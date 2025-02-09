Сколько стоит самое дорогое спортивное шоу мира? Почему все смотрят Super Bowl

Представьте себе финал чемпионата мира по футболу или открытие любой из Олимпиад. Даже если вы совершенно не интересуетесь спортом, вы точно в курсе, что большинство ваших знакомых смотрели именно эти трансляции, которые считаются самыми популярными спортивными событиями в мире.

Казалось, может ли быть что-то популярнее? Если говорить о США, то еще как может.

И это то, что состоится уже в ночь с 9 на 10 февраля в американском городе Нью-Орлеан на стадионе "Цезарь Супердоум", который может вместить более 73 тысяч болельщиков. Хотя, стоит не так - точно вместит. Потому что именно в этот день на нем сыграют финал чемпионата Национальной футбольной лиги (NFL). Главный матч года по американскому футболу, известный как Super Bowl. Или более понятно для нас 59-й Супербоул (Суперкубок).

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Конечно, о "более понятно", мягко говоря, немного преувеличил. В Украине американский футбол все еще остается экзотикой. Даже несмотря на то, что несколько лет подряд в нашей стране матчи NFL можно было бесплатно смотреть.

NFL - это дорого

Поверьте, бесплатно для мира американского футбола, это большая роскошь, поскольку NFL – финансово самая успешная лига США, где деньги зарабатывают буквально на всем. Доходность только одного Super Bowl, по разным оценкам , превышает 600 млн долларов.

Чтобы еще лучше понять масштаб, стоит отметить, что среди 10 самых дорогих клубов (спортивных организаций) в спорте – 6 (!) как раз представители американского футбола.

Чтобы еще ближе "к телу", самый дорогой клуб мира, по оценкам Forbes, "Даллас Ковбойз" оценивается в $10 млрд, хотя последний раз выигрывал Супербоул аж 30 лет назад. Например, футбольные монстры "Реал" (Мадрид) и "Манчестер Юнайтед" стоят около 6 млрд долларов.

Но как же так случилось, что популярные во всем мире футбол, хоккей, баскетбол и даже суперпопулярный в самих Штатах бейсбол плетутся в хвосте, если говорить о заработках американского футбола?

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Простого ответа здесь нет, потому что состоит из целого ряда факторов.

Первое - атмосфера и отдельность.

Американцы действительно любят американский футбол, потому что считают собственно своим национальным видом спорта. И сколько бы сторонним наблюдателям не казалось, что этот вид спорта "практически копия регби", это не так. Правила американского спорта не самые простые, но их с детства знают почти все дети в США.

Нет, сейчас мы не будем в них разбираться, потому что статья посвящена деньгам, которые крутятся в этом виде спорта. Деталь о знании и национальном виде спорта важна ввиду того, что массовая любовь к американскому футболу привела к тому, что финал NFL – не просто спортивное событие, а национально-культурный феномен, считайте что-то вроде наших государственных праздников. О нем все говорят задолго до начала и продолжают обсуждать, уже когда все всё отпраздновали.

Но, там, где праздник, там, конечно же, и бизнес, спонсоры и реклама. И в NFL это прекрасно осознают и используют. И начнем о бизнес-составляющей с главного – с аудитории, к которой коммерция и стремится достучаться.

Билеты на Super Bowl

Как выше упоминалось, Super Bowl, кстати, в нем сыграют "Канзас Сити Чифс" против "Филадельфии Иглз", в этом году пройдет на 73-тысячном "Цезарь Супердоум" в Нью-Орлеане.

Распределение билетов на матч выглядит следующим образом:

NFL отправляет в открытую продажу 25,2% билетов;

Иглз получат 17,5% билетов;

Чифс – те же самые 17,5 % (неожиданно, правда);

Местные "Нью-Орлеан Сейнтс" как владелец стадиона получит 5% билетов;

Каждой из остальных 29 команд Лиги выделяется 1,2% билетов.

Разрыв между ценами, в зависимости от мест, составляет от $950 (места на самом верху над воротами) до $7500. Но это в идеале. Сейчас, конечно, за такие деньги никто уже ничего не купит.

Все свободные билеты уже у перекупов, где цена стартует от $4500 за вот то самое самое дешевое место над воротами в уголке, до... бесконечности. В среднем, цена "с рук" составляет около 10 тыс. долларов.

Но если, например, хотите купить люкс с блэкджеком, ой... – телеками, мягкими креслами, официантками и звездами вокруг, то готовьтесь выложить 671 тысячу "зеленых".

Телевысадка на Луну

Когда мы говорим о зрителях Super Bowl, то речь идет, конечно, не только о тех, и не столько о тех счастливчиках, кто придет на стадион в Нью-Орлеане, но и о тех, кто останется дома.

