Свитолина сыграет в четвертьфинале Уимблдона-2024

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет в матче четвертьфинала Уимблдонского турнира против четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной.

Для украинки это одиннадцатая игра в четвертьфинале турнира Grand Slam и третий раз на Уимблдоне.

Свитолина и Рыбакина играли между собой 4 раза. В противостоянии – равновесие. Последний матч остался за соперницей украинки — в 1/8 финала Ролан Гаррос, 29-летняя одесситка не смогла навязать борьбу младшей на 4 года представительнице Казахстана.

Но отдельного внимания заслуживает предпоследняя очная встреча теннисисток. На Олимпийских играх в Токио Свитолина в матче за бронзовую медаль одолела именно Рыбакину. Причем Элина была на грани поражения.

Уимблдон — Гранд-Слам

Лондон, Великобритания

трава

Призовой фонд - £50,000,000

Четвертьфинал, 10 июля

Элина Свитолина (Украина) — Елена Рыбакина (Казахстан)

Накануне Свитолина победила китаянку Ван Синьюй. После игры Элина написала , что, несмотря на уверенную победу, это был ментально один из самых сложных матчей в ее жизни: "Белый Уимблдон стал для меня черным".