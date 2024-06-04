Свитолина: Люди и СМИ больше не говорят о войне

Первая ракетка Украины Элина Свитолина огорчена тем, что люди за границей все меньше обращают внимание на войну в Украине.

Ее слова приводит The Tennis Letter.

"Мне очень грустно за свою страну. Я представляю Украину. Я люблю свой народ. Конечно, очень грустно, потому что очень многие мои друзья и знакомые сейчас находятся на передовой и умирают в этой ужасной войне.

Поэтому, конечно, это очень грустная тема, потому что люди и СМИ больше не говорят об этом. Конечно, происходят и другие войны, но да, это очень грустно, потому что у меня есть близкие друзья, с которыми я общаюсь каждый день, и они воюют прямо сейчас", — сказала Свитолина.