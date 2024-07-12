Алькарас в почти трехчасовом матче одолел Медведева на пути в финал Уимблдона

Испанец Карлос Алькарас (3) обыграл нейтрального спортсмена с российским паспортом Даниила Медведева (5) в полуфинале Уимблдона-2024.

Матч длился 2 часа 59 минут и завершился со счетом 6:7(1), 6:3, 6:4, 6:4

Алькарас 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и использовал 6 из 15 брейк-пойнтов.

The title defence rolls on 💪



Carlos Alcaraz defeats Daniil Medvedev 6-7(1), 6-3, 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/gPS9G6sDaa — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2024

Уимблдон — Гранд-Слам

Лондон, Великобритания

трава

Призовой фонд - £50,000,000

1/2 финала, 12 июля

Карлос Алькарас (Испания) — Даниил Медведев (-) 6:7(1), 6:3, 6:4, 6:4

В финале 21-летний испанец сыграет против победителя матча Лоренцо Музетти (Италия) – Новак Джокович (Сербия).