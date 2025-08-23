Лузан завоевала второе золото на ЧМ-2025

Известная украинская гребчица Людмила Лузан стала чемпионкой мира 2025 года в своей коронной дисциплине – гребле на каноэ-одиночке на дистанции 500 метров.

В финале она опередила канадку Аэти Винсент и испанку Марию Кобреру.

Итоговые результаты:

Людмила Лузан (Украина) – 2:01,27 Кэти Винсент (Канада) – 2:02,5 Мария Кобрера (Испания) – 2:04,73

Для Лузан это шестое золото чемпионатов мира за карьеру и второе – на текущем мундиале в итальянском Милане. В пятницу, 22 августа, она победила вместе с Ириной Федорив в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров.

Напомним, в июне Лузан и Федорив завоевали серебро чемпионата Европы в аналогичном виде программы – 500 метров в соревнованиях каноэ-двоек.