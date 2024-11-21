Марусяк рвется в топ-10, Крафт защищает титул. Превью Кубка мира по прыжкам с трамплина

Уже в пятницу, 22 ноября смешанным командным турниром в норвежском Лиллехаммере стартует новый, 46-й в истории сезон Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина – самого популярного в Европе зимнего вида спорта. Столица Олимпиады 1994 года является регулярной локацией для Кубка мира, однако открытие сезона в последний раз проходило на "Лисгордсбаккен" еще 12 лет назад.

Хайлайтами новой зимней кампании будут традиционное ежегодное Турне четырех трамплинов, а также чемпионат мира по лыжным видам спорта, который состоится в Тронхейме с 26 февраля по 8 марта.

Что касается календаря Кубка мира, то здесь изменений крайне мало. Этап в Лейк Плейсиде остался в своем февральском временном слоте, а это значит, что прыгунов снова будут ждать два подряд заокеанских перелета: сначала – в США, а затем – в японский Саппоро. Международная лыжная федерация (FIS) обещает перенести этап в Лейк Плейсиде на декабрь начиная с сезона-2025/26.

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После Турне нас ждет почти двухнедельная пауза. Это связано с тем, что 10-12 января должен был состояться этап в Валь ди Фьемме, на арене будущей Олимпиады-2026. Однако реконструкция трамплина идет с отставанием от графика, и подготовить арену к январскому этапу организаторы не успевают.

Норвежская многодневка Raw Air в этот раз будет проводиться только в двух локациях – Осло и Викерсунде. После дебюта в прошлом сезоне исчезла из календаря польская многодневка PolSki Tour. В связи с этим Щирка в программе Кубка мира-2024/25 нет, а этап в Висле перенесен с января на декабрь.

Завершится сезон по традиции 30 марта полетным этапом в Планице. Суммарно в Кубке мира-2024/25 запланировано 29 личных стартов и 7 командных. При этом, из 7 командных турниров только 2 будут в классическом формате для четырех прыгунов: также спортсменов ждет три микста и 2 соревнования в формате SuperTeam, где каждую команду представляют не квартеты, а дуэты, а турнир проходит в три попытки вместо привычных двух.

Изменений в регламенте немного. Главное из них – это ограничение для всех прыгунов в количестве костюмов, которые он имеет право использовать в течение сезона: всего 5. Это призвано поставить в более равные условия малые, небогатые сборные вроде украинской и грандов, чьи бюджеты позволяют использовать значительно больше костюмов.

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Также по одной дополнительной квоте получат сборные, чьи представители в прошлом сезоне завоевали медали личного старта на юниорском чемпионате мира. В данном случае это Австрия, Германия и США. Эти квоты не именные, однако заполнять их могут только спортсмены юниорской возрастной категории или конкретно те прыгуны, которые и завоевали эти награды. После следующего юниорского чемпионата мира в феврале 2025 года старые квоты будут перераспределены в пользу сборных медалистов нового юниорского мундиаля.

Марусяк метит в топ-10

К этому до сих пор трудно привыкнуть, однако украинские болельщики прыжков с трамплина перед стартом сезона имеют основания для оптимизма. Имя этим основаниям – Евгений Марусяк. 24-летний спортсмен из Иванофранковщины долгое время был статистом на уровне Кубка мира, однако внезапно выстрелил в середине позапрошлого сезона, и с тех пор регулярно радует нас беспрецедентно высокими как для украинских прыгунов результатами. Такой прорыв Марусяка на качественно новый уровень связан, в частности, с появлением в штабе сборной Украины в качестве тренера-консультанта словенского специалиста Янеза Дебелака.

В минувшем сезоне Евгений сделал еще один шаг вперед. На Кубке мира он вплотную приблизился к топ-10 на этапах (11 место в Викерсунде, 15 – в Планице), а в квалификациях даже уже побывал в десятке лучших (5 место в той же Планице), при этом несколько раз обновив национальный рекорд Украины в дальности полета и остановившись на отметке 228,5 м.

