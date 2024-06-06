Швентек уверенно победила Гофф и вышла в финал Ролан Гаррос

Первая ракетка мира Ига Швентек победила американку Коко Гофф (3) в полуфинале Ролан Гаррос -2024.

Матч продолжался 1 час 38 минут и завершился со счетом 6:2, 6:4.

Роланд Гаррос — Гранд-Слам

Париж, Франция, Грунт

Призовой фонд — $24,961,000

1/2 финала, 6 июня

Ига Швентек (Польша) — Коко Гофф (США) 6:2, 6:4

Отметим, что в третьем круге Гофф оказалась сильнее украинской теннисистки Дайаны Ястремской.

Напомним, что последней представительницей Украины в единичном разряде была вылетевшая от Елены Рыбакиной Элина Свитолина. Из-за этого Элина потеряет статус первой ракетки Украины .

Новость дополняется...