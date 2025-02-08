Майк Дитка: украинская легенда американского футбола

В прошлом году свой юбилей, 85 лет, отпраздновал Майк Дитка, бывший игрок в американский футбол, тренер и телекомментатор.

Прежде чем начать рассказ об этой незаурядной фигуре, должен сделать определенную интродукцию. Возможно, что Майк Дитка, чье имя вряд ли известно большому количеству наших читателей, является не только единственным живым героем исторических исследований Чемпиона относительно выдающихся спортсменов украинского происхождения – а также является едва ли не самым крутым среди всех наших персонажей по уровню славы и доходов.

Футбол, которого мы не знаем

Всегда есть два измерения: наше, внутреннее, украинское, и международное и той страны, где прославился тот или иной деятель украинского происхождения.

Возможно, о некоторых читатели Чемпиона иногда впервые узнают из наших публикаций – а те лица на самом деле являются культовыми за океаном. Поэтому есть естественная аберрация восприятия.

Тут в чем дело. Американский футбол у нас, мягко говоря, не очень известен и, соответственно, непопулярен. Я лично ничего не смыслю ни в правилах этой игры, ни в причинах ее фантастической популярности в Америке. В чем искренне признался в очерке о Бронко Нагурском. Однако в то же время я немало писал об американском футболе как культовом аспекте американской жизни, о спорте, в котором вращаются самые большие деньги, где существует целая побочная индустрия своих медиа, товаров, событий.

Все знают о Супербоуле – матче, в котором разыгрывается титул чемпиона Национальной Футбольной Лиги (НФЛ). Супербоул – больше чем спорт для Америки – это важнейшее общественное и культурное событие. Матч, который проводится с 1967 года, имеет самую дорогую телевизионную рекламу, в перерыве выступают крупнейшие мировые эстрадные звезды. Супербоул скромно называется чемпионатом мира, а каждый такой матч обозначают римской цифрой порядкового номера - как королей или Римских Пап. Ближайший Супербоул LIX состоится 9 февраля в Нью-Орлеане, и о нем на Чемпионе квалифицированно расскажет тот, кто точно разбирается в американском футболе.

Ставя себе вопрос – вправе ли я писать об американском футболе, не отличая тайтенда от пантера, я даю себе такой ответ. Когда мне иногда приходится писать о нобелевских лауреатах по физике или медицине, я также не имею никакого представления, в чем заключаются их открытия - но ведь какие-то популярные объяснения их значения для человечества пересказать могу.

Именно такую задачу я постараюсь решить, рассказывая о Майке Дитке, поистине легендарной фигуре американского футбола.

О ком речь

Майк Дитка выступал за три клуба НФЛ: "Чикаго Беарз" (1961–66), "Филадельфия Иглз" (1967–1968), "Даллас Ковбойз" (1969–1972). По завершению карьеры игрока он тренировал "Даллас Ковбойз" (ассистент главного тренера, 1973–1981), "Чикаго Беарз" (главный тренер, 1982–1992), "Нью-Орлеан Сейнтс" (1997–1999).

Майк Дитка Чикагская трибуна

Его достижения, пусть не полностью всем нам понятны, но впечатляют.

Как игрок он выигрывал Супербоул VI (1971), чемпионат НФЛ (1963), 5 раз участвовал в Pro Bowl (матчи всех звезд НФЛ), признавался лучшим новичком-защитником НФЛ (1961), в его честь джерси с номером 89 вывели из использования клубы "Чикаго Беарз" и "Питсбург Пантерз" (за который он играл в колледже).

Сделал за карьеру 427 приемов на 5812 ярдов и 43 тачдауна – но, что оно такое, оценят лишь знатоки.

Майк Дитка (89) ловит мяч на тачдаун Getty Images

Как тренер дважды выигрывал Супербоул (XII, XX) и дважды признавался лучшим тренером НФЛ (1985, 1987).

Майк Дитка – один из двух людей, выигрывавших титулы НФЛ как игроки, помощники главного тренера и главные тренеры.

Вторым был Том Флорес. Дитка, Флорес, Гэри Кубьяк и Дуг Педерсон также являются единственными людьми в современной истории НФЛ, кто выиграли чемпионат как главные тренеры команд, за которые ранее играли.

В 1999 году Дитку ввели в Зал славы профессионального американского футбола – где он стал первым игроком амплуа тайтенд (игрок, который может ловить мяч, но в то же время достаточно большой и сильный, чтобы блокировать). Ранее, в 1986 году, он был введен в Зал славы студенческого футбола.

В 1999 году он занял 90 место в списке 100 лучших футболистов по версии The Sporting News.

Неужели не убедительно?

И при этом Майк Дитка – американец украинского происхождения.

Железный Майк – задолго до Тайсона

Майк Келлер Дитка родился 18 октября 1939 года в пригороде индустриального Питсбурга (штат Пенсильвания) Карнеги.

Урожденный Майкл Дичко – ведь его отец, также Майкл (Михаил), был украинским иммигрантом из Польши. О польском следе свидетельствует написание фамилии Дычко, которое было изменено на более привычное для американцев Дитка, принадлежность к римско-католической церкви и тот факт, что в 2001 году Дитка был введен в Зал славы спорта польско-американцев, который расположен в городе Троя (штат Мичиган).

