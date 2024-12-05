Возвращение Марусяка, первые скоростные старты в горных лыжах. Анонс лыжного уикенда

Прыжки с трамплина

Старты недели:

Суббота, 7 декабря

16:05 | Висла (Польша), HS 134, личный турнир

Воскресенье, 8 декабря

16:15 | Висла (Польша), HS 134, личный турнир

Кубок мира по прыжкам с трамплина после традиционно проблемной в плане погодных условий Руки перемещается в польскую Вислу. У этой локации в целом нет репутации неблагоприятной с точки зрения погоды, однако в этом году уикенд на трамплине имени Адама Малыша обещает быть непростым. Синоптики прогнозируют снегопад и достаточно сильные ветры. Поэтому, снова ожидаем переносов, отмен и лотерейных соревнований.

Что интересно, еще совсем недавно в Висле были очень большие проблемы со снегом, и была немалая вероятность того, что этап состоится на летнем покрытии. Так уже бывало в сезоне-2022/23, когда Висла принимала беспрецедентно раннее открытие Кубка мира 4-6 ноября. Правда, тогда провести соревнования на снегу и не рассчитывали: этап в Висле был изначально запланирован как первый в истории Кубка мира на летнем покрытии. Отметим, что в этом году этап в Висле возвращается на декабрьский временной слот в календаре после того, как в прошлом сезоне был частью январской польской многодневки PolSki Tour.

Skijumping.pl

Возвращается на Кубок мира сборная Украины, которая второй год подряд пропускала этап в Руке. Паузу в выступлениях Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко посвятили тренировкам в словенской Планице, в Вислу прибыли в среду вечером. Надеемся на удачные выступления подопечных Владимира Бощука на польской земле, где они часто тренируются как в летнее межсезонье, так и во время зимней кампании.

Хозяева, сборная Польши, на первый, субботний старт выставит национальную группу, в которую вошел, в частности, и звездный Петр Жила. Напомним, в сентябре он перенес операцию на коленном суставе, и подошел к старту сезона не в оптимальной готовности и оставался вне состава команды.

Ожидаем хороших результатов от Тейта Франца, который стал одним из главных открытий старта сезона. Отметим, что впервые он громко заявил о себе в прошлой кампании именно в Висле, выиграв вторую тренировку в пятницу и трайлраунд в субботу.

Горные лыжи

Старты недели:

Пятница, 6 декабря

20:00 | Бивер Крик (США), скоростной спуск, мужчины

Суббота, 7 декабря

19:30 | Бивер Крик (США), супергигант, мужчины

Воскресенье, 8 декабря

19:00/22:00 | Бивер Крик (США), гигантский слалом, мужчины

Мужской Кубок мира возвращается после двухнедельного перерыва первым скоростным этапом сезона в американском Бивер Крике, где на следующей неделе будут соревноваться и женщины. Уже состоялись первые контрольные тренировки, которые принесли довольно ожидаемые результаты: как и в прошлом сезоне, в лидерах – Марко Одерматт и Сиприен Сарразен.

Отметим, что в Бивер Крике состоятся не только скоростной спуск и супергигант: в воскресенье программу этапа будет закрывать гигантский слалом. Не выступит в нем Мануэль Феллер, который страдает от боли в бедре после неудачного слалома в Гургле. Марсель Хиршер в североамериканском турне участвовать не планировал, однако порвал крестообразную связку колена и выбыл до конца сезона. Недавно легендарный австриец намекнул на то, что, возможно, в большой спорт уже не вернется.

x.com/fisalpine

В женском Кубке мира на этой неделе возникла вынужденная пауза из-за отмены этапа в Мон Тремблан, однако новостей достаточно. Петра Влхова заявила, что вернется к соревнованиям в конце декабря. Очевидно, речь идет о техническом этапе в Земмеринге 28-29 декабря. Скорее всего, тогда же состоится возвращение на Кубок мира и двух американок, которые получили травмы на домашнем этапе в Киллингтоне – Микаэлы Шиффрин и Полы Мольцан. А пока что Шиффрин официально подтвердила, что пропустит следующий этап в Бивер Крике.

Возвращается к соревнованиям Линдси Вонн, она выступит на FISовских соревнованиях в Коппер Маунтин, где тренировалась в последние несколько недель. Легендарная американка хочет заработать рейтинговые очки, которые позволили бы ей выступить на этапе Кубка мира в Санкт-Морице 21-22 декабря. Американская федерация уже отправила запрос на получение уайлдкард для Вонн.

Лыжные гонки

Старты недели:

Пятница, 6 декабря

11:30 | Лиллехаммер (Норвегия), разделка, 10 км, свободный стиль, мужчины

13:45 | Лиллехаммер (Норвегия), разделка, 10 км, свободный стиль, женщины

Суббота, 7 декабря

12:30 | Лиллехаммер (Норвегия), спринт, свободный стиль, мужчины/женщины

Воскресенье, 8 декабря

11:00 | Лиллехаммер (Норвегия), скиатлон, 20 км, мужчины

13:15 | Лиллехаммер (Норвегия), скиатлон, 20 км, женщины

Кубок мира по лыжным гонкам отправляется в Лиллехаммер, а это значит, что у сборной Норвегии как хозяев соревнований есть право выставить национальную группу. Еще большее доминирование норвежцев (особенно у мужчин), еще меньше шансов для представителей других стран.

