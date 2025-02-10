Провал Махоумса и Келси: Филадельфия без шансов разгромила Канзас в Супербоуле LIX

Филадельфия Иглз стала победителем Супербоула LIX, переиграв Канзас-Сити Чифс. Для них это лишь второй Супербоул в истории.

"Орлы" выиграли матч со счетом 40:22.

Забитые трибуны Caesars Superdome в Новом Орлеане ожидали настоящего шоу от противостояния, но такой доминации одной из команд не было еще с 2014 года, когда Сиэтл уничтожил Денвер Пейтона Мэннинга.

Начала матч атака Филадельфии. Защита Канзаса дважды "хитом" остановливала Сакуона Баркли. Главная звезда Иглз за два дауна набрал лишь 7 ярдов, не помогло и решение Джелена Хертса пройти на ногах. Тем не менее 4 плей "орлы" решили играть, а не отдавать мяч Чифсу.

Пас прошел, но было нарушение правил от Эй Джей Брауна. Такое наказывается 10 ярдами к своим воротам. Команда Ника Сирианни решила не рисковать вдвойне – мяч перешел к фавориту.

Nick Sirianni was upset after this pass interference call on A.J. Brown on fourth down.



The Eagles punted after the penalty on the opening drive. pic.twitter.com/r0UTdxQS0S — ESPN (@espn) February 9, 2025

Tom Brady was not happy with this offensive pass interference call on A.J. Brown. #SBLIX pic.twitter.com/bcU9LNXVGr — TSN (@TSN_Sports) February 9, 2025

Откровенно говоря, "шефы" провалили свое первое нападение. Они хотели показать свой уровень, но то Трэвис Келси не выловил мяч от Махоумса, то сам Патрик слишком забегался и отдавал уже в экстренном моменте.

Mahomes escapes pressure but Philly’s defense doesn’t break.



📺: #SBLIX on FOX

📱: Tubi + NFL app pic.twitter.com/mA3VvUoNvS — NFL (@NFL) February 9, 2025

Если команда из Пенсильвании рискнула на четвертом дауне на розыгрыш во время своей атаки, то действующие чемпионы пантом вернули мяч на чужую половину поля.

Андердог пытался задействовать Сакуона Баркли. Лучший атакующий игрок сезона никак не мог пройти оборону Канзаса, а однажды даже поскользнулся. Зато работали пасовые комбинации. После одной из передач Филадельфия остановилась за 1 ярд от зачетной зоны –легендарный "tush-push" и тачдаун. Кикер также не подвел – 7:0.

Главное правило американского футбола – просто набирай 10 ярдов за 4 попытки и все. Счетчик обновится – снова будет 4 попытки. Второе владение мячом от Чифс доказало, что не все так просто. Бездарные 3 плея и ничего другого не оставалось, чем снова отказаться от мяча.

Проблемы добавлялись и в защите. Ветеран и лидер Крис Джонс получил травму шеи. Операторы не раз фиксировали внимание на этом.

Chris Jones is getting his neck worked on. Could be a huge shift for the Chiefs. pic.twitter.com/NR1Wb3PD2f — IG: NFLPreme (@premefootball) February 10, 2025

Филадельфия продолжила играть раскованно, но уверенность переросла в самоуверенность – Хертс отдал неудачный пас и произошел первый перехват в игре.

Да и в третьем драйве Патрик Махоумс ничего не придумал для своих ресиверов и ранин-бэков.

Атака "орлов" сумела приблизиться на отметку 43 ярдов к зачетной зоне. Решили набрать 3 очка с помощью филд-гола. 30-летний Джейк Эллиот, который в составе команды был еще в чемпионском сезоне-2017, реализовал удар, но было нарушение правил. Пришлось бить с 48 ярдов. Уже не так уверенно, но мяч влетел в ворота.

Jake Elliott JUST squeezed it into the upright. Eagles lead 10-0!



! #SBLIX pic.twitter.com/uBkbBQo87m — TSN (@TSN_Sports) February 10, 2025

Нападение Чифс с каждым драйвом было все хуже и хуже. Первые два плея завершились секами Махоумса. Третий розыгрыш - неточный пас от Махоумса и Купер Диджин делает Pick six (тачдаун после перехвата)!

