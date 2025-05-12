Леонид Штейн – гроссмейстер, которого убила вредная привычка

Мы уже рассказывали о гроссмейстере Давиде Бронштейне. Среди его соперников был, в частности, один из лучших шахматистов мира 1960-х годов Леонид Штейн. Но, если уроженец Белой Церкви Давид Бронштейн прожил 82 года, то уроженец Каменец-Подольского Леонид Штейн ушел из жизни только в 38. А почему так – расскажем далее.

В детстве я улыбался, когда видел в газетах отчеты о шахматных турнирах, где одновременно играли гроссмейстеры Штейн и Бронштейн. Со временем эти улыбки мне отозвались: во время армейской службы в моем хозяйственном взводе рядом со мной, рядовым Левенштейном, художником, служил ефрейтор Гольдштейн, который был свиноводом на подсобном хозяйстве. Наш ротный старшина, веселый прапорщик, в шутку отличал нас следующим образом: Штейн, который рисует, и Штейн, который свиновод.

"Штейн" это камень на идиш. Оттуда масса разных фамилий. Но наш Штейн, который шахматист, был настоящим драгоценным камнем в мире древней игры.

Жизнь до шахматных высот

Леонид Захарович Штейн родился в 1934 году в Каменце-Подольском в простой семье. Он был вторым ребенком – у него была сестра, старшая на 4 года. Во время войны семья эвакуировалась в Ташкент, где отец, 36-летний Захар Лазаревич Штейн, умер от тифа. Он вообще был человеком слабого здоровья, и это, к сожалению, унаследовал его сын Леонид. К этому добавилось постоянное голодание военных времен, что обусловило дальнейшую болезненность выдающегося шахматиста...

После войны мать Чарна Абовна с детьми переехала во Львов. Она работала буфетчицей в школе. Леонид научился играть в шахматы довольно поздно – в 10 лет. В тринадцать он поступил в первую во Львове шахматную школу, где его учителем был Алексей Сокольский, чемпион Украины 1947 и 1948 годов.

В общей школе Штейн учился плохо, полностью сосредоточившись на шахматной игре. В 15 лет он получил первый разряд и вошел в сборную Львова. В 1950 году он бросил школу после 7-го класса, поступил в электромеханический техникум, который оставил через год. Тогда он познакомился с тренером молодежной сборной Украины Юрием Сахаровым, занял 4-е место на молодежном чемпионате Украины и попал в составе сборной Украины на командное первенство СССР, которое прошло в Ленинграде, где Украина заняла второе место.

Характерной чертой игры Штейна той поры была скорость, которая мешала ему на поздних стадиях партий после добытых в дебюте хороших позиций. По достижению 18 лет он стал участвовать во взрослых турнирах; добравшись до полуфинала чемпионата Украины, стал КМС. Но сыграть в финале ему не довелось: призвали в армию.

С весны 1953-го по ноябрь 1956-го Штейн служил в рядах Советской армии – сначала в Азербайджане, затем – в Барнауле, Сибири и Москве. Активно играл в шахматы, выступал на армейских турнирах, стал чемпионом Вооруженных Сил (1955).

Вернувшись из армии во Львов, Штейн поставил себе цель стать мастером спорта. Он работал тренером в Доме офицеров. В мае 1957 года на чемпионате Украины в Киеве Леонид занял 10 место, хотя выиграл у будущего чемпиона Ефима Геллера. Именно на том турнире приглашенный как уроженец Украины гроссмейстер Сало Флор (он родился в Городенке на Галичине) сказал Штейну, выиграв у него трудную партию: "Знаете, если вы будете играть так хорошо, как первую половину партии со мной, вас будут ожидать большие успехи. Недавно гроссмейстер Лилиенталь жаловался мне, что он не просто Таль. Так может и гроссмейстер Бронштейн мне скоро пожалуется, что он не просто Штейн".

Леонид Штейн

До норматива мастера спорта Леониду тогда не хватило полтора очка. А потом у него случилась черная полоса. Летом 57-го Штейн поступил в механический техникум, но весной следующего года его не отпустили в Черновцы на чемпионат Украины. Он бросил учебу и вернулся в Дом офицеров. В Черновцах он занял первое место в полуфинальном турнире, но в финал его не допустили: Спорткомитет отстранил Штейна из-за того, что он в свободное время играл в карты со своими товарищами – мол, это было нарушение спортивного режима (играли ночью).

Штейн объявил, что завершает спортивную карьеру, и пошел работать слесарем на завод. Однако весной 1959-го он взял отпуск за свой счет, чтобы поехать на полуфинал чемпионата Украины в Харьков. Там Штейн стал лишь пятым и решил окончательно бросить шахматы.

Но тут судьба ему улыбнулась. На финальный турнир чемпионата Украины в Киев не смогли приехать двое участников, и судьи пригласили Штейна. Но он пропустил два тура, и поэтому был вынужден играть осторожно, а не в своей манере молниеносного дебюта. Такая вынужденная тактика принесла ему бронзовую медаль и заветное звание мастера спорта.

