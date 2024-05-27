Свитолина на характере идет дальше, Калинина и Стародубцева покидают Ролан Гаррос-2024

В понедельник, 27 мая, в рамках первого круга турнира серии Grand Slam - Roland Garros свои матчи провели три представительницы Украины.

Первой на грунтовые корты Парижа вышла Ангелина Калинина и была в шаге от выхода в следующий раунд, однако в ключевых розыгрышах не смогла реализовать свое преимущество.

Суперницей 26-летней каховки была колумбийка Камила Осорио, которая перед турниром занимала 77 строчку в рейтинге WTA. Первый сет прошел, как и подобает фаворитке, с преимуществом Калининой. Украинка сделала на один брейк больше соперницы и забрала партию.

В втором сете соперницы трижды обменялись проигранными подачами, но при счёте 6:5 Калинина, подавая на матч, трижды не реализовала матч-пойнт. Гейм остался за колумбийкой, а партия перешла на к тай-брейку. В котором представительница Украины уступила без шансов - 7:2.

Третью партию Калинина начала с проигранного гейма на собственной подаче, в следующем розыгрыше Осорио защитила брейк, а затем забрала еще одну подачу украинки. После чего Калининой понадобилась медицинская помощь. Доиграть поединок до конца украинская теннисистка не смогла.

Камила Осорио (Колумбия) - Ангелина Калинина (Украина) 3:6, 7:6 (2), 4:1 (отказ)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вновь испытала нервную систему своих поклонников, устроив, привычные для себя, качели с экс-первой ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии.

Плишкова быстро повела в счете 4:1, отдав первый гейм в матче на собственной подаче. Украинка попыталась вернуться в игру, при счёте 3:4 имела брейк-пойнты, которые не реализовала из-за грубых ошибок при выходе к сетке. 6:3 - первый сет за чешкой.

Вторую партию девушки отыграли более стабильно на собственных подачах, обменялись брейками, однако Свитолина сумела под ноль забрать гейм на приеме и перевести игру в решающий сет.

На который Плишковой уже не хватило. 6:2 в пользу украинки.

Суперницей лучшей украинской теннисистки во 2 круге станет француженка Диан Парри, которая сейчас является 63 ракеткой мира.

Элина Свитолина (Украина) - Каролина Плишкова (Чехия) 3:6, 6:4, 6:2

К сожалению, не смогла составить конкуренцию испанке Буксе абсолютная дебютантка Ролан Гаррос Юлия Стародубцева. И если в первом сете 24-летняя украинка еще пыталась противостоять более опытной сопернице, то второй сет Букса забрала легко за 30 минут.

Кристина Букса - Юлия Стародубцева 6:4, 6:1

Итак, из 6 украинок в основной сетке турнира, до 2 круга добрались лишь трое. В среду, 29 мая, Марта Костюк сыграет с хорваткой Векич, а Даяна Ястремская будет противостоять китаянке Яфань Ван.