Євген Марусяк Skijumping.pl

Впрочем, стабильности Марусяку по-прежнему не хватало. Евгений снова существенно прибавил лишь под конец сезона, его любовь к полетным трамплинам стала еще более заметной. Но даже несмотря на неудачную первую половину зимней кампании, украинец завершил сезон на 45 месте в общем зачете Кубка мира с 57 очками в активе – уровень, который для отечественных прыгунов еще совсем недавно был недосягаемым. Однако, убежден, эта планка – далеко не потолок возможностей для Евгения.

Летом Марусяк вместе с командой много тренировался заграницей, чаще всего – в Польше (Висла, Закопане) и Словении (Планица). А также выступал на Летнем Гран-При (ЛГП). Несмотря на не слишком представительный состав участников на большинстве стартов, результаты Евгения не впечатляли – в основном он балансировал в районе 30 места, уступая, в частности, и людям, которых мы уже привыкли считать ниже Евгения по классу.

Заключительный старт летнего цикла в немецком Клингентале уже собрал почти всех сильнейших, и в такой компании украинец очень приятно впечатлил, заняв 12 место. Динамика его формы явно положительная, есть основания надеяться, что в этом сезоне такого существенного проседания в уровне результатов в первой половине кампании, как в прошлой, Марусяку удастся избежать, и очки на Кубке мира он будет набирать регулярно и на разного типа трамплинах. Для этого нужно работать, прежде всего, со скоростями на разгоне и качеством приземления – с этими компонентами у Евгения периодически возникают проблемы.

Что касается его многолетнего партнера по команде Виталия Калиниченко, то он до своих первых очков на Кубке мира добраться пока что не может. Да и на ЛГП Виталию это удавалось делать лишь 5 раз за карьеру (и ни разу – в 2024 году). Хотя в отдельных стартах на Кубке мира прошлого сезона 31-летний украинец выглядел не хуже Марусяка и демонстрировал уровень, достаточный для реальной борьбы за топ-30. Чего стоит хотя бы 24 место в квалификации на третьем этапе Турне четырех трамплинов в Инсбруке! Остается лишь надеяться, что в новом сезоне Виталий будет способен выдавать прыжки такого уровня гораздо чаще.

Віталій Калініченко Skijumping.pl

Что касается планов сборной Украины, то подопечные Владимира Бощука выступят на открытии Кубка мира в Лиллехаммере. В Норвегии, в частности, украинцы впервые в своей истории примут участие в миксте: к Марусяку и Калиниченко присоединятся Жанна Глухова и Татьяна Пилипчук. После этого команда, как и в прошлом году, пропустит второй этап Кубка мира в финской Руке. Также подопечные Бощука не планируют стартовать на этапах в японском Саппоро (14 – 16 февраля) и другом финском городе, Лахти (21 – 23 марта). Что интересно, о планах пропустить этап в Лейк Плейсиде ничего не было сказано, поэтому, не исключено, что в новом сезоне сборная Украины отправится в заокеанское турне.

Чемпион и его свита

В статусе действующего обладателя Кубка мира подходит к старту нового сезона Штефан Крафт. В прошлой кампании австриец завоевал Большой хрустальный глобус (БХГ) в третий раз в карьере, и именно третий триумф легендарного австрийца был наиболее убедительным и доминирующим: 13 побед и 20 подиумов на этапах, 2149 очков в общем зачете и в придачу – золото чемпионата мира по полетам. По ходу прошлого сезона Крафт побил рекорд Янне Ахонена по количеству подиумов на Кубке мира за карьеру и стал третьим прыгуном в истории (после Матти Нюканена и Грегора Шлиренцауэра), который преодолел отметку в 40 побед на этапах.

Летнее Гран-При Штефан начал так, будто межсезонья вообще не было: две разгромные победы на стартовом этапе в Куршевеле, пусть и над далеко не самым сильным полем соперников. Однако под конец летнего цикла австриец выглядел уже не столь сильно (3 и 5 места в Хинценбахе), после чего неудачно выступил на осеннем чемпионате Австрии – лишь 4 и 7 места в личных стартах на нормальном и большом трамплинах соответственно.

