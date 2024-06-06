Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Теннис

Швентек уверенно победила Гофф и вышла в финал Ролан Гаррос

Станіслав Лисак — 6 июня, 17:52
Швентек уверенно победила Гофф и вышла в финал Ролан Гаррос

Первая ракетка мира Ига Швентек победила американку Коко Гофф (3) в полуфинале Ролан Гаррос -2024.

Матч продолжался 1 час 38 минут и завершился со счетом 6:2, 6:4.

Роланд Гаррос — Гранд-Слам
 Париж, Франция, Грунт
 Призовой фонд $24,961,000
 1/2 финала, 6 июня

Ига Швентек (Польша) — Коко Гофф (США) 6:2, 6:4

Отметим, что в третьем круге Гофф оказалась сильнее украинской теннисистки Дайаны Ястремской.

Напомним, что последней представительницей Украины в единичном разряде была вылетевшая от Елены Рыбакиной Элина Свитолина. Из-за этого Элина потеряет статус первой ракетки Украины .

Новость дополняется...

Roland Garros Ролан Гаррос Іга Швьонтек Коко Гофф

Іга Швьонтек

Продолжение доминации Швентек, камбэк Гофф: результаты четвертьфиналов Ролан Гаррос
Швентек разгромила россиянку Потапову за 40 минут на Ролан Гаррос
Швьонтек в 3-часовом матче одолела Осаку на пути к третьему кругу Ролан Гаррос
Швьонтек: Чувствую на своей спине мишень, потому что я №1
Швьонтек победила Соболенко в финале турнира в Риме

Последние новости