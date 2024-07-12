Алькарас в почти трехчасовом матче одолел Медведева на пути в финал Уимблдона
Испанец Карлос Алькарас (3) обыграл нейтрального спортсмена с российским паспортом Даниила Медведева (5) в полуфинале Уимблдона-2024.
Матч длился 2 часа 59 минут и завершился со счетом 6:7(1), 6:3, 6:4, 6:4
Алькарас 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и использовал 6 из 15 брейк-пойнтов.
Уимблдон — Гранд-Слам
Лондон, Великобритания
трава
Призовой фонд - £50,000,000
1/2 финала, 12 июля
Карлос Алькарас (Испания) — Даниил Медведев (-) 6:7(1), 6:3, 6:4, 6:4
В финале 21-летний испанец сыграет против победителя матча Лоренцо Музетти (Италия) – Новак Джокович (Сербия).