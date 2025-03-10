Громил Баварию, отказывался играть за Динамо из-за русского языка: украинский Пеле Александр Скоцень

Его называли "экспресс Ниццы" и даже "украинский Пеле". Александр Скоцень – интересная украинская фигура мирового футбола, не очень известная у нас из-за его эмигрантской судьбы.

К счастью, Александр Скоцень был спортивным журналистом и оставил после себя две книги воспоминаний – "С футболом в мир" (вышла в 1985 году в Торонто, в 2012 году издана в Украине) и "Львовский "батяр" в киевском "Динамо" (издана в 2012 году в Украине).

Эти книги стали источником подробной информации о футболисте, на их базе в украинских СМИ вышло несколько обширных материалов. Посмотрим на Скоценя и мы.

22 июня 1941 года в Киеве на только что построенном Республиканском стадионе должен был состояться матч чемпионата СССР между местным "Динамо" и московским "ЦДКА". В составе киевлян были заявлены трое форвардов из Львова, которые присоединились к команде после захвата Советским Союзом Западной Украины: Казимеж Гурский, Михаил Матиас и Александр Скоцень. Из-за начала немецко-советской войны матч не состоялся.

Поляки Гурский и Матиас после войны связали свои судьбы с польским футболом, а судьба украинца Скоценя привела его через Европу в Канаду.

Леньо из Левандовки

Александр Скоцень был одним из двух близнецов, родившихся 28 июля 1918 года во Львове на Левандовке в семье Антона и Екатерины Скоценей. Один из братьев не выжил, а второму дали двойное имя Александр-Богдан.

В первые месяцы жизни будущий звездный футболист почти все время спал. Когда его будили, то говорили: "Вставай, леня". Так он с детства получил свое главное прозвище – Леньо.

Еще в детстве отец подарил сыну маленький мячик, с которым тот почти никогда не расставался. Со временем оказалось, что парень имеет большой талант к футболу. В молодости Александр был членом "Пласта".

В футбол Леньо начал играть во львовской юношеской команде Украинского спортивного клуба "Богун". После того, как клуб был закрыт польскими властями (1930), Леньо перешел во львовский УСК "Тризуб", за который играл в юношеском и молодежном составах.

Александр Скоцень в юности

С 16 лет Скоцень уже выступал за взрослую команду УСК "Тризуб". Своей игрой молодой форвард обратил на себя внимание другого, гораздо более сильного львовского клуба "Украина", и был туда приглашен. Уже в первой своей игре за "Украину" Скоцень отметился дублем в воротах "Кресов" (Тернополь).

В Украине Александр провел четыре сезона (1935-1939). В 1938 году он играл в составе сборной Львова, которая выиграла Кубок президента Польши (Скоцень не играл в финальном матче против Кракова (5:1); он забил на турнире 3 гола и не был лучшим бомбардиром турнира, как указано в некоторых наших источниках; лучшим стал Клеменс Швенцкий из Варшавы, 7 голов). Его неоднократно приглашали к себе польские клубы, в частности, львовский "Погонь". Однако Леньо отказывался перейти, утверждая: "Я украинец, мое место только в "Украине".

В тени красной звезды

В сентябре 1939 года началась Вторая мировая война и Галичина вошла в состав УССР. Оккупационная советская власть запретила спортивные общества, в частности "Украину", но 26 октября 1939-го во Львове по требованию из Киева организовали матч между киевским "Динамо" и сборной Львова, которую в авральном порядке поручили собрать Скоценю, любимцу местной публики. Динамовцы обыграли львовских любителей – 6:2, оба гола хозяев забил Леньо.

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Вечером того же дня на банкете в ресторане "Бристоль" динамовцы убеждали Скоценя перейти к ним. Но он был неприятно поражен тем, что все киевские игроки общались исключительно на русском языке, и отказался.

Впрочем, в декабре 1939-го его включили в делегацию западноукраинских спортивных организаторов, которая поехала сначала в Киев, а оттуда – в Москву. Кстати, в Киеве они осматривали строительство того самого Республиканского стадиона, на котором Скоценю не суждено было сыграть 22 июня 1941 года, а потом – уже никогда.

В Москве Александра, не спрашивая его мнения, зачислили в "Динамо". Он провел с командой сборы в Гагре, но потом таки вернулся во Львов – под предлогом призыва в армию. В родном городе наш герой был играющим тренером красноармейского клуба (по другим данным – клуба "Динамо"), с которым дошел до финала Всеукраинской армейской спартакиады в Киеве. В это время он женился на девушке по имени Эмилия.

Летом 1940-го Скоценя, снова не спрашивая, вызвали в Киев, где по личному приказу наркома НКВД Украины Ивана Серова зачислили в "Динамо".

В составе киевского Динамо (шестой справа)

С сентября 1940-го по июнь 1941-го Александр сыграл за киевское "Динамо" 13 матчей в чемпионате СССР и забил пять мячей. Свои последние голы за киевлян он забил 24 мая 1941 года, сделав дубль в домашнем матче против тбилисского "Динамо" (3:0).

С началом войны, в конце июня 1941-го, Александр Скоцень был арестован НКВД. Его обвинили в национализме: ведь он единственный в команде разговаривал на украинском. Однако руководитель киевской милиции Лев Ворновицкий, который сам недавно был реабилитирован из ежовских застенков, освободил футболиста, написав на его деле: "Отпустите молодого дурака домой!"

Александр Соцень (слева) у 1941 році

Вместе с группой польских спортсменов Скоцень на барже добрался до Днепропетровска, где находился до прихода немцев. Осенью он вернулся во Львов, где продолжил выступления за ФК "Украина". В годы немецкой оккупации Галичины спорт, в частности, и футбол активно развивался. Была создана Украинская футбольная лига (8 команд в классе "А" и 6 команд в классе "Б").