Разделка свободным стилем в пятницу обещает быть непростой из-за погодных условий. Синоптики обещают осадки, а это значит, что сервисменам будет труднее угадать со смазкой для лыж. Поэтому ожидаем неожиданных провалов от сильных спортсменов, связанных с плохой готовностью лыж. Радует лишь то, что разделка будет свободным стилем, который менее зависим от скольжения лыж.

Что касается состава сборной Норвегии, то в нем не будет Эмила Иверсена. Он решил пропустить этап в Лиллехаммере несмотря на то, что имеет личную квоту как действующий победитель Кубка Скандинавии. Этап в Руке Иверсен провалил, и решил, что в таких кондициях выступления на Кубке мира не имеют никакого смысла.

У женщин возвращаются на Кубок мира Кристин Шистад, Хелен Мари Фоссесхольм и Анне Кьерсти Кальво, которые пропускали этап в Руке. Шистад неожиданно быстро восстановилась после операции на животе. Что касается Фоссесхольм, то в сентябре она травмировала колено во время игры в футбол. На прошлой неделе 23-летняя норвежка выступила на Кубке Норвегии в Голо, где выиграла разделку на 10 км свободным стилем и заняла второе место на аналогичной дистанции классикой.

У мужчин дебютирует на Кубке мира талантливый биатлонист Айнар Хедегарт, который, как и Фоссесхольм, выиграл разделку на 10 км свободным стилем в Голо и побежит аналогичную дистанцию в Лиллехаммере.

Перед стартом сезона много дискуссий было вокруг решения Международной лыжной федерации (FIS) на большинстве трехдневных этапов Кубка мира ставить спринт не на пятницу, а на субботу. Несмотря на выгоды с точки зрения телетрансляций, многие опасались, что это приведет к тому, что звезды спринта будут бояться участвовать в дистанционных гонках накануне выступлений в своей основной дисциплине. На этапе в Руке такие пессимистические прогнозы не оправдались, однако уже в Лиллехаммере начинаются проблемы.

Звездные шведские спринтеры (Йонна Сундлинг, Линн Сван и Майя Дальквист) на пятничную разделку не заявились. Эмма Рибом может пропустить и субботний спринт: проблема с болями в пояснице, из-за которых она пропустила раунд плей-офф в Руке, до сих пор не решена. А вот Фрида Карлссон в Лиллехаммере пропустит спринт, зато побежит обе дистанционные гонки.

У мужчин пропустит пятничную разделку Йоханнес Клэбо, хотя официально пропуск объясняют тем, что звездный норвежец еще не восстановился после болезни, которая не позволила ему выйти на старт воскресного масстарта в Руке. В пятницу его заменит Маттис Стенсхаген.

Из-за болезни пропустит весь этап в Лиллехаммере Йенс Бурман, который в Руке был лучшим в составе сборной Швеции. Его заменит Йохан Хагстрём. Еще один спринтер, Эдвин Ангер, также решил не бежать пятничную разделку. Это позволит выступить в обеих дистанционных гонках 18-летнему вундеркинду Альвару Мюльбаку, который этап в Руке пропускал. Выступит в спринте чемпион мира среди юниоров Антон Гран. Для 20-летнего шведа это будет третья в карьере гонка на Кубке мира, предыдущие две он провел на домашних этапах в Фалуне в 2023 и 2024 годах.

Двоеборье

Старты недели:

Суббота, 7 декабря

11:20/15:30 | Лиллехаммер (Норвегия), Гундерсен, HS 98/10 км

Воскресенье, 8 декабря

12:15/15:00 | Лиллехаммер (Норвегия), компакт, HS 98/7,5 км

Кубок мира по лыжному двоеборью также отправился в Лиллехаммер. Несмотря на хорошие результаты Дмитрия Музурчука и Александра Шумбарца в Руке, сборная Украины в столице зимней Олимпиады 1994 года не выступит – слишком дорого стоят поездки в Норвегию.

It’s finally time! Our Women start into the new World Cup season🔥



👉We start the weekend in Lillehammer with Training and PCR for the Women on the HS98✈️



📸: Nordic Focus#fisnoco #nordiccombined #wintersport #fis #worldcup #wclillehammer pic.twitter.com/UpMjT0DKSf — FIS Nordic Combined (@fisnoco) December 5, 2024

После полуторагодичного перерыва возвращается на Кубок мира знаменитый итальянский ветеран Алессандро Питтин. Весь прошлый сезон он пропустил из-за тяжелой травмы колена.

Ярл Магнус Риибер рассказал о том, что его неудачное выступление на этапе в Руке связано с тем, что норвежец до сих пор не поборол желудочный вирус, который мешал ему еще на завершающей стадии подготовки к сезону.