Лузан завоевала второе золото на ЧМ-2025

Олег Дідух — 23 августа 2025, 15:55
Людмила Лузан
Известная украинская гребчица Людмила Лузан стала чемпионкой мира 2025 года в своей коронной дисциплине – гребле на каноэ-одиночке на дистанции 500 метров.

В финале она опередила канадку Аэти Винсент и испанку Марию Кобреру.

Итоговые результаты:

  1. Людмила Лузан (Украина) – 2:01,27
  2. Кэти Винсент (Канада) – 2:02,5
  3. Мария Кобрера (Испания) – 2:04,73

Для Лузан это шестое золото чемпионатов мира за карьеру и второе – на текущем мундиале в итальянском Милане. В пятницу, 22 августа, она победила вместе с Ириной Федорив в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров.

Напомним, в июне Лузан и Федорив завоевали серебро чемпионата Европы в аналогичном виде программы – 500 метров в соревнованиях каноэ-двоек.