Негативная тенденция, спад формы? Похоже на то. Хотя сам Крафт уверяет, что предсезонные тесты говорят о том, что он даже в лучшей форме, чем год назад. Впрочем, вот уже 20 лет подряд никому не удается выиграть БХГ дважды подряд (последним был Янне Ахонен в 2004 – 2005 годах), и есть небезосновательные сомнения относительно того, что Штефану удастся сломать эту тенденцию.

Штефан Крафт Skijumping.pl

В целом сборная Австрии в последние несколько сезонов является сильнейшей командой в мире, и надеяться может не только на своего лидера. Прошлый сезон стал лучшим в карьере Яна Херля: 2 победы и 8 подиумов на этапах Кубка мира и четвертое место в общем зачете. На Летнем Гран-При (ЛГП) австриец, за исключением финала в Клингентале, не выпадал из топ-6, поэтому вполне можно надеяться, что и в новом сезоне он будет в полном порядке.

Нашел свою вторую молодость в прошлой кампании Михаэль Хайбёк, хотя на ЛГП 33-летний ветеран выглядел не лучшим образом. Именно он выиграл осенний чемпионат Австрии на большом трамплине. Остается в строю и главный старожил команды, 39-летний Мануэль Феттнер.

Очень опасной темной лошадкой может стать Даниэль Хубер. Он наконец-то преодолел черную полосу в своей карьере и в полной мере восстановился после травм, которые преследовали его в последние два года. В конце прошлого сезона 31-летний австриец вышел на новый для себя уровень, одержал две роскошные победы в Викерсунде и Планице и завоевал Малый Кубок мира в полетах, при том, что никогда не считался мастером гигантских трамплинов. Летом его результаты не впечатляли, однако, вполне вероятно, зимой он превратится как минимум во второго номера своей команды.

Даніель Хубер Skijumping.pl

В июле после 13-месячной паузы возобновил тренировки Филипп Ашенвальд, который очень долго восстанавливался после разрыва крестообразных связок колена. Понятно, что сразу ждать возвращения 29-летнего австрийца на привычный уровень не стоит.

Есть в Австрии и очень сильное молодое поколение. Самый яркий его представитель, Даниэль Чофениг, прошлый сезон – особенно его середину – провел не слишком удачно, однако потенциал 22-летнего австрийца сомнений не вызывает. Чего стоит хотя бы его победа на этапе ЛГП в Хинценбахе после двух подряд мышечных травм и пропуска более чем месяца тренировочной работы!

Благодаря дополнительной квоте сможет регулярно выступать на Кубке мира действующий чемпион мира среди юниоров Штефан Эмбахер. Дебютировал он на Кубке мира еще в прошлом сезоне, сходу заняв 13 место на этапе Турне в Инсбруке. Стоит обратить внимание и на Йонаса Шустера – сына бывшего наставника сборной Германии. Осенью 21-летний прыгун сенсационно стал чемпионом Австрии на К-90. Проблема только в том, что Шустер – очень ярко выраженный специалист по 90-метровым трамплинам, а в новом сезоне Кубка мира не запланировано ни одного старта на сооружениях такого типа.

Сборная Германии: Веллингер и возвращение Айзенбихлера

После провального сезона-2022/23 прошлая зимняя кампания для сборной Германии оказалась довольно неплохой – особенно, ее первая половина, когда Бундестим на равных конкурировал с Австрией в Кубке наций. Летом в тренерском штабе Штефана Хорнгахера снова произошли небольшие изменения: Михал Долежал вернулся в Польшу, а его заменил известный в прошлом прыгун Максимильян Мехлер.

Лидером сборной Германии остается Андреас Веллингер, для которого прошлый кубковый сезон стал лучшим в карьере. Двукратный олимпийский чемпион стал вторым на Турне четырех трамплинов и замкнул топ-3 общего зачета Кубка мира. Осенью Анди победил на этапе ЛГП в Хинценбахе, после чего очень убедительно завоевал два золота на чемпионате Германии. Похоже, к новому сезону Веллингер подходит в прекрасной форме и в статусе одного из главных фаворитов Кубка мира.

