Играл за шахматную корону против Ботвинника и выступал против режима: гений 20 века из Украины Давид Бронштейн

19 февраля исполняется 101 год со дня рождения Давида Бронштейна, выдающегося шахматиста, двукратного чемпиона СССР, который в 1951 году сыграл вничью матч за титул чемпиона мира против Михаила Ботвинника.

Украинская земля породила большое количество известных мастеров шахматной игры. Это неудивительно: ведь в Украине проходила в царские времена полоса оседлости, где было разрешено проживать евреям. А шахматы, как известно, в свое время считались чуть ли не национальным видом спорта у евреев.

Наибольших успехов среди этих украинских шахматистов-евреев достиг Давид Бронштейн, которого многие специалисты считают лучшим игроком среди тех мастеров, кому не суждено было стать чемпионом мира. Иногда его сравнивают с некоронованным чемпионом мира Полом Морфи, который был признанным творцом интеллектуальной игры.

Спортивными достижениями судьба его также не обделила. Бронштейн был двукратным чемпионом СССР (1948 и 1949); четыре раза брал золотые медали Всемирных шахматных олимпиад в составе сборной СССР (1952, 1954, 1956 и 1958); дважды становился чемпионом Европы в командном первенстве (1957, 1965); был международным гроссмейстером с 1950 года (когда звание было учреждено).

Но главным событием его спортивной жизни был, безусловно, тот драматический матч против Михаила Ботвинника.

Давид из Белой Церкви

Давид Ионович Бронштейн родился 19 февраля 1924 года в Белой Церкви в семье работника мукомольной промышленности Йохонона (Ионы) Бронштейна и Эстер-Малки (Марии) Аптекарь, которая в то время заведовала женотделом. Отец, уроженец Ротмистровки на Черкасщине, был членом Бунда (еврейской социалистической партии), участником Первой мировой войны.

В 1926 году семья переехала в Бердянск, а в 1930 году – в Киев. Играть в шахматы Давида научил отец, когда мальчику было шесть лет. Парень занимался в шахматном клубе Киевского дворца пионеров под руководством известного мастера Александра Константинопольского, уроженца Житомира.

Определенные обстоятельства определили жизненный путь Давида и прочно связали его с шахматами. В 1935 году отца, который работал директором мельницы на Подоле, исключили из партии и разжаловали в рабочие той же мельницы. А в декабре 1937 года Иона Бронштейн был арестован как "враг народа" и осужден на 7 лет лагерей.

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После этого для Давида, который мечтал поступить на факультет математики Киевского университета, такая возможность закрылась. Парень полностью сосредоточился на шахматах. Уже в 15 лет (1939) он занял второе место в чемпионате Киева, а через год стал вторым на чемпионате Украины 1940 позади Исаака Болеславского и получил звание мастера спорта СССР. Впоследствии Исаак Ефремович Болеславский, уроженец Золотоноши, стал очень близким другом и шахматным компаньоном Бронштейна. Позже, в 1984 году, Давид Ионович женился на дочери Болеславского, Татьяне.

Когда началась немецко-советская война, Давид Бронштейн пешком покинул Киев и в конце концов оказался на Кавказе, где в 1942 году зарабатывал сеансами одновременной игры в шахматы в госпиталях. Потом он часто говорил, что его преследует судьба путешественника. Его не взяли в армию из-за сильной близорукости, но отправили строителем на восстановление разрушенного Сталинграда.

Он работал в тылу разнорабочим на местах реконструкции поврежденных войной зданий. Но продолжал играть в шахматы. В 1944 Бронштейн дебютировал на чемпионате СССР, где занял скромное 15 место, но сумел обыграть чемпиона Михаила Ботвинника! С тех пор его шахматное мастерство начало резко расти: на чемпионате СССР 1945 года он занял третье место (позади Ботвинника и Болеславского, с которыми сыграл вничью) и выиграл обе партии на десятой шахматной доске в знаменитом командном радиоматче СССР против США. Это была весомая заявка на принадлежность к мировой шахматной элите.

