Украинская правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Гимнастика

🥇16-летняя Онофрийчук в четвертый раз подряд выиграла золото в многоборье

Микола Дендак — 5 апреля 2025, 21:06
🥇16-летняя Онофрийчук в четвертый раз подряд выиграла золото в многоборье
Таїсія Онофрійчук
Ulrich Faßbender

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук стала победительницей этапа Кубка мира, который проходит в болгарской Софии.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

16-летняя украинка набрала 114,450 балла и опередила всех соперниц. Также она квалифицировалась во все четыре финала с лучшими результатами.

Другая представительница Украины Полина Карика заняла 9 место в многоборье. К тому же она вышла в финал с булавами, который состоится завтра, 5 апреля.

Стоит отметить, что для Онофрийчук это уже четвертая подряд победа в многоборье. Предыдущие три Таисия получила на этапах Гран-при в Тарту (Эстония), Марбелье (Испания) и Тье (Франция).

Кроме этого, в Тье Онофрийчук выиграла четыре золотые награды в финалах с обручем, с мячом, с булавами и с лентой. Еще две медали на счету Карики: серебро в соревнованиях с обручем и бронза в булавах. Также Украина получила серебро в командных соревнованиях с пятью лентами.

золота медаль кубок світу Художня гімнастика Таїсія Онофрійчук

золота медаль

Усик приобрел на аукционе трико Беленюка: сумма вас удивит
Украина завоевала 5 медалей в первый соревновательный день на Ljubljana European Open 2025
Сборная Украины по армрестлингу завоевала 11 медалей на Кубке мира в Ташкенте
Участники Олимпиады-2024 вернули организаторам более 100 бракованных медалей
Украинцы завоевали два золота на командных соревнованиях юношеской лиги в Сербии

Последние новости