Андреас Веллінгер Skijumping.pl

Очень неоднозначным выдался прошлый сезон для его звездного партнера по команде, Карла Гайгера. С одной стороны – неплохой старт и две победы на домашнем этапе в Клингентале. С другой – несколько очень глубоких проседаний формы в середине и под конец сезона, которые отбросили Гайгера аж на 17 место в итоговом зачете Кубка мира. На осеннем чемпионате Германии Карл был вторым по силе в команде, однако очень ощутимо проигрывал Веллингеру.

Возвращается на Кубок мира после пропуска прошлого сезона Маркус Айзенбихлер. Сокращение квот для топ-сборных в прошлом сезоне оставило 6-кратного чемпиона мира вне состава команды на старт прошлой зимней кампании. Такое решение Хорнгахера, очевидно, стало психологическим ударом для Маркуса, и в середине сезона он выглядел неконкурентоспособным даже на уровне Континентального кубка. Однако под конец зимней кампании Айзенбихлер ожил и одержал несколько побед на уровне второго дивизиона. Летние выступления Маркуса не впечатляли, однако оказались достаточными для возвращения в основу сборной Германии – на этапе в Лиллехаммере мы его увидим.

В возрасте 33 лет внезапно выдал свой лучший сезон в карьере Пьюс Пашке: первая победа на Кубке мира, суммарно три подиума и 10 место в общем зачете. Впрочем, даже в свой лучший сезон Пашке оставался ярко выраженным "декабристом ": начиная с января у него пошел ощутимый спад формы. Повторить столь успешный сезон ветерану будет очень непросто, однако стабильно набирать очки на Кубке мира ему по силам. Другой ветеран, Штефан Ляйе, на старте прошлого сезона в Руке впервые за почти четыре года поднялся на подиум на Кубке мира, однако также сдал во второй половине кампании и несколько раз подводил сборную Германии в командных турнирах.

Філіп Раймунд Skijumping.pl

Что касается молодого поколения, то здесь главные надежды связаны с Филиппом Раймундом, который в прошлом сезоне в Лейк Плейсиде впервые в карьере поднялся на подиум на Кубке мира. А вот Константин Шмид, который на протяжении многих лет считался главным талантом нового немецкого поколения, в своем развитии остановился, и в прошлом сезоне надолго выпадал из основного состава Бундестима. Не будет его и на стартовом этапе в Лиллехаммере.

Очень верят в сборной Германии в Юстина Лиссо, которого летом включили в основную тренировочную группу команды сразу после того, как он восстановился после разрыва крестообразных связок колена. Однако вскоре Лиссо вновь получил аналогичную травму, и новый сезон также пропустит с очень туманными перспективами вернуться на высокий уровень в будущем. Благодаря дополнительной квоте для призеров юниорского чемпионата мира в Лиллехаммере выступит Адриан Титтель, для которого это будет дебют на Кубке мира.

Словения без Петра Превца

Сборная Словении в конце прошлого сезона потеряла многолетнего лидера команды, Петера Превца, который перед выходом на пенсию выдал свой лучший отрезок за много лет и замкнул топ-5 общего зачета. Однако сейчас у сборной Словении прекрасный подбор исполнителей, который позволит перенести потерю лидера команды максимально безболезненно. Один простой факт: в прошлом сезоне на этапах Кубка мира победы одержали сразу пять разных словенцев.

Был среди них Анже Ланишек, несмотря на то, что в разгар сезона он пропустил полтора месяца из-за травмы колена. По своему потенциалу словенец способен бороться за самые высокие места в общем зачете, особенно, если будет избегать привычного январского спада формы и склонности выступать в основных соревнованиях несколько слабее, чем в квалификациях.

Тімі Зайц Skijumping.pl

Огромным потенциалом обладает действующий чемпион мира на большом трамплине, Тими Зайц. Впрочем, ему не хватает стабильности, да и любовь к полетам у него слишком ярко выражена. Еще одним ярко выраженным полетчиком является Домен Превц, который в прошлом сезоне одержал свою первую победу на Кубке мира за последние пять лет. При чем, как ни странно, сделал не на гигантском трамплине, а в Саппоро. В целом прошедшая зимняя кампания была для Превца-младшего лучшей за последние годы, однако проблемы со стабильностью никуда не делись.

