Исер Куперман – король международных шашек из Чернобыля

Киевлянин Исер Куперман был семикратным чемпионом мира по международным (стоклеточным) шашкам, первым представителем СССР, который завоевал это звание.

Израильский гроссмейстер и журналист Яков Шаус выделяет три периода в судьбе Исера Купермана: российских шашек, международных шашек и жизни в американской эмиграции. Поэтому пойдем и мы таким путем.

Корифей русских шашек

Исер Иосифович Куперман родился 21 апреля 1922 года в поселке Хабное на севере Киевской губернии. Впоследствии, уже в эмиграции, когда его спрашивали о месте рождения, гроссмейстер отвечал: "Я родился в Чернобыле". И это правда: злосчастный поселок Хабное успел сменить название сначала на Кагановичи Первые, потом на Полесское, а после Чернобыльской аварии обезлюдел и исчез.

Впрочем, будущий чемпион переехал с родителями в Киев еще младенцем, и всех тех исторических перипетий на застал. Он жил на Подоле, где в каждом дворе играли в шашки и, увлекшись игрой, стал ходить в шашечный кружок Дворца пионеров и октябрят (нынешнее помещение Национальной филармонии).

Исер занимался русскими шашками, в которые играют на 64-клеточной доске. В 18-летнем возрасте он выполнил норму мастера спорта. Во время войны, находясь в эвакуации, Куперман окончил институт и получил диплом горного инженера. После возвращения из эвакуации работал по специальности и продолжал активно заниматься шашками.

Исер Куперман выиграл четыре чемпионата СССР по русским шашкам: 1945, 1947, 1948, 1950. Вместе со своим другом Владимиром Капланом Куперман опубликовал внушительный курс дебютов. Этому труду не было равных в течение нескольких десятилетий.

Существует ряд версий игры в шашки на 64-клеточной доске: бразильские, итальянские, португальские, пул чекерс и др. Русские шашки как вид спорта развивались исключительно в СССР, но в международном уровне не культивировались: там доминировали международные стоклеточные. В этом виде спорта чемпионы мира определялись с 1895 года, а международная федерация (ФМЖД – от французского Federation Mondiale du Jeu de Dames, Всемирная федерация игры в шашки) была создана в 1947 году. Гегемонами игры тогда были французы и голландцы.

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После смерти Сталина в СССР ввели соревнования по международным шашкам. В свои 30 с лишним лет Куперман успешно перешел на новый формат игры.

"На стоклеточной доске применимы многие принципы русских шашек, там тоже нужен далекий и точный расчет вариантов. Но, конечно, стратегия шире и сложнее, неизмеримо богаче комбинационные возможности, совсем другая теория дебютов. Куперман всегда отличался невероятным трудолюбием. Он начал изучать зарубежные шашечные издания и в кратчайшие сроки овладел секретами новой для себя игры", – писал Яков Шаус.

На первом чемпионате СССР по международным шашкам 1954 года в Ленинграде киевлянин уверенно занял первое место. Свой титул он защитил дважды подряд, но в 1955 году в Минске ему пришлось играть дополнительный матч за чемпионство с местным мастером Максом Шавелем. В том же году он стал мастером спорта СССР по международным шашкам. Чемпионом СССР Куперман впоследствии становился еще дважды (1962, 1967). Но еще больших успехов он достиг на международном уровне – стал семикратным чемпионом мира.

Король международных шашек

В период с 1958 по 1974 годы Куперман семь раз завоевывал титул чемпиона мира. Пять раз он выигрывал матчи и дважды звание ему присуждалось после того, как матчи не состоялись.

В 1958 году Куперман, после победы в турнире претендентов, выиграл матч у канадца Марселя Делорье (4 победы, 14 ничьих, 2 поражения). Интересно, что тот матч проходил в 13 городах Нидерландов.

В 1959 году Куперман выиграл матч у голландца Герта ван Дейка (+7, =11, -0). Игры проходили в Киеве, Минске, Риге, Ленинграде и Москве. Киевская часть матча сыграла важную роль в жизни Купермана, но об этом ниже.

В 1960 году Куперман потерял звание чемпиона, заняв третье место в турнире в Амстердаме – после москвича Вячеслава Щеголева и сенегальца Баба Си. Однако уже в следующем году он победил Щеголева в матче, прошедшем в тех же пяти советских городах, что и в 1959-м (+2, =18, -0).

В 1963 году Куперман в четвертый раз стал чемпионом мира – при очень скандальных обстоятельствах. Он должен был защищать звание в матче против Баба Си, победителя турнира претендентов 1962 года. Однако матч, который должен был состояться в ноябре-декабре 1963 года в Москве, Киеве, Сочи, Одессе и Харькове, не состоялся. Спорткомитет СССР, который боялся, что титул уйдет из Советского Союза (Баба Си за три года не проиграл ни одной партии, выиграв все турниры, в которых участвовал), не отправил Баба Си приглашение, из-за чего тот не сумел получить визу. ФМЖД оставила титул за Куперманом, сохранив за Баба Си статус претендента. Но сыграть за чемпионство ему не довелось из-за финансовых проблем.

