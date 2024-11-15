Збірна Словенії зі стрибків з трампліна назвала склад на відкриття сезону
Анже Ланішек
Skijumping.pl
Головний тренер збірної Словенії зі стрибків на лижах з трампліна Роберт Хргота назвав склад команди на стартовий етап Кубку світу-2024/25 у норвезькому Ліллехаммері.
Про це повідомляє Skijumping.pl.
У Норвегії команду представлять п’ять спортсменів: Ловро Кос, Тімі Зайц, Анже Ланішек, Домен Превц і Жак Могель.
Не потрапив до складу колишній володар Малого Кубку світу з польотів Жига Єлар. Нагадаємо, наприкінці минулого сезону кар’єру завершив легендарний Петер Превц, який минулий сезон завершив п’ятим у загальному заліку. Словенія стала другою в Кубку націй, поступившись лише Австрії.
Етап у Ліллехаммері відбудеться 22 – 24 листопада. Раніше став відомий склад збірної Німеччини на стартовий етап Кубку світу.