Свою первую победу на Кубке мира в прошлом сезоне одержал Ловро Кос. Победил он даже дважды: в Лейк Плейсиде и в Лахти, в итоге заняв 9 место в общем зачете. Кос может быть очень опасной темной лошадкой на Турне четырех трамплинов, где он обычно заметно прибавляет.

Провалил прошлый сезон еще один блестящий мастер полетов, Жига Елар. Похоже, за лето справиться со своими проблемами он не сумел, и остался вне состава команды на первый этап Кубка мира в Лиллехаммере. Зато вошел в него 23-летний Жак Могель. Также из молодого поколения словенцев стоит отметить 21-летнего Максима Бартоля.

Япония: Рёю Кобаяси и компания

Сборная Японии в целом переживает далеко не лучшие времена, однако блестящий Рёю Кобаяси позволяет не обращать внимания на проблемы команды. В прошлом сезоне он третий раз в карьере выиграл Турне четырех трамплинов и финишировал вторым в общем зачете Кубка мира. Из топ-5 генеральной классификации Рёю не выпадает уже 6 сезонов подряд – рекорд Кубка мира.

Летом Кобаяси появился на ЛГП лишь на последних двух этапах: в Хинценбахе (17 и 14 места) и в Клингентале, где замкнул топ-6. Осенние внутренние японские соревнования говорят о том, что к старту нового сезона Рёю подходит в боевой форме, что делает его одним из главных фаворитов Кубка мира.

Рьою Кобаясі Skijumping.pl

За исключением Кобаяси-младшего, по-настоящему светлым пятном в этой сборной Японии можно назвать лишь Рена Никайдо. В прошлом сезоне он наконец-то сумел перенести свой высокий летний уровень результатов на зиму, и начал регулярно попадать в топ-10.

Для многолетнего второго номера сборной Японии, Юкия Сато, огромным ударом стали изменения в техническом регламенте перед стартом прошлого сезона, из-за которых японец вынужден использовать на 6 см более короткие лыжи. Пока что оправиться от такого удара Сато не удается.

Старший брат Рёю Кобаяси, Юнсиро, стабильно набирает неплохие очки на Кубке мира, однако не более того. А вот Наоки Накамура прошлый сезон провалил. Летом на внутренних японских соревнованиях очень ярко проявил себя Томофуми Наито, однако в основной состав сборной Японии на Кубок мира он пока что не отобрался.

Очередную молодость в прошлом сезоне пережил 52-летний суперветеран Нориаки Касаи, который впервые за 5 лет набрал очки на Кубке мира, причем, сделал это четыре раза. Летом на фоне партнеров по сборной Японии он выглядел неплохо, однако в состав команды на первые этапы нового сезона все же не попал. Впрочем, вполне вероятно, что по ходу сезона Касаи на Кубке мира все же появится – уровень конкуренции в сборной Японии сейчас далеко не заоблачный.

Перестроенная Норвегия

Сборная Норвегии – единственная из прыжковых топ-команд, которые прошлым летом сменили главного тренера. Перестановки были неизбежны. Посреди прошлого сезона между наставником команды, Александером Штоклем, и спортсменами возник конфликт, который стараниями Йоханна Андре Форфанга вышел в публичную плоскость. 13-летнее правление австрийского специалиста завершилось, а на смену ему пришел Магнус Бревиг – первый с 2002 года отечественный наставник на посту главного тренера сборной Норвегии.

Как это часто бывает, появление нового тренера, независимо от его уровня профессионализма, дает его подопечным глоток свежего воздуха и, как минимум, кратковременный положительный эффект. Так случилось и на этот раз. Похоже, что главным бенефициаром перестановок на тренерском мостике сборной Норвегии стал Мариус Линдвик. Олимпийский чемпион Пекина не выиграл ЛГП, однако был непобедимым в летнем цикле: три победы в трех стартах. После этого Мариус еще и уверенно выиграл осенний чемпионат Норвегии.

