Лузан выиграла второе золото за день на ЧМ-2025

Украинский дуэт Людмила Лузан/Ирина Федорив завоевал золото чемпионата мира-2025 в гребле на каноэ-двойках на дистанции 200 метров. Это второе золото украинского дуэта на текущем чемпионате – вчера они победили на дистанции 500 метров.

Итоговые результаты:

Людмила Лузан/Ирина Федорив (Украина) – 41,87 Юлия Трушкина/Инна Неделкина (нейтральные атлеты) – 42,59 Одри Харпер/Андриа Гизила – 42,78

Для Лузан это седьмое золото чемпионатов мира за карьеру. Причем, два из них украинка завоевала именно 23 августа. Сегодня Людмила также победила в соревновании каноэ-одиночек на дистанции 500 метров.

Лузан будет иметь возможность завоевать еще одно золото на ЧМ-2025. В воскресенье, 24 августа, в последний день турнира она выступит в финале в соревновании каноэ-одиночек на дистанции 200 метров.