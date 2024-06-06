Швентек уверенно победила Гофф и вышла в финал Ролан Гаррос
Первая ракетка мира Ига Швентек победила американку Коко Гофф (3) в полуфинале Ролан Гаррос -2024.
Матч продолжался 1 час 38 минут и завершился со счетом 6:2, 6:4.
Роланд Гаррос — Гранд-Слам
Париж, Франция, Грунт
Призовой фонд — $24,961,000
1/2 финала, 6 июня
Ига Швентек (Польша) — Коко Гофф (США) 6:2, 6:4
Отметим, что в третьем круге Гофф оказалась сильнее украинской теннисистки Дайаны Ястремской.
Напомним, что последней представительницей Украины в единичном разряде была вылетевшая от Елены Рыбакиной Элина Свитолина. Из-за этого Элина потеряет статус первой ракетки Украины .
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