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К старту нового сезона Линдвик по праву подходит в статусе одного из главных фаворитов наряду с Кобаяси, Веллингером и Крафтом. Как бы там ни было, думаю, уже можно констатировать, что небольшой спад в карьере Мариуса, вызванный, в частности, и изменениями в техническом регламенте, остался позади.

Для Йоханна Андре Форфанга, лидера оппозиции к Штоклю, прошлый сезон, как ни странно, стал лучшим за последние годы: седьмое место в общем зачете и первая за более чем 5 лет победа на Кубке мира. На ЛГП 29-летний норвежец не выступал вообще, теперь ему нужно доказывать, что весь скандал с публичным письмом в Норвежскую лыжную федерацию в разгар прошлого сезона он затеял не зря.

Постепенно оживает не только Линдвик, но и Халвор Эгнер Гранеруд, для которого прошлый сезон был провальным. Причем, если раньше у норвежца были очевидные проблемы со скоростями на разгоне и симметричностью отталкивания, то в предыдущей зимней кампании ему, создавалось впечатление, не хватало банальной физической подготовки и мощности отталкивания. Однако двукратный обладатель Кубка мира солидно выступил на ЛГП, в частности заняв третье место на финале в Клингентале, где состав участников был почти боевым. Настораживает лишь то, что Гранеруд, как и Форфанг, неудачно выступил на осеннем чемпионате Норвегии.

Халвор Егнер Гранеруд Skijumping.pl

Кристоффер Эриксен Сундал с опозданием начал подготовку к новому сезону, лишь в июле восстановившись после травмы мениска. Однако уже осенью он был в отличной готовности на ЛГП, в трех стартах ни разу не опустившись ниже 7 места. Пока не может прорваться на качественно новый уровень его ровесник Бенжамин Остволд.

Роберт Йоханссон в прошлом сезоне надолго выпадал из основного состава команды и пропустил значительную часть Кубка мира, однако выдал достаточно солидную концовку зимней кампании, что в целом для него является привычным явлением. Поэтому довольно слабые выступления 34-летнего ветерана на ЛГП вряд ли можно расценивать как тревожный симптом.

Кризисная Польша

Прошлый сезон для сборной Польши получился худшим в XXI веке. В первой его половине "бело-красные " даже в топ-10 в личных стартах на Кубке мира не могли попасть, и лишь в конце зимней кампании сумели хотя бы чуточку реабилитироваться. После таких провальных сезонов вполне логичными были бы перестановки на тренерском мостике. Они состоялись, однако наставник команды, Томас Турнбихлер, свою должность сохранить сумел.

В число его ассистентов вошли бывший наставник второго состава сборной Польши Мацей Мацюшак, а также австриец Арвид Эндлер. В свою очередь, тренерский штаб резервной команды покинули Давид Йирутек и Радек Жидек, их заменили Войцех Топур (главный тренер) и Кшиштоф Бегун (ассистент).

Однако главным изменением в руководстве стало приглашение изгнанного из Норвегии Александера Штокля на должность спортивного директора Польского лыжного союза. Сообщается, что он будет отвечать за прыжковое и двоеборческое направления, но непонятно, что именно будет входить в его обязанности и полномочия. Не исключено, что это лишь пролог к возможному назначению австрийского специалиста на должность главного тренера команды в будущем.

Впрочем, очевидно, что главная проблема не в верхушке айсберга, а в трудностях со сменой поколений. На протяжении многих лет сборная Польши была наиболее возрастной среди топ-команд, и рассчитывала исключительно на тройку звездных ветеранов - Камиль Стох, Давид Кубацки и Петр Жила. Однако они не могли вечно выдавать результат и своими успехами отвлекать внимание от слабости следующих поколений польских прыжков. И здесь удивляет скорее то, что все эти проблемы в полной мере вылезли наружу только в прошлом сезоне.

Александер Жніщоль Skijumping.pl

Для всей троицы звездных ветеранов прошлый сезон получился неудачным, и статус лидера команды вынужденно подхватил Александер Жнищоль. Справился как смог: во второй половине сезона 30-летний прыгун (это так в сборной Польши выглядит молодое поколение) начал более-менее регулярно попадать в топ-10, а под конец зимней кампании дотянулся до двух первых в карьере подиумов на Кубке мира.

