🥇16-летняя Онофрийчук в четвертый раз подряд выиграла золото в многоборье

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук стала победительницей этапа Кубка мира, который проходит в болгарской Софии.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

16-летняя украинка набрала 114,450 балла и опередила всех соперниц. Также она квалифицировалась во все четыре финала с лучшими результатами.

Другая представительница Украины Полина Карика заняла 9 место в многоборье. К тому же она вышла в финал с булавами, который состоится завтра, 5 апреля.

Стоит отметить, что для Онофрийчук это уже четвертая подряд победа в многоборье. Предыдущие три Таисия получила на этапах Гран-при в Тарту (Эстония), Марбелье (Испания) и Тье (Франция).

Кроме этого, в Тье Онофрийчук выиграла четыре золотые награды в финалах с обручем, с мячом, с булавами и с лентой. Еще две медали на счету Карики: серебро в соревнованиях с обручем и бронза в булавах. Также Украина получила серебро в командных соревнованиях с пятью лентами.