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Збірна Словенії зі стрибків з трампліна назвала склад на відкриття сезону

Олег Дідух — 15 листопада 2024, 14:40
Збірна Словенії зі стрибків з трампліна назвала склад на відкриття сезону
Анже Ланішек
Skijumping.pl

Головний тренер збірної Словенії зі стрибків на лижах з трампліна Роберт Хргота назвав склад команди на стартовий етап Кубку світу-2024/25 у норвезькому Ліллехаммері.

Про це повідомляє Skijumping.pl.

У Норвегії команду представлять п’ять спортсменів: Ловро Кос, Тімі Зайц, Анже Ланішек, Домен Превц і Жак Могель.

Не потрапив до складу колишній володар Малого Кубку світу з польотів Жига Єлар. Нагадаємо, наприкінці минулого сезону кар’єру завершив легендарний Петер Превц, який минулий сезон завершив п’ятим у загальному заліку. Словенія стала другою в Кубку націй, поступившись лише Австрії.

Етап у Ліллехаммері відбудеться 22 – 24 листопада. Раніше став відомий склад збірної Німеччини на стартовий етап Кубку світу.

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна Тімі Зайц Анже Ланішек Ловро Кос

Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна

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