Летом Жнищоль принял участие в трех стартах ЛГП, стабильно финишируя в диапазоне 8-10 мест. Впрочем, все это было в первой половине летнего цикла, и вряд ли актуально с точки зрения оценки перспектив Александера в зимнем сезоне.

А выиграл ЛГП другой поляк, Павел Вонсек. Впрочем, сказать, что он феерил в летнем цикле, язык не повернется. Павел взял свое настырностью: он не пропустил ни одного старта на ЛГП, и одержал лишь две победы – на этапе в Рышнове, который был очень скромным с точки зрения состава участников. А как только на финале в Клингентале собрались почти все сильнейшие – Вонсек стал лишь 25-м. Цифры говорят сами за себя: поляк выиграл ЛГП, набирая в среднем лишь 36,56 балла за один старт – антирекорд в истории турнира.

Поэтому всерьез оценивать победу Вонсека на ЛГП как признак прорыва на качественно новый уровень не стоит. Что, впрочем, не отменяет того факта, что в последние несколько лет он был едва ли не единственным действительно молодым польским прыгуном, который прогрессировал. В частности, 25-летний спортсмен удачно выступил на осеннем чемпионате Польши. И в новом сезоне он Павела ждут как минимум регулярного набора очков с периодической борьбой за топ-10 на Кубке мира.

Что касается звездных ветеранов сборной Польши, то Камиль Стох после провального прошлого сезона решил уйти на самоподготовку. Он работает под руководством двух бывших наставников команды – Михала Долежала и Лукаша Кручека. Особых успехов от Стоха на старте сезона ожидать не стоит, поскольку в конце августа он надорвал латеральную связку колена и выбыл из тренировочного процесса на месяц.

Каміль Стох Skijumping.pl

Несмотря на это, Камиль в состав команды на первый этап Кубка мира вошел, а вот Петр Жила оказался за бортом. В сентябре он перенес операцию на коленном суставе, тренировки возобновил спустя несколько недель, после чего неудачно выступил на чемпионате Польши. В феврале Жиле предстоит защищать звание чемпиона мира на нормальном трамплине, и Петр надеется к тому времени набрать оптимальную форму.

Давид Кубацки, в отличие он своих многолетних партнеров по команде, травм в межсезонье сумел избежать, однако результатами летом не впечатлял, заняв лишь 8 место в общем зачете ЛГП. И это при том, что Давид всегда строил свою подготовку к сезону со значительным акцентом на летний цикл.

В основной состав поляков на Лиллехаммер также вошел Мацей Кот – еще один именитый ветеран, карьера которого уже давно пошла на спад. Когда-то очень перспективный Якуб Вольны за предыдущие два сезона не набрал ни одного очка на Кубке мира, а во время прошлой зимней кампании еще и поссорился с предыдущим тренерским штабом второго состава сборной. Ничем не лучше положение дел и у племянника Адама Малыша, Томаша Пильха, которому в молодости также выдавали много авансов.

А вот на кого из молодых поляков стоит обратить внимание – так это на Качпера Юрошека и 18-летнего Клеменса Йоняка, который в октябре сенсационно выиграл осенний чемпионат Польши на нормальном трамплине. Летом о завершении карьеры объявил Клеменс Муранька. Из ближайшего резерва Польши следует также выделить Анджея Стенькалу.

Другие

На протяжении многих лет разрыв в классе между 6 топ-сборными и остальными в прыжках с трамплина был достаточно ощутимым, однако в последние несколько лет ситуация начала меняться. После того, как сборную Швейцарии летом 2023 года возглавил Руне Велта, лучший сезон в своей карьере выдал Грегор Дешванден. Он до последнего боролся с Владимиром Зографски за победу в ЛГП, после чего, в отличие от болгарина, выдал сильный зимний сезон: первые два в карьере подиума на Кубке мира и рекордное для себя 18 место в общем зачете. И 33-летнему ветерану стоит очень постараться, чтобы остаться на таком уровне и в новом сезоне.