Александр Скоцень (слева)

21 сентября 1941 в своем первом матче за "Украину" Скоцень забил клубу "Гарбарня" (Краков) 8 голов.

Газета "Краковские вести" напечатала статью под красноречивым названием "Знаменитый копун вернулся". В составе "Украины" Леньо вместе с братом Осипом выступал почти весь период немецкой оккупации. Он выиграл чемпионат УФЛ Галичины 1942 г. В 1943 году Скоцень был играющим тренером клубов "Довбуш" (Коломыя) и "Лемко" (Санок).

Звезда в экзиле

Накануне возвращения во Львов советского режима (июль 1944) Скоцень эмигрировал вместе с семьей на Запад. Сначала он жил в Словакии, где играл за команду МСК "Жилина", также был ее играющим тренером.

После окончания Второй мировой войны Леньо вместе с братом Осипом переехал в Австрию. В июле 1945 года они организовали в Зальцбурге клуб украинцев-эмигрантов ФК "Украина". В марте 1946-го клуб переехал в американскую зону оккупации в немецкий город Ульм (земля Баден-Вюртемберг). Команда играла преимущественно с командами первой немецкой лиги (южной Оберлиги). 5 июня 1946 года в Ульме "Украина" перед 15 тысячами зрителей разгромила мюнхенскую "Баварию" со счетом 5:0.

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В дальнейшем дела ухудшились и игроки разошлись по клубам Оберлиги. Подавляющее большинство из них, в частности, братья Скоцени, перешли в "Феникс" (Карлсруэ). За два сезона в Карлсруэ Леньо сыграл 25 матчей и забил 16 голов.

После вылета команды из Карлсруэ во вторую лигу братья переехали в Бельгию, где поиграли за "Олимпик Шарлеруа". В 1948 году Александра пригласили во Францию, в "Ниццу", которая только что вышла в высшую лигу и искала усиление состава. Техничная игра украинского форварда соблазнила скаутов "Ниццы".

В клубе из Лазурного Берега Скоцень провел два сезона, за которые успел стать ведущим игроком команды. Местные газеты раз за разом писали об очередном блестяще проведенном Великим Иваном (а как же иначе?) матче.

Выдающегося украинца можно было назвать исключительно в смысле уровня игры, но никак не антропометрии: его рост был 172 см. В первом своем сезоне за "Ниццу" украинец забил 10 голов в 22 матчах, в следующем – 13 в 26.

Вместе с командой доходил до полуфинала кубка Франции, а в сезоне 1949-1950 "Ницца" заняла 5 место в чемпионате.

"Когда Скоцень прибыл в Ниццу, он был прекрасным футболистом, но на поле играл медленно, как грузовой поезд, – писал журналист Джон Горн. – Учтя этот момент, он вскоре прибавил в скорости. Сегодня это уже "экспресс Ниццы".

Скоцень стал первым украинским футболистом, который попал на обложку журнала France Football.

Уроженец Галичины отличался не только своей техникой и видением поля, но и джентльменским поведением. Как-то в матче против "Сент-Этьена" Леньо получил пас от партнера, находясь в трехметровом офсайде. Начал сближаться с голкипером, но болельщики соперника бурно реагировали на офсайд. Скоцень остановился, посмотрел на трибуны и просто оставил мяч, отвернулся от ворот и пошел к центру поля. Этот жест трибуны встретили овациями, а в конце матча провожали его стоя.

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Скоценю не суждено было стать с "Ниццей" чемпионом Франции. Клуб поднялся на вершину в сезонах 1951 и 1952. Но Александр по семейным обстоятельствам в 1950 году переехал за океан – в Канаду.

"Франция была моим последним этапом европейского футбола, где, как библейский жид, вечный скиталец, я закончил свое футбольное скитание", – писал Леньо в своих воспоминаниях.

В Канаде Скоцень играл в восстановленной украинскими эмигрантами "Украине": сначала в Эдмонтоне, затем – в Торонто. Где в очередной раз подтвердил свой незаурядный талант: В 1951 году "Украина" (Торонто) выиграла чемпионат Национальной футбольной лиги, а Леньо был признан лучшим игроком Восточной Канады (провинции Онтарио и Квебек, где, собственно, до 1993 года разыгрывался чемпионат).

"Впервые в истории футбола города Торонто мы отдаем дань уважения и вручаем этот трофей новоиспеченному канадцу, – сказал на церемонии вручения награды президент городской футбольной ассоциации, – за его виртуозную игру, за его джентльменское поведение на футбольном поле".

Из-за конфликта с руководством клуба Скоцень в том же 1951 году перешел в другой клуб из Торонто – "Тризуб". По иронии судьбы, он снова оказался в клубе, с которого когда-то во Львове началась его карьера.

Этот переход стал роковым. Болельщики "Украины" не простили Александру его перехода и в 1954 году во время матча между этими командами сильно избили футболиста. Из-за тяжелых травм (повреждены были позвоночник и почки) 37-летний Скоцень был вынужден завершить карьеру игрока.

Александр Скоцень (сидит слева) с семьей

Несколько лет Леньо Скоцень тренировал украинские команды Торонто. Затем работал спортивным журналистом.

В 1991 году, после почти 50 лет пребывания на чужбине, он посетил Львов, где принимал участие в торжествах по случаю 90-летия спортивного общества "Украина".

Александр-Богдан Скоцень умер 1 сентября 2003 года от пневмонии. Похоронен на украинском кладбище Святого Владимира в городе Оквилл, Онтарио.

"Одни люди охочи были до славы, другие – до наживы, Скоцень же – до футбола", - как-то сказал о нем Валерий Лобановский.