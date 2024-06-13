Надаль рассказал, примет ли участие в Уимблдоне

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль пропустит нынешний розыгрыш Уимблдона для того, чтобы лучше подготовиться к Олимпаиде-2024 в Париже.

Об этом 22-кратный обладатель титулов Grand Slam написал в инстаграмме .

"Во время моей послематчевой пресс-конференции на Ролан Гаррос меня спросили о моем летнем календаре, и с тех пор я тренируюсь на почве. Вчера было объявлено, что я буду играть на летней Олимпиаде в Париже, моей последней Олимпиаде. С этой целью мы считаем, что лучше всего для моего тела – это не менять покрытие и продолжать играть на почве до тех пор. Именно по этой причине я пропущу в этом году Уимблдон. Я расстроен, что не смогу в этом году пережить прекрасную атмосферу этого удивительного события, которое всегда будет в моем сердце, и быть со всеми британскими фанатами, которые всегда оказывали мне большую поддержку. Я буду скучать по вам всеми. Чтобы подготовиться к Олимпийским играм, я сыграю на турнире в шведском Бастаде. Турнир, в котором я принимал участие раньше в своей карьере, и где я отлично провел время как на корте, так и вне его", — сказал Надаль.

Ранее появлялась информация, что Рафа поучаствует как в единичном олимпийском турнире, так и в парном разряде вместе со второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

Напомним, Алькарас выиграл Ролан Гаррос-2024 . В финале 21-летний испанец оказался сильнее Александра Зверева, который в первом круге выбил Надаля .