Грегор Дешванден Skijumping.pl

Не лучший период в карьере переживает его партнер по команде Киллиан Пайер, однако потенциал бронзового призера ЧМ-2019 всем известен. До сих пор в строю легендарный ветеран Симон Амманн. После успехов на Континентальном кубке в прошлом сезоне закрепился в основе сборной Швейцарии 21-летний Ремо Имхоф. Однако в составе команды на первый этап в Лиллехаммере его нет: Велта выбрал 18-летнего Феликса Трунца, который замкнул топ-5 на прошлом чемпионате мира среди юниоров. На уровне Кубка мира он еще почти дебютант: за плечами – всего три старта (и ни одного набранного очка) на этапе в Лахти в прошлом сезоне.

Очень интересное молодое поколение растет у сборной США – Эрик Белшоу и Тейт Франц, которым 20 и 19 лет соответственно. Первый в прошлом сезоне уже впервые в карьере попал в топ-10 на Кубке мира и завоевал бронзу ЮЧМ. Франц до таких успехов пока не добрался, однако также обладает огромным потенциалом.

Прибавила под руководством Якуба Йирутека в прошлом сезоне сборная Италии. Бывший призер ЮЧМ Алекс Инсам до топ-10 на Кубке мира пока что не добрался, однако был очень стабилен и неплохие очки набирал регулярно. Его партнер по команде Джованни Брезадола стабильностью похвастаться не может, однако в удачные для себя дни может очень приятно удивить, и дважды в карьере уже попадал в топ-10 на Кубке мира. К сожалению, на финале прошлого сезона в Планице Джованни порвал крестообразные связки колена, и его возвращения следует ожидать лишь во второй половине сезона. А пока подстраховывать Инсама будет Андреа Кампрегер, который дебютировал на Кубке мира в прошлом сезоне и сразу доказал, что обладает большим потенциалом. Остается лишь чаще демонстрировать свою силу в основных соревнованиях, а не на контрольных тренировках.

Ніко Кютосахо Skijumping.pl

В межсезонье сменила главного тренера сборная Финляндии. Лаури Хакола покинул свой пост, его заменил Игорь Медвед. Словенский специалист сразу заявил, что проблемы финских прыгунов связаны с избыточным весом. Несмотря на всю глубину кризиса сборной Финляндии и серьезные проблемы с финансированием, лепить боеспособную команду есть из кого. Нико Кютосахо сенсационно занял 7 место на полетном чемпионате мира в Тауплице, после чего еще дважды попадал в топ-10 на Кубке мира. При этом, Нико был недоволен тренировками Лаури Хаколы и в межсезонье, еще до перестановок на тренерском мостике финнов, ушел на самоподготовку.

Ждем прогресс от чемпиона мира среди юниоров 2023 года Вилхо Палосаари, который пропустил почти весь прошлый сезон из-за проблем со спиной. Неплохо проявил себя в прошлой кампании Каспери Валто. К сожалению, как и Брезадола, порвал крестообразные связки колена на финале сезона в Планице Эту Ноусиайнен, он вернется к тренировкам только в декабре. Способен стабильно набирать очки и некогда очень перспективный Антти Аалто.

Сборная Чехии попытается выйти из многолетнего кризиса с помощью тренировок с австрийцами. Хотя, кроме ветерана Романа Коуделки, рассчитывать сейчас не на кого. Эстонец Артти Айгро, в свою очередь, тренируется с норвежцами, и на осеннем чемпионате Норвегии даже был лучшим по личным результатам командного турнира. Айгро и в прошлом сезоне стабильно набирал очки на Кубке мира, есть основания ожидать от него прорыва на новый уровень. Периодически попадает в зачетную зону и турок Фатих Арда Ипчиоглу.

Сенсацией ЛГП – особенно, его стартовой части – стала сборная Франции. 22-летний Валентен Фубер дважды поднялся на подиум на домашнем этапе в Куршевеле, после чего еще дважды финишировал в топ-3 на Континентальном Кубке в Штамсе, где состав участников был очень солидным. Стабильно набирал очки на ЛГП и его 20-летний партнер по команде Ари Репеллен. Поэтому от сборной Франции в новом зимнем сезоне также стоит ожидать прогресса.