Мать Майка Шарлотта Келлер – немецко-ирландского происхождения. Майк - старший из четырех детей супругов: у него были братья Эштон и Дэвид и сестра Мэри Энн. Отец работал сварщиком.

Детка вырос в городке Аликвиппа, другом пригороде Питтсбурга, где окончил единственную в городе среднюю школу. Там он был звездой сразу трех видов спорта: бейсбола, баскетбола и американского футбола. Врач школьной команды Джон Миллер поощрил Майка именно к футболу: парень увидел перспективу избежать участи рабочего на заводах Питсбурга, поступив в колледж с футбольной стипендией.

Отыграв три года за команду Университета Питсбурга (1958-1960), в 1961 году был выбран на драфте под пятым номером клубом "Чикагские Медведи" (Chicago Bears). Уже в первом сезоне Дитка 58 раз поймал мяч, что было новизной, поскольку ранее тайтенды в основном блокировали. Также он сделал 12 приемных тачдаунов. Он был признан лучшим новичком года.

Майк Дитка (Чикаго Беарз, первый слева) Чикагская трибуна

В течение следующих пяти лет Майк играл за "Медведей", каждый сезон зарабатывая право играть на Pro Bowl (Матч всех звезд НФЛ). В 1963 году вместе с командой стал чемпионом НФЛ - еще до эпохи Супербоула.

Его называли Железный Майк. Не потому, что на пике карьеры его рост составлял 191 см, а вес - 103 кг. А из-за происхождения из сталелитейного Питсбурга.

В апреле 1967 года, после слияния двух лиг - АФЛ (Американская футбольная лига) и НФЛ, "Чикаго Беарз" продали Дитку в "Филадельфийских Орлов" (Philadelphia Eagles). Однако там не пошло. Из-за травм играл мало и неудачно. Еще и под 98-м номером вместо привычного 89. Спортсмены, как известно, – суеверны.

В январе 1969-го нашего героя продали в "Даллаських Ковбоев" (Dallas Cowboys), с которым он выиграл Супербоул VI (1971). В марте 1973 года объявил о завершении карьеры игрока и переходе на тренерскую работу.

Майк Дитка (третий справа) в составе Далласа Getty Images

За 9 лет, которые Дитка работал ассистентом главного тренера в "Далласе", команда 6 раз выигрывала свой дивизион, трижды чемпионат НФК (конференции) и один раз – Супербоул XII (1977).

Работая в "Далласе", Майк написал письмо Джорджу Галасу, владельцу "Чикаго Беарз", который в свое время был главным тренером команды все те годы, когда там выступал Дитка.

В сезоне 1982 года Дитка получил должность главного тренера "Медведей". Вершиной его карьеры стал выигрыш Супербоула XX (1986), когда в Нью-Орлеане его подопечные разгромили "Нью-Ингленд Пэтриотс" – 46:10. Чикаго уволил Дитку с поста главного тренера в 1992 году после неудачного сезона.

Майк Дитка во главе Чикаго Чикагская трибуна

После четырехлетнего перерыва, во время которого Дитка работал комментатором на телевидении, он вернулся в НФЛ и три сезона был главным тренером клуба "Новоорлеанские Святые" (New Orleans Saints). Но успехов не достиг.

В целом за 14 сезонов работы главным тренером клубов НФЛ Майк Дитка одержал в регулярных чемпионатах 121 победу при 95 поражениях, а в матчах постсезона (финалы дивизионов, конференций и Супербоул) - 6 побед при 6 поражениях.

Актер, коммерсант, трампист

После завершения собственно спортивной деятельности Майк Дитка был чрезвычайно активным как телевизионная персона, писал книги, играл в теле- и кинофильмах, занимался различными бизнесами. Выпускал собственные бренды вина, сигар, колбас. Участвовал в создании компьютерных игр и рекламных роликов.

Он известен своими политическими взглядами, которые сам характеризует как "ультра-ультра-ультраконсервативные".

Майк Дитка Чак Берман / Chicago Tribune

В 2004 году, проживая тогда в Чикаго, Майк Дитка намеревался баллотироваться в Сенат от штата Иллинойс от Республиканской партии. Его соперником от Демократической партии был Барак Обама. Однако под влиянием жены передумал и сосредоточился на ресторанном бизнесе. Обама тогда победил республиканского кандидата Алана Кейса и начал свой политический взлет к вершинам. Стал президентом. Дитка называл Обаму худшим президентом в истории США и жалел, что в 2004 году не пошел на выборы – потому что, мол, непременно победил бы.

С начала политической карьеры Дональда Трампа Майк был его горячим сторонником, активно поддерживал его на последних президентских выборах. То есть, этот свой матч Майк Дитка блестяще выиграл.

Конечно, это вопрос: можно ли сравнивать статистику и миллионы долларов Майка Дитки с олимпийскими медалями Виктора Чукарина или культовым почетом к сумотори Тайхо Коки в Японии. Все это условно. Безусловным, однако, является то, что тот или иной спортсмен украинского происхождения достиг значительных вершин и оставил свое имя в истории мирового спорта. И нам это приятно.

Бонус

Майк Дитка во время встречи с украинской династией в Чикаго в 2016 году.

Майк Дитка с украинцами Чикаго Генри Фаярдо/Ukrainian People

Майк Дитка Генри Фаярдо/Ukrainian People