Квинтэссенцией "импотенции" в атаке стал эпизод за 1 минуту 45 секунд до конца второй четверти. Махоумс, похоже, испугался сека в своей зачетной зоне (если бы такое случилось, то Иглз заработали бы дополнительные 2 очка), что снова (!) отдал пас в руки соперника. На этот раз перехват совершил Зак Бон.

Zack Baun picks off the another errant pass by Patrick Mahomes 😳 pic.twitter.com/7HUT4gwaaQ — Def Pen Sports (@DefPenSports) February 10, 2025

Вероятно, было о чем жалеть главной звезде НФЛ, ведь наказание пришло мгновенно. Великолепный прием от Эй Джея Брауна, несколько ярдов на ногах и тачдаун.

HURTS TO AJ BROWN FOR THE 24-0 LEAD 😳



(via @NFL)

pic.twitter.com/qfSrySDWSL — Bleacher Report (@BleacherReport) February 10, 2025

24:0 за первую половину. Стоит напомнить, что за последние 6 Супербоулов проигравшая команда лишь раз набрала больше 24 очков за игру. И случилось это в 2023 году, когда Филадельфия набрала 35, но Канзас на три больше.

Если все валится из рук, то най так и будет буквально. Наверное, именно такие мысли были у именитого ДеАндре Хопкинса. Первый идеальный пас от Махоумса за игру он не выловил в ситуации, когда вокруг и близко не было ни одного представителя защиты оппонентов.

How do you not catch this 😭😭😭 pic.twitter.com/PlxJHhqGir — BricksCenter (@BricksCenter) February 10, 2025

В перерыве зрителей на трибунах развлекал Кендрик Ламар. Анонсировал его выступление известный актер Сэмюэл Л Джексон. Вероятно, это был отличный намек на еще одну звезду НФЛ Ламара Джексона.

Во второй половине все продолжалось по похожему сценарию. Линия нападения чемпионов не успевала даже почувствовать атмосферу пребывания на поле, как уже надо было прощаться с возможностью набрать очки.

Атака "орлов" на кураже делала все не только для набора очков, а и для затягивания времени. Почти 7-минутный драйв закончился 29-ярдовым филд-голом.

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Об атаке Чифс писать нечего. Да, Махоумс что-то показал раном, но все завершилось инкомплид-пасом в четвертом плее. Иглз потратили несколько секунд и снова занесли тачдаун. Хертс решился на длинный пас, а худощавый, но быстрый Девонта Смит поймал овальный мяч в зачетной зоне.

DEEP BALL TO SMITH AND HE HAS IT THE EAGLES CANNOT BE STOPPED!



📺: #SuperBowlLIX on FOX pic.twitter.com/Vyw5gvy21m — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) February 10, 2025

Коллектив Энди Рида вместо того, чтобы окончательно рассыпаться, наоборот, начал играть словно они ведут 34:0. Свободно и раскованно. Патрик начал не стесняться после снэпа бежать, отдавать пасы на десятки ярдов. На помощь лидеру пришел 21-летний "первогодка" Завьер Уорти. Он принял и почти 50-ярдовую передачу, а затем великолепно открылся в энд-зоне.

Представители Пенсильвании понимали, что игра в кармане. Они делали все, чтобы "убивать" время, а затем Джейк Эллиот реализовывал свои филд-голы. Хоть и кикеры крайне редко получают свои аплодисменты, но сегодня 30-летний №153 драфта-2017 заслужил овации.

В конце игры Чифс набрали два тачдауна и разыграли комбинации на 2 очка. Если посмотреть на итоговый счет встречи, возможно, в голове появится мысль, что почти была равная борьба. Такого не было и близко...

Супербоул LIX – американский футбол

Филадельфия Иглз – Канзас-Сити Чифс 40:22 (7:0, 17:0, 10:6, 6:16)

SUPER BOWL CHAMPIONS!

THIS ONE’S FOR YOU PHILLY! pic.twitter.com/tWxrzozMQU — Philadelphia Eagles (@Eagles) February 10, 2025

Напомним, "начальники" упустили шанс войти в историю. Они выиграли предыдущие два Супербоула. Ранее ни один клуб Национальной футбольной лиги не делал "три-пит" (три титула подряд – прим.).

Следующий сезон стартует 4 сентября. Супербоул запланирован на 1 февраля. Игру примет город Санта-Клара, Калифорния.