На шахматном Олимпе

После удачного выступления в Киеве старший тренер сборной Украины Ефим Геллер включил Леонида Штейна в состав команды на ІІ Спартакиаду народов СССР. Там новоиспеченный мастер набрал 3 очка из 4-х, а сборная Украины стала третьей.

В следующем, 1960 году, Леонид впервые выиграл чемпионат Украины. Золото на турнире в Киеве он получил в дополнительном матче против Юрия Сахарова. Помогал Штейну его новый тренер Евсей Поляк.

В январе 1961 года Леонид блестяще выступил на чемпионате СССР в Москве. Он поделил 3-4 место с Геллером, нанеся единственное поражение победителю турнира Тиграну Петросяну. После того чемпионата Штейн стал играть в международных турнирах. Выиграв турнир в Бухаресте, он стал международным мастером. А в 1962 году на межзональном турнире в Стокгольме поделил 6-8 места, выполнив норматив международного гроссмейстера. Результат позволял ему участвовать в турнире претендентов, но тогда действовала квота на представителей от одной страны (5 человек), и от Советского Союза уже было возможное количество.

Определенной компенсацией стала вторая победа Штейна на чемпионате Украины, где он на пол-очка обошел Эдуарда Гуфельда. А в 1963 году Леонид впервые стал чемпионом СССР, обыграв в дополнительном матч-турнире Бориса Спасского и Ратмира Холмова.

В 1964 году Штейн снова играл на межзональном турнире – в Амстердаме. Там он в последнем туре сыграл вничью с Клаусом Даргой (ФРГ) и занял 5-е место, пропустив вперед трех чемпионов мира разных времен – Василия Смыслова, Михаила Таля и Бориса Спасского, а также сильнейшего тогда европейского шахматиста Бента Ларсена (Дания). Таким образом Штейн снова оказался вне турнира претендентов...

Всесоюзный успех львовский гроссмейстер повторил еще дважды – в 1965 и 1966 годах. Напомним, что по составу участников чемпионат СССР тогда был сильнее любого международного турнира. Поэтому в 65-м году Леониду Штейну присвоили звание заслуженного мастера спорта СССР.

Леонид Штейн Дмитрий Донской

В 1967 году после победы на юбилейном турнире к 50-летию Октябрьской революции Леониду Штейну предложили подписать открытое письмо с осуждением "израильских агрессоров, развязавших войну на Ближнем Востоке". Он решительно отказался.

В 1968 году Штейн с семьей переехал из Львова в Киев. По иронии судьбы, получить квартиру на улице Красноармейской ему помог заместитель председателя Спорткомитета Украины Андриан Мизяк – тот самый чиновник, который когда-то настаивал на отстранении Штейна от чемпионата Украины из-за карточничества.

В активе Леонида Штейна было немало побед и призовых мест на крупных турнирах. Его влияние и наследие признаны крупнейшими шахматистами мира.

Показательно выглядит баланс встреч Штейна с чемпионами мира (без учета ничейных партий): с Михаилом Ботвинником – 1:1, с Василием Смысловым – 1:1, с Михаилом Талем – 3:0, с Тиграном Петросяном – 1:1, с Борисом Спасским – 3:2.

Преждевременная смерть и память

Судьба отпустила Леониду Штейну неполных 39 лет. Он умер 4 июля 1973 года в московской гостинице "Россия". Там жили члены сборной СССР, которые должны были отправиться на командный чемпионат Европы в Англию, а оттуда – в Бразилию.

Леонид Штейн был большим жизнелюбом, шутником, обожал азартные игры, женщин, застолья, табак. Он мог иногда, если соперник по шахматной партии надолго раздумывал над ходом, поиграть за кулисами в бильярд.

Роберт Фишер вспоминал: "Леонид Штейн был талантливым шахматистом, блестящим гроссмейстером и хорошим другом. Я был потрясен его смертью в 1973 году... Он сам разрушал свое здоровье непрерывным курением. Как-то я засек на часах, сколько длилась его затяжка. 31 секунду! Просто удивительно, как взрослый человек может так хищнически относиться к своему здоровью и сам себе копать могилу!"

А вот, что писал Виктор Корчной:

"Я знаю, как он умер. Штейн готовился к межзональному турниру в Бразилии. И, как всем, кто уезжал в экзотические страны, ему сделали сильные прививки от различных болезней... Организм этого не выдержал. В гостинице "Россия" глубокой ночью мне кто-то позвонил и ничего не сказал. Позже я понял: это Леня звонил, но у него уже не было сил ничего сказать. Так, молча попрощавшись, ушел из жизни в расцвете лет и сил талантливейший шахматист".

Есть еще одна версия, почему не выдержало сердце гроссмейстера: в ту ночь у Леонида Штейна было любовное свидание, которое добавило нагрузку на организм, подорванный чрезмерным курением и тяжелыми прививками...

Похоронили выдающегося шахматиста на Байковом кладбище в Киеве. На могиле поставили памятник в форме шахматной ладьи.

Во Львове в 1977 и 2000 годах провели мемориальные турниры памяти Леонида Штейна. Победителями стали соответственно Александр Белявский и Василий Иванчук.

В декабре 2022 года именем Леонида Штейна был назван сквер на ул. Князя Романа во Львове.