Хотя американцы несколько преувеличивают, когда говорят, что Super Bowl является главным телевизионным спортивным событием мира (финал футбольного Мундиаля (чемпионата мира) собирает в десяток раз больше), однако то, что это главное событие года в самих США – неоспоримый факт.

Super Bowl практически каждый год бьет все возможные рекорды телепросмотров в Америке и мире.

Например, прошлогодний финал вживую смотрело более 123 млн телезрителей. Этот показатель не дотянул лишь до высадки астронавтов на Луну, за которой в 1969 году наблюдали 150 млн зрителей.

Если же говорить более приземленно, то, к сравнению, рекорд трансляции вручения "Оскаров" составляет "всего" 57 млн зрителей.

Реклама как двигатель прогресса

Одной из особенностей матча американского футбола является то, что в матчах много пауз. Игрокам надо поменяться, перестроить настройки на поле и т.д.

Организаторы NFL как хорошие бизнесмены сразу выкупили, что паузы можно заполнять не разговорами и комментаторами (хотя куда же без них), но и рекламой. За которую еще и будут платить. И платят много. Очень много!

Только за последние десять лет стоимость рекламы в Super Bowl выросла до 7 млн долларов за 30-секундный ролик.

Забавные рекламы с Super Bowl.

Почему так дорого?

На стоимость влияет несколько факторов. Прежде всего, уже упомянутая огромная аудитория. Где же еще найти возможность стать узнаваемым, как не перед более чем 100 миллионами потребителей? И речь идет не только о непосредственной трансляции, но и обсуждениях в СМИ и соцсетях, которые длятся неделями.

Именно поэтому многие компании считают рекламу в Super Bowl классной инвестицией, которая вкладывается не только в оплату показа, но и в сам продакшн. Часто бывает, что в рекламу приглашают известных звезд и нанимают дорогих сценаристов, что местами может стоить и дороже самого ролика.

Хотя 30 секунд непосредственно в матче является классикой для рекламы, но есть и куча других возможностей для брендов. К примеру, спонсорство предигровых и послеигровых шоу и сотрудничество с самими командами NFL.

Перерыв и мировые звезды

Участие в Супербоуле является очень престижным в любом формате. Поэтому шоузвезды мирового класса даже соревнуются, чтобы выступить в перерыве этого матча в так называемом Halftime Show.

Уровень престижа можно измерить тем, что состоятельная NFL даже не платит звездам гонораров, а лишь покрывает расходы на организацию шоу. Чем, кстати, звезды пользуются по полной, устраивая супершоу внутри другого супершоу.

Но так было не всегда.

До 1993 года в перерывах Супербоула выступали чирлидерши и детские хоры, но это не давало NFL доходов. Все изменило выступление в Halftime Show Майкла Джексона. Тогда перерыв матча смотрело больше народу, чем сам финал.

Видео Halftime Show Super Bowl 1993

В свое время в SuperBowl выступали такие звезды мирового уровня как U2, Sting, Rolling Stones, Black Eyed Peas, Rihanna, Шакира, Дженнифер Лопес и многие другие.

Кстати, одним из факторов, который в прошлом году подкинул Super Bowl просмотров, стала лавстори (куда же без них) мегапопулярной певицы Тейлор Свифт и одного из игроков команды-гегемона "Канзас Сити Чифс" Трэвиса Келси.

Тейлор Свифт и Кевин Келси (Канзас-Сити Чифс) Getty Images

В этом году Kansas City снова в финале, поэтому Тейлор Свифт должна снова быть на стадионе. Вокруг этого тоже много разговоров, потому что отец Тейлор – ярый фанат Филадельфии, в которой также играл брат самого Трэвиса.

Собственно, вокруг этих разговоров, других разговоров, спорта, дискуссий в соцсетях и крутится динамика доходов NFL. А там, где есть разговоры и праздник, часто есть еда. К слову, в дни Супербоула американцы съедают более 1 млрд штук куриных крылышек.

А там, где есть разговоры и дискурс – там, конечно же, и споры, и ставки. По оценкам букмекеров, на матч уже поставлено около $23 млрд. И это же еще не вечер.

Наконец, вместо итогов. Заметили, в статье почти ни слова непосредственно о действующих спортивных лицах на матче. Никакого тебе Патрика Махоумса, Джелиена Херста или Сакуона Баркли и других. Почему? А потому что, по статистике, именно Super Bowl часто является той отправной точкой, после которой люди начинают тщательно присматриваться к американскому футболу.

Если не видели, посмотрите. Для начала просто как на шоу. А если понравится, обязательно поговорим и о правилах и обо всех тех непонятных фамилиях, которые были перечислены в предыдущем абзаце.