Стертый из истории Советского Союза: жизненный путь украинского шахматиста Богатырчука
Этого шахматиста никогда не упоминали в Советском Союзе. И только таблицы соревнований в изданиях типа "Шахматный словарь" (1964) содержали фамилию Богатырчук. Этот загадочный Богатырчук даже был чемпионом СССР (1927), но нигде о нем не было ни слова. Ответ на вопрос "Почему так?" пришел только во времена Независимости, и заключался он в жизни и патриотической позиции выдающегося мастера шахмат.
Федор Парфенович Богатырчук родился в Киеве в 1892 году. Его отец был дирижером церковного хора Флоровского женского монастыря. Он женился на одной из своих хористок, Федор был старшим из их троих детей.
Мальчик с детства интересовался шахматами, еще в малом возрасте участвовал в шахматных турнирах. В возрасте 17 лет Богатырчук стал чемпионом Киева, опередив будущего претендента на мировое первенство Ефима Боголюбова. Во Всероссийском турнире 1912 года он стал третьим.
В том же году Федор поступил на медицинский факультет Киевского университета Святого Владимира. В 1914 участвовал в турнире в Мангейме (Германия), который не был доигран из-за начала Первой мировой войны. Богатырчук вместе с группой других представителей Российской Империи во главе с будущим чемпионом мира Александром Алехиным был интернирован и вернулся только через полтора года.
В 1917 году он окончил университет, получил диплом врача, после чего отправился добровольцем на фронт. Служить пришлось полковым врачом в 309-м Овручском полку, затем Федор перешел на службу армии Украинской Народной Республики. В корпусе Сечевых стрельцов командовал военно-санитарным поездом (в 1919 году Богатырчук выходил и поставил на ноги будущего лидера Организации украинских националистов Андрея Мельника, который заразился тифом; тогда 28-летний Мельник возглавлял Генеральный штаб армии УНР).
После гражданской войны Федор преподавал анатомию в Киевском институте физкультуры и спорта. Не выехав из страны, Богатырчук, по сути, оказался во внутренней эмиграции: он любил Украину и не любил советскую власть. В 1920-1930 годах Богатырчук активно занимался шахматами. Он принял участие в шести чемпионатах Советского Союза с сильнейшим в мире составом участников. В 1927 году поделил первое место с Петром Романовским и на четырех турнирах становился бронзовым призером. В 1926 году Богатырчук издал первый учебник шахматной игры на украинском языке "Шахи. Підручник гри".
На Московском международном турнире 1935 года украинский мастер сыграл вничью с двумя экс-чемпионами мира – Эммануилом Ласкером и Хосе-Раулем Капабланкой, а также обыграл будущего чемпиона мира Михаила Ботвинника. Следует отметить, что Федор Богатырчук был единственным советским шахматистом, который имел положительный баланс в партиях с Ботвинником – три победы и две ничьи. Впрочем, и московская победа вскоре ему аукнулась: В 1937 году против Богатырчука, в то время председателя шахматной федерации Украины, была развязана кампания в прессе.
Его обвинили в растрате средств, выделенных на киевский шахматный клуб. Когда Богатырчук обратился в ЦК КП(б)У за разъяснениями, ему заявили:
Выгнанный из шахмат Богатырчук сосредоточился на медицине. Его специальностью была рентгенология костей и суставов, в 1940 году он защитил диссертацию на получение степени доктора медицинских наук, стал профессором.
Во время Второй мировой войны Богатырчук под надуманным предлогом (прохождение вымышленного курса прививок от бешенства) избежал эвакуации и остался в оккупированном немцами Киеве. Он работал заместителем председателя Украинского Красного Креста и его фактическим руководителем (в связи с болезнью головы). Репрессии фашистов быстро привели Богатырчука к разочарованию в нацизме. Красный Крест под его руководством открыл сбор средств для военнопленных, что в итоге привело к закрытию Украинского Красного Креста, а Богатырчука таскали в гестапо (правда, без последствий). После этого он возглавил Институт экспериментальной медицины. Это удалось потому, что в программе исследований была заявлена разработка вакцины против сыпного тифа.
В 1943 году, будучи в командировке в Берлине, Богатырчук познакомился с генералом Власовым. При приближении советских войск он вместе с семьей эмигрировал в Краков, затем в 1944 году перебрался в Прагу. Там он вступил в Комитет освобождения народов России (КОНР), который возглавил Власов. Богатырчук входил в Президиум КОНРа от Украинского национального совета. В то же время он продолжал участвовать в шахматных турнирах.
