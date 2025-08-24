🥇Лузан получила четвертую золотую медаль на чемпионате мира 2025

Украинская гребчица Людмила Лузан завоевала уже четвертую золотую медаль на чемпионате мира 2025 года по гребле на байдарках и каноэ.

На этот раз украинка одержала победу в одиночке на дистанции 200 метров. Лузан преодолела дистанцию за 46,09 секунд и опередила Ярислейдис Сирилом из Кубы (46,27) и "нейтральную" Екатерину Шляпникову (46,59).

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ

Одиночка, 200 метров

Людмила Лузан (Украина) – 46,09 секунд Ярислейдіс Сирилом (Куба) – 46,27 Екатерина Шляпникова (-) – 46,59

Таким образом Людмила установила рекорд по количеству побед на чемпионатах мира в женском каноэ, опередив канадку Лоуренс Винсент-Лапуант, у которой было 3 золотые медали.

Для Лузан это уже восьмое золото чемпионатов мира за карьеру. Интересно, что четыре из них украинка получила на нынешнем ЧМ.

Накануне Людмила победила в соревновании каноэ-одиночек на дистанции 500 метров. Также она в паре Ириной Федорив в гребле на каноэ-двойках сначала победили на дистанции 500 метров, а затем торжествовали и на 200 метров.