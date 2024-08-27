Костюк без проблем победила Кесслер в первом круге US Open-2024

Украинская теннисистка Марта Костюк (19) уверенно одолела американку Маккартни Кесслер (63) в первом круге US Open-2024.

Матч продолжался 1 час 18 минут и завершился со счетом 6:2 6:3. Украинка совершила 3 подачи навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов.

Соперница ни разу не подала эйс, 2 допустила двойную ошибку и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов.

Это была первая очная встреча теннисисток. Во втором круге Костюк ожидает Гарриета Дарт (Великобритания).

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард

Призовой фонд - 75,000,000 долларов

Первый круг, 27 августа

Марта Костюк (Украина) — Маккартни Кесслер (США) 6:2, 6:3

Свой лучший результат на Открытом чемпионате США Костюк показала в 2020 году, когда сумела дойти до третьего круга.

Напомним, что вчера победы одержали Элина Свитолина и Ангелина Калинина . Во втором круге они сыграют между собой. Леся Цуренко покинула турнир, проиграв представительницу США Пейтон Стернс. Также вылетела и Даяна Ястремская, которая в 3-часовом поединке уступила Юле Нимайер.