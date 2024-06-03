Костюк станет первой ракеткой Украины после Ролана Гарроса

Теннисистка Марта Костюк станет первой ракеткой Украины после Открытого чемпионата Франции-2024.

Марта сможет обойти Элину Светолину в рейтинге WTA, которая уступила Елене Рыбакиной в 1/8 финала Ролан Гаррос и не смогла повторить успех прошлого года (четвертьфинал).

Сейчас в рейтинге Элина опустилась с 19 на 21 позицию. А Костюк смогла подняться на 18 строчку. 21-летняя киевлянка дошла до второго раунда Ролан Гаррос и заработала 60 очков, поскольку в прошлом году Марта завершила выступление уже в первом круге.

Костюк уже была первой ракеткой Украины в 2023 году, когда Свитолина только вернулась на корт после декретного отпуска.

Напомним, Марта и ее румынская напарница Елена Габриэла Руссе прошли в третий круг парного разряда Ролан Гаррос.