В 1986 году Куперман, проживавший в США, обратился в ФМЖД с просьбой рассмотреть обстоятельства срыва матча 1963 года, обвинив в этом советскую федерацию. ФМЖД провозгласила Баба Си чемпионом мира, сохранив звание и за Куперманом.

В пятый раз Куперман стал чемпионом мира в октябре 1965 года, победив Щеголева в матче, который прошел в Тбилиси (+7, =12, -1).

В начале 1968 года в Тбилиси Куперман выиграл матч у рижанина Андриса Андрейко (+2, =18, -0), в шестой раз став чемпионом мира.

В 1974 году Куперман в статусе победителя турнира претендентов должен был играть с действующим чемпионом мира голландцем Тони Сейбрандсом. Однако Сейбрандс по ряду причин отказался играть чемпионский матч, и ФМЖД предоставил титул Исеру Куперману. Это был его седьмой и последний чемпионский титул.

Кроме того, Куперман дважды занимал второе место в чемпионских турнирах (в шашках практикуются как матчи, так и турниры): в 1964 году – после Вячеслава Щеголева и в 1968 году (ноябрь) – после Андриса Андрейко. И еще дважды проигрывал Андрису Андрейко чемпионские матчи: в 1969-м и 1972-м годах.

Яков Шаус отмечает, в истории советских шашек Куперман сыграл выдающуюся роль как автор фундаментальных теоретических работ. В 1960-е годы в теории стоклеточных шашек произошел информационный взрыв. Учебников, отвечающих новым требованиям, не было. Опытные мастера скрывали свои секреты от конкурентов, а молодым игрокам было очень трудно самостоятельно постигать законы стратегии и тактики. Именно книги Купермана дали толчок творчеству многих талантливых шашечников. На них по сей день учатся начинающие игроки.

В 1976 году чемпионский турнир выиграл 23-летний голландец Харм Вирсма. Куперман имел право претендовать на матч с ним. Но Спорткомитет СССР решил, что 55-летний киевлянин не сможет оспаривать титул у молодого соперника, и Куперману не разрешили сыграть. Тем более, что Исер неудачно выступил на чемпионате СССР. Такое решение спортивных властей подтолкнуло Купермана, абсолютно лояльного к советскому режиму, к решению об эмиграции.

Эмигрант

Жизнь в Советском Союзе была не сахар – даже для чемпионов мира.

Историю о том, как Куперман получил квартиру, рассказал известный киевский историк-краевед Станислав Цалик. Она звучит, как анекдот, вполне присущий той эпохе.

Чемпион мира по шашкам более десяти лет прожил с семьей в тесной коммуналке на Андреевском спуске – в том самом доме Булгакова (№13). В декабре 1959 года Куперман в Киеве отстоял свое звание в матче с голландским гроссмейстером Гертом ван Дейком. После матча Ван Дейк попросил, чтобы чемпион-киевлянин пригласил его в гости. Разве можно было, чтобы голландский гость увидел переполненную коммуналку? Председатель Киевского горисполкома Алексей Давыдов категорически запретил показывать голландцу "подольский бедлам". Ван Дейку предложили провести встречу в хорошем ресторане, но он непременно хотел пообщаться со своим соперником в домашней обстановке. И тогда буквально в течение суток Куперману дали шикарную трехкомнатную квартиру в новостройке на Никольско-Ботанической улице.

На матч с Хармом Вирсмой Купермана не отпустили не из-за возраста: руководство побоялось, что он не вернется из-за границы, подобно тому, как годом ранее (1976) поступил шахматист Виктор Корчной. Становиться невыездным Куперман не захотел и подал документы на легальный выезд. К тому же, против него возбудили уголовное дело за то, что он отдал свою книгу "Куперман играет в шашки" голландскому издательству.

Судьбу Купермана решил руководитель Компартии Украины Владимир Щербицкий. Он мог бы пробить для гроссмейстера возможность сыграть матч с Вирсмой, но решил лучше отпустить его за границу, сказав: "Пусть едет".

Так Исер Куперман уехал в Израиль, причем его мать и жена отказались ехать с ним. Уехали с ним две дочери от первого брака, сестра и брат. В Израиле Куперман не задержался: там не было шашечной жизни высочайшего уровня. Он перебрался в США и осел в Бостоне.

Разумеется, "благодарная" родина лишила гроссмейстера всех наград и званий, его книги изъяли из библиотек, а имя перестали упоминать в прессе. Своими переживаниями по этому поводу Исер Иосифович поделился в книге "Судьба чемпиона", изданной в Америке в 1984 году.

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Исер Куперман сохранял хорошую физическую и спортивную форму до преклонного возраста. В США он восемь раз выигрывал чемпионат страны, четыре раза побеждал в панамериканском чемпионате. Вернувшись на старости лет на 64-клеточную доску, он семь раз выиграл чемпионат Американской ассоциации пул чекерс и успешно выступал в турнирах по бразильским шашкам.

На 84-м году жизни Исер Иосифович сломал шейку бедра, и как это часто бывает, травма свела его в могилу: великий шашист скончался в Бостоне 6 марта 2006 года.

Наследие Исера Купермана осталось в виде более 40 написанных им книг, а его имя золотыми буквами вписано в мировую историю игры в международные шашки.