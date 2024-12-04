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Талановитий норвезький біатлоніст виступить на Кубку світу з лижних гонок

Олег Дідух — 4 грудня 2024, 20:01
Талановитий норвезький біатлоніст виступить на Кубку світу з лижних гонок
Айнар Хедегарт
instagram.com/einar_hedegart

Талановитий норвезький біатлоніст Айнар Хедегарт виступить на другому етапі Кубку світу з лижних гонок.

Про це повідомляє NordicMag.

Другий етап у Ліллехаммері буде домашнім для збірної Норвегії, що дозволяє господарям заявити додатково національну групу. До неї увійде Хедегарт, який відібрався до складу команди завдяки перемозі на етапі Кубку Норвегії в Голо 29 листопада в розділці на 10 км вільним стилем.

На аналогічну гонку, яка відбудеться у п’ятницю, 6 грудня, заявлений Айнар і в Ліллехаммері.

У 2023 році Хедегарт завоював золото та два срібла на чемпіонаті світу з біатлону серед юніорів. Після того він дебютував на Кубку світу з біатлону, посівши у спринті на переслідуванні в Голменколлені 28 та 40 місця відповідно.

Раніше повідомлялося про те, що виступить на етапі в Ліллехаммері зіркова спринтерка Крістін Шістад.

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