Давид Бронштейн, 1944 год

В 1944 году Бронштейн познакомился с офицером НКВД Борисом Вайнштейном, который был большим ценителем шахмат. Вайнштейн организовал переезд Давида в Москву в качестве инструктора спортивного общества "Динамо" и даже поселил его в своей квартире.

Взлет на вершину

В эти годы Бронштейн дважды становится чемпионом СССР (1948 – вместе с Александром Котовым, 1949 – вместе с Василием Смысловым). Первым успешным международным турниром для Бронштейна был межзональный турнир в Сальтшебадене 1948 года, который он выиграл. В 1950 году он получил звание гроссмейстера. А победа в межзональном турнире квалифицировала его в турнир кандидатов 1950 года в Будапеште, где Бронштейн поделил 1 место с Болеславским. Матч между ними решал, кто будет играть с чемпионом мира Ботвинником; в тяжелой борьбе победу одержал Бронштейн.

15 марта – 11 мая 1951 года в Москве прошел матч на звание чемпиона мира, в котором 39-летний чемпион Михаил Ботвинник защищал титул против претендента, 27-летнего Давида Бронштейна.

Матч за шахматную корону

Бронштейн и Ботвинник имели очень непохожие стили игры, особенности характера и стиль жизни, и не любили друг друга. Ботвинник был фаворитом элиты советской власти, ученым, а Бронштейн – сыном осужденного "врага народа", вчерашним чернорабочим на стройке.

Надо заметить, Ботвинник после получения титула на матч-турнире 1948 года три года готовил докторскую диссертацию по электротехнике и не играл в турнирах. Он подошел к матчу с Бронштейном не в лучшей форме. Чемпион играл неуверенно, часто попадая в цейтноты.

Как вспоминал Бронштейн, "партии матча отличались хаотичным характером борьбы и множеством неточностей". Впрочем, оба участника показывали высокое качество игры; в матче четыре раза менялся лидер. Бронштейн выиграл 22 партию и вышел вперед на очко, но у него случился нервный срыв. Он вышел на 23 партию, в которой, недооценив трудности эндшпиля, потерпел поражение. Последняя партия закончилась вничью, и Ботвинник, согласно регламенту ФИДЕ, сохранил у себя звание чемпиона мира (12:12).

Бронштейн позже написал, что возможно, это и к лучшему, что он не выиграл титул чемпиона, поскольку его непокорный характер и склонность к артистизму не были бы в согласии с советской бюрократией.

Нанеся Ботвиннику во время матча 5 поражений, Давид Бронштейн стал членом символического клуба победителей чемпионов мира Михаила Чигорина.

Жизнь после Ботвинника

Давид Бронштейн участвовал в двух последующих турнирах претендентов, но оба раза отстал от Василия Смыслова на два очка: в 1953 году (Цюрих) он разделил второе место с Паулем Кересом и Самуилом Решевским, а в 1956 (Амстердам) - третье место с Ласло Сабо, Ефимом Геллером, Тиграном Петросяном и Борисом Спасским (вторым после Смыслова стал Керес).

С конца 1950-х годов спортивные результаты Бронштейна пошли на спад, и он не вошел в число претендентов в 1959 и 1964 годах. Стремление к оригинальности постепенно вытесняло в игре Бронштейна спортивные задачи. Он занимал места в середине таблицы на чемпионатах СССР и добивался успехов, в основном, на международных турнирах.

Давид Бронштейн написал много шахматных книг и статей. В течение многих лет вел регулярную шахматную колонку в газете "Известия". Пожалуй, больше всего его уважают за книгу "Международный турнир гроссмейстеров 1953 года". Эта книга была очень популярной в бывшем СССР, выдержав много переизданий. Она была переведена на иностранные языки и считается лучшим пособием по ведению середины игры.