После войны Богатырчук оказался в американской оккупационной зоне, в мае 1945 года обосновался в Байройте (Бавария). Чтобы избежать репатриации в СССР, он участвовал в турнирах под вымышленными фамилиями Богенхольс или Богенко. В 1948 году эмигрировал в Канаду, стал преподавателем медицинского факультета Оттавского университета сначала как лектор и затем профессор рентгеновской анатомии. Опубликовал более 30 печатных работ в американских, канадских и европейских научных профессиональных изданиях. В 1955 году за работу "Старый позвоночник человека" Федор Богатырчук был отмечен медалью имени Барклая – своего рода Нобелевской премией в области радиологии. В 1970 году он вышел в отставку с поста профессора Оттавского университета и был награжден университетом персональной пенсией.
Медицинскую деятельность в Канаде Богатырчук успешно совмещал с общественной работой и с шахматами. Принимал активное участие в деятельности украинской общины, редактировал издания "Східняк" и "Федераліст-демократ", был председателем Объединения украинских федералистов-демократов США и Канады. Написал книгу воспоминаний "Мой жизненный путь к Власову и Пражскому Манифесту" (1978).
Богатирчук участвовал в чемпионатах Канады (1949 - 2 место, 1951 - 3 место). Продолжал играть в международных турнирах, за исключением тех, где участвовали советские гроссмейстеры. Играл за команду Канады на шахматной Олимпиаде в 1954 году. В том же году стал международным мастером. Отойдя от практической игры, он начал играть по переписке. В 1967 году Международная шахматная федерация игры по переписке (ICCF) также присвоила ему звание международного мастера: гроссмейстером он не стал в связи с протестом представителей СССР. Советская страна жестко забанила "коллаборациониста" и "украинского буржуазного националиста": его имя вычеркнули из всех шахматных справочников и не упоминали в шахматной истории.
Соответственно, это логично, так поступали со многими. Куда парадоксальнее то, что великого украинца сегодня почти не знают и не уважают в независимой Украине, о которой он так мечтал.
Федор Богатырчук умер в 1984 году накануне начала матча Карпов – Каспаров. Таким образом, его биография соединила эпохи великих шахматных чемпионов – от первого, Вильгельма Стейница, до тринадцатого – Гарри Каспарова.
"Знаете, товарищ Богатырчук, напечатание статьи в газете и другие проявления недовольства вашей работой стали результатом того, что вашему политическому облику наша общественность больше не доверяет. Возьмем, например, ваш выигрыш у Ботвинника в турнире 1935 года. Мы знаем, что у вас в турнире было плохое положение, и что вы знали, какое огромное значение для престижа СССР имело бы получение Ботвинником единоличного первого приза. И несмотря на это, вы приложили все усилия, чтобы эту партию выиграть".
Федор Парфенович Богатырчук родился в Киеве в 1892 году. Его отец был дирижером церковного хора Флоровского женского монастыря. Он женился на одной из своих хористок, Федор был старшим из их троих детей.
Мальчик с детства интересовался шахматами, еще в малом возрасте участвовал в шахматных турнирах. В возрасте 17 лет Богатырчук стал чемпионом Киева, опередив будущего претендента на мировое первенство Ефима Боголюбова. Во Всероссийском турнире 1912 года он стал третьим.
В том же году Федор поступил на медицинский факультет Киевского университета Святого Владимира. В 1914 участвовал в турнире в Мангейме (Германия), который не был доигран из-за начала Первой мировой войны. Богатырчук вместе с группой других представителей Российской Империи во главе с будущим чемпионом мира Александром Алехиным был интернирован и вернулся только через полтора года.
В 1917 году он окончил университет, получил диплом врача, после чего отправился добровольцем на фронт. Служить пришлось полковым врачом в 309-м Овручском полку, затем Федор перешел на службу армии Украинской Народной Республики. В корпусе Сечевых стрельцов командовал военно-санитарным поездом (в 1919 году Богатырчук выходил и поставил на ноги будущего лидера Организации украинских националистов Андрея Мельника, который заразился тифом; тогда 28-летний Мельник возглавлял Генеральный штаб армии УНР).
После гражданской войны Федор преподавал анатомию в Киевском институте физкультуры и спорта. Не выехав из страны, Богатырчук, по сути, оказался во внутренней эмиграции: он любил Украину и не любил советскую власть. В 1920-1930 годах Богатырчук активно занимался шахматами. Он принял участие в шести чемпионатах Советского Союза с сильнейшим в мире составом участников. В 1927 году поделил первое место с Петром Романовским и на четырех турнирах становился бронзовым призером. В 1926 году Богатырчук издал первый учебник шахматной игры на украинском языке "Шахи. Підручник гри".
