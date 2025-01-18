Стертый из истории Советского Союза: жизненный путь украинского шахматиста Богатырчука

Федор Парфенович Богатырчук родился в Киеве в 1892 году. Его отец был дирижером церковного хора Флоровского женского монастыря. Он женился на одной из своих хористок, Федор был старшим из их троих детей.

Мальчик с детства интересовался шахматами, еще в малом возрасте участвовал в шахматных турнирах. В возрасте 17 лет Богатырчук стал чемпионом Киева, опередив будущего претендента на мировое первенство Ефима Боголюбова. Во Всероссийском турнире 1912 года он стал третьим.

В том же году Федор поступил на медицинский факультет Киевского университета Святого Владимира. В 1914 участвовал в турнире в Мангейме (Германия), который не был доигран из-за начала Первой мировой войны. Богатырчук вместе с группой других представителей Российской Империи во главе с будущим чемпионом мира Александром Алехиным был интернирован и вернулся только через полтора года.

В 1917 году он окончил университет, получил диплом врача, после чего отправился добровольцем на фронт. Служить пришлось полковым врачом в 309-м Овручском полку, затем Федор перешел на службу армии Украинской Народной Республики. В корпусе Сечевых стрельцов командовал военно-санитарным поездом (в 1919 году Богатырчук выходил и поставил на ноги будущего лидера Организации украинских националистов Андрея Мельника, который заразился тифом; тогда 28-летний Мельник возглавлял Генеральный штаб армии УНР).

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После гражданской войны Федор преподавал анатомию в Киевском институте физкультуры и спорта. Не выехав из страны, Богатырчук, по сути, оказался во внутренней эмиграции: он любил Украину и не любил советскую власть. В 1920-1930 годах Богатырчук активно занимался шахматами. Он принял участие в шести чемпионатах Советского Союза с сильнейшим в мире составом участников. В 1927 году поделил первое место с Петром Романовским и на четырех турнирах становился бронзовым призером. В 1926 году Богатырчук издал первый учебник шахматной игры на украинском языке "Шахи. Підручник гри".

На Московском международном турнире 1935 года украинский мастер сыграл вничью с двумя экс-чемпионами мира – Эммануилом Ласкером и Хосе-Раулем Капабланкой, а также обыграл будущего чемпиона мира Михаила Ботвинника. Следует отметить, что Федор Богатырчук был единственным советским шахматистом, который имел положительный баланс в партиях с Ботвинником – три победы и две ничьи. Впрочем, и московская победа вскоре ему аукнулась: В 1937 году против Богатырчука, в то время председателя шахматной федерации Украины, была развязана кампания в прессе.

Его обвинили в растрате средств, выделенных на киевский шахматный клуб. Когда Богатырчук обратился в ЦК КП(б)У за разъяснениями, ему заявили:

"Знаете, товарищ Богатырчук, напечатание статьи в газете и другие проявления недовольства вашей работой стали результатом того, что вашему политическому облику наша общественность больше не доверяет. Возьмем, например, ваш выигрыш у Ботвинника в турнире 1935 года. Мы знаем, что у вас в турнире было плохое положение, и что вы знали, какое огромное значение для престижа СССР имело бы получение Ботвинником единоличного первого приза. И несмотря на это, вы приложили все усилия, чтобы эту партию выиграть".

Одна из партий Федора Богатырчука против Михаила Ботвинника

Выгнанный из шахмат Богатырчук сосредоточился на медицине. Его специальностью была рентгенология костей и суставов, в 1940 году он защитил диссертацию на получение степени доктора медицинских наук, стал профессором.

Во время Второй мировой войны Богатырчук под надуманным предлогом (прохождение вымышленного курса прививок от бешенства) избежал эвакуации и остался в оккупированном немцами Киеве. Он работал заместителем председателя Украинского Красного Креста и его фактическим руководителем (в связи с болезнью головы). Репрессии фашистов быстро привели Богатырчука к разочарованию в нацизме.

Красный Крест под его руководством открыл сбор средств для военнопленных, что в итоге привело к закрытию Украинского Красного Креста, а Богатырчука таскали в гестапо (правда, без последствий). После этого он возглавил Институт экспериментальной медицины. Это удалось потому, что в программе исследований была заявлена разработка вакцины против сыпного тифа.

В 1943 году, будучи в командировке в Берлине, Богатырчук познакомился с генералом Власовым. При приближении советских войск он вместе с семьей эмигрировал в Краков, затем в 1944 году перебрался в Прагу. Там он вступил в Комитет освобождения народов России (КОНР), который возглавил Власов. Богатырчук входил в Президиум КОНРа от Украинского национального совета. В то же время он продолжал участвовать в шахматных турнирах.

После войны Богатырчук оказался в американской оккупационной зоне, в мае 1945 года обосновался в Байройте (Бавария). Чтобы избежать репатриации в СССР, он участвовал в турнирах под вымышленными фамилиями Богенхольс или Богенко.

В 1948 году эмигрировал в Канаду, стал преподавателем медицинского факультета Оттавского университета сначала как лектор и затем профессор рентгеновской анатомии. Опубликовал более 30 печатных работ в американских, канадских и европейских научных профессиональных изданиях.

Федор Богатырчук в лаборатории en.chessbase.com

В 1955 году за работу "Старый позвоночник человека" Федор Богатырчук был отмечен медалью имени Барклая – своего рода Нобелевской премией в области радиологии. В 1970 году он вышел в отставку с поста профессора Оттавского университета и был награжден университетом персональной пенсией.

Медицинскую деятельность в Канаде Богатырчук успешно совмещал с общественной работой и с шахматами. Принимал активное участие в деятельности украинской общины, редактировал издания "Східняк" и "Федераліст-демократ", был председателем Объединения украинских федералистов-демократов США и Канады. Написал книгу воспоминаний "Мой жизненный путь к Власову и Пражскому Манифесту" (1978).

Богатирчук участвовал в чемпионатах Канады (1949 - 2 место, 1951 - 3 место). Продолжал играть в международных турнирах, за исключением тех, где участвовали советские гроссмейстеры. Играл за команду Канады на шахматной Олимпиаде в 1954 году. В том же году стал международным мастером. Отойдя от практической игры, он начал играть по переписке.

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В 1967 году Международная шахматная федерация игры по переписке (ICCF) также присвоила ему звание международного мастера: гроссмейстером он не стал в связи с протестом представителей СССР. Советская страна жестко забанила "коллаборациониста" и "украинского буржуазного националиста": его имя вычеркнули из всех шахматных справочников и не упоминали в шахматной истории.

Соответственно, это логично, так поступали со многими. Куда парадоксальнее то, что великого украинца сегодня почти не знают и не уважают в независимой Украине, о которой он так мечтал.

Федор Богатырчук умер в 1984 году накануне начала матча Карпов – Каспаров. Таким образом, его биография соединила эпохи великих шахматных чемпионов – от первого, Вильгельма Стейница, до тринадцатого – Гарри Каспарова.