Давид Бронштейн (справа) и Гари Каспаров (справа) и Гари Каспаров

Гроссмейстер Бронштейн внес значительный вклад в теорию шахмат. Его исследования обогатили теорию и практику дебютов (королевский гамбит, французская, сицилианская, голландская и, особенно, староиндийская защита).

Бронштейн был шахматным мечтателем. Он известен своими оригинальными идеями по популяризации шахмат: он пропагандировал блиц, придумал контроль времени "с задержкой", ввел цифровые шахматные часы. С 1963 года Бронштейн часто играл против компьютерных программ и, как правило, достигал хороших результатов. Об этом своем опыте он написал книгу "Давид против Голиафа".

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Заслуживает уважения моральная позиция Давида Бронштейна. Так, в 1981 году он отказался подписать коллективное письмо советских гроссмейстеров, осудивших "невозвращенца" Виктора Корчного. Кстати, по мнению Корчного, именно Бронштейн глубже всех своих современников понимал шахматы.

На склоне жизни, Бронштейн продолжал активно играть в турнирах. Он поддерживал хорошую форму (выиграв Гастингский турнир 1994-95 в возрасте 70 лет) и написал несколько важных шахматных книг.

Полностью поглощенный шахматным творчеством, в быту Давид Бронштейн, по отзывам современников, был удивительно непрактичным человеком. Коллеги-шахматисты говорили, что Бронштейн покупает подарки по такому принципу: вещь должна быть дорогой, бесполезной в быту и неудобной в транспортировке. Гроссмейстер жил очень скромно, всю жизнь довольствуясь малым. Участвуя в турнирах, он получал стипендию 130-140 рублей.

Потом его этих денег лишили – за снижение спортивных результатов – и предложили выйти на пенсию в качестве инструктора общества "Динамо". Он отказался и целый год собирал справки. Семья жила только на зарплату третьей жены шахматиста – Татьяны Исааковны Болеславской, искусствоведа, доцента Белорусского государственного университета. В итоге Давиду дали персональную пенсию местного значения – 100 рублей. Прожить в Москве на такие деньги было невозможно, поэтому семья переехала в Минск, на родину Татьяны.

Давид Бронштейн (в центре) и Татьяна Болеславская

Исаак Болеславский, друг и соперник Бронштейна, не увидел его в статусе своего зятя: он умер еще в 1977 году, а Давид Ионович женился на Татьяне, которую знал еще маленькой девочкой, в 1984 году. Так сложилась судьба. Семья Болеславских жила в Минске с 1951 года: Исаак Ефремович переехал туда из Свердловска (ныне Екатеринбург), где он жил после эвакуации со времен войны.

В последние годы жизни здоровье Давида очень ухудшилось. Он страдал глаукомой, но не лечился, потеряв интерес ко всему. По воспоминаниям Татьяны Болеславской, последнее, что заинтересовало ее мужа, были события 2004 года в его родном Киеве. Во время оранжевой революции по телевизору показали дом, в котором он жил – старый царский дом на улице Пушкинской с закругленными окнами. Гроссмейстер узнал родные места и долго не мог успокоиться.

"Всю жизнь он чувствовал себя киевлянином", – утверждает Татьяна Исааковна.

Бронштейн болел гипертонией, в декабре 2006 года у него случился инсульт. В больнице врачи констатировали обширное кровоизлияние в мозг. Бронштейн находился в сознании и даже мог говорить; перед смертью он повторял:

"Я умру, и со мной умрет целый пласт шахматной культуры".

Великий шахматист из Украины ушел из жизни 5 декабря 2006 года. Похоронен Давид Бронштейн на Чижовском кладбище в Минске.

"Со смертью Давида Бронштейна из шахмат ушла душа", – так написал один из поклонников его таланта.

Ничейный матч 1951 года стал для Бронштейна идеей фикс, и в последние годы жизни он постоянно возвращался к теме противостояния с Ботвинником, но в историю шахмат он вошел не как неудачный претендент, а как мастер атаки и оригинальный мыслитель.

Документальный фильм о матче Ботвинник – Бронштейн