MVP Супербоула отказался прийти на чемпионский прием в Белый дом к Трампу

Лидер Филадельфии Иглз Джейлен Хертс не захотел вместе с командой посетить Белый дом для встречи с Дональдом Трампом.

Об этом сообщает CNN.

Президент США Дональд Трамп принял чемпионов NFL, сфотографировался с командой, пообщался с игроками, которые вручили ему майку Иглз с надписью Trump 47.

Хертс отказался из-за "конфликта в расписании", но какое именно событие заставило отказаться посетить чемпионский прием неизвестно. На прошлой неделе он уклонился от ответа, посетит ли Белый дом.

Трамп во время своей речи похвалил Хертса, назвав его "потрясающим парнем и потрясающим игроком". Прием в Белом доме пропустили еще несколько игроков "орлов": Эй Джей Браун, Девонта Смит, Зак Баун, Брэндон Грэм, Джош Суит и Джален Картер.

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В 2018 году, во время первого срока Трампа, "Иглз" решили не праздновать свою первую победу в Супербоуле в Белом доме, что вызвало шквал критики со стороны президента.

Напомним, в начале февраля Филадельфия одолела Канзас-Сити Чифс в решающем матче сезона.