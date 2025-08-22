Лузан и Федорив завоевали золото ЧМ-2025 по гребле по гребле

Украинские спортсменки Людмила Лузан и Ирина Федорив завоевали золото чемпионата мира 2025 года по гребле на байдарках и каноэ. Они победили в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 метров.

В финале они опередили канадок Зоуи Войтык и Кэти Винсент. Бронзу завоевал испанский дуэт Анхельс Морено/Виктория Ярчевская.

Таким образом, Лузан и Федорив принесли Украине первое золото на текущем чемпионате мира в итальянском Милане, который проходит с 20 по 24 августа. Для Лузан это пятое золото чемпионатов мира за карьеру, Федорив завоевала свою первую награду на соревнованиях такого уровня.

Напомним, в июне Лузан и Федорив завоевали серебро чемпионата Европы на аналогичной дистанции. Тогда они проиграли испанскому дуэту Морено/Ярчевская, который на мундиале завоевал бронзу.