На Московском международном турнире 1935 года украинский мастер сыграл вничью с двумя экс-чемпионами мира – Эммануилом Ласкером и Хосе-Раулем Капабланкой, а также обыграл будущего чемпиона мира Михаила Ботвинника. Следует отметить, что Федор Богатырчук был единственным советским шахматистом, который имел положительный баланс в партиях с Ботвинником – три победы и две ничьи. Впрочем, и московская победа вскоре ему аукнулась: В 1937 году против Богатырчука, в то время председателя шахматной федерации Украины, была развязана кампания в прессе.
Его обвинили в растрате средств, выделенных на киевский шахматный клуб. Когда Богатырчук обратился в ЦК КП(б)У за разъяснениями, ему заявили:
Выгнанный из шахмат Богатырчук сосредоточился на медицине. Его специальностью была рентгенология костей и суставов, в 1940 году он защитил диссертацию на получение степени доктора медицинских наук, стал профессором.
Во время Второй мировой войны Богатырчук под надуманным предлогом (прохождение вымышленного курса прививок от бешенства) избежал эвакуации и остался в оккупированном немцами Киеве. Он работал заместителем председателя Украинского Красного Креста и его фактическим руководителем (в связи с болезнью головы). Репрессии фашистов быстро привели Богатырчука к разочарованию в нацизме.
Красный Крест под его руководством открыл сбор средств для военнопленных, что в итоге привело к закрытию Украинского Красного Креста, а Богатырчука таскали в гестапо (правда, без последствий). После этого он возглавил Институт экспериментальной медицины. Это удалось потому, что в программе исследований была заявлена разработка вакцины против сыпного тифа.
В 1943 году, будучи в командировке в Берлине, Богатырчук познакомился с генералом Власовым. При приближении советских войск он вместе с семьей эмигрировал в Краков, затем в 1944 году перебрался в Прагу. Там он вступил в Комитет освобождения народов России (КОНР), который возглавил Власов. Богатырчук входил в Президиум КОНРа от Украинского национального совета. В то же время он продолжал участвовать в шахматных турнирах.
После войны Богатырчук оказался в американской оккупационной зоне, в мае 1945 года обосновался в Байройте (Бавария). Чтобы избежать репатриации в СССР, он участвовал в турнирах под вымышленными фамилиями Богенхольс или Богенко.
В 1948 году эмигрировал в Канаду, стал преподавателем медицинского факультета Оттавского университета сначала как лектор и затем профессор рентгеновской анатомии. Опубликовал более 30 печатных работ в американских, канадских и европейских научных профессиональных изданиях.
В 1955 году за работу "Старый позвоночник человека" Федор Богатырчук был отмечен медалью имени Барклая – своего рода Нобелевской премией в области радиологии. В 1970 году он вышел в отставку с поста профессора Оттавского университета и был награжден университетом персональной пенсией.
Медицинскую деятельность в Канаде Богатырчук успешно совмещал с общественной работой и с шахматами. Принимал активное участие в деятельности украинской общины, редактировал издания "Східняк" и "Федераліст-демократ", был председателем Объединения украинских федералистов-демократов США и Канады. Написал книгу воспоминаний "Мой жизненный путь к Власову и Пражскому Манифесту" (1978).
Богатирчук участвовал в чемпионатах Канады (1949 - 2 место, 1951 - 3 место). Продолжал играть в международных турнирах, за исключением тех, где участвовали советские гроссмейстеры. Играл за команду Канады на шахматной Олимпиаде в 1954 году. В том же году стал международным мастером. Отойдя от практической игры, он начал играть по переписке.
В 1967 году Международная шахматная федерация игры по переписке (ICCF) также присвоила ему звание международного мастера: гроссмейстером он не стал в связи с протестом представителей СССР. Советская страна жестко забанила "коллаборациониста" и "украинского буржуазного националиста": его имя вычеркнули из всех шахматных справочников и не упоминали в шахматной истории.
Соответственно, это логично, так поступали со многими. Куда парадоксальнее то, что великого украинца сегодня почти не знают и не уважают в независимой Украине, о которой он так мечтал.
Федор Богатырчук умер в 1984 году накануне начала матча Карпов – Каспаров. Таким образом, его биография соединила эпохи великих шахматных чемпионов – от первого, Вильгельма Стейница, до тринадцатого – Гарри Каспарова.