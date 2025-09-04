Махоумс и компания, новая цель Баркли, Аллен и Джексон готовы к новым вершинам: чего ждать от нового сезона НФЛ

В ночь с 4 на 5 сентября начнется новый сезон Национальной футбольной лиги.

В отличие от других топовых лиг Северной Америки (НХЛ, МЛС, НБА и даже МЛБ), в НФЛ нет ни одной канадской франшизы. Один небезызвестный Дональд мог бы заявить: "А вот была бы эта страна нашим 51-м штатом...". Сам Дональд больше по гольфу, но и на Супербоул заезжал. Но сейчас не об этом.

"Чемпион" очертит главные события этого сезона, выделит фаворитов, вспомнит о самой дорогой франшизе мира, а также порекомендует матчи, которые нельзя пропустить.

Чемпион готов к защите

Филадельфия Иглз начнет сезон против Далласа. "Орлы" всегда были ближе к верхам, чем к низам – хоть и имели свои черные полосы. В XXI веке репутация крепкого орешка закрепилась окончательно: лишь 8 раз они не попали в плей-офф. Для тех, кто привык к европейскому футболу, где доминируют одни и те же клубы, это может звучать странно, но реалии изменчивой НФЛ таковы – "всего" 8 пролетов за четверть века является очень приличным результатом.

Последние годы Фила вообще в топе: победа в Супербоуле-2017, поражение в финале 2022-го и еще один титул по итогам сезона–2024.

Ядро команды сохранено. Джейлен Хертс – MVP последнего Супербоула, дуэт ресиверов Эй Джей Браун и Давонта Смит будет ломать защиту соперников, а свой задний двор будут цементировать Зак Браун, молодой Купер Дежан и компания.

Сакуон Баркли провел прошлый год на историческом уровне. Это позволило ему получить награду лучший игрок нападения в лиге. Ранинбек не собирается сбрасывать обороты: во-первых, это не подобает лицу игры NFL Madden, а во-вторых – спор с самим Адамом Сэндлером.

Ключевой фактор – много молодых в обороне. Но это талантливая молодежь, которая будет расти вместе с командой. К тому же Хертс еще далеко не в прайме. Аналитики прогнозируют его прогресс во всем: точность пасов, ярды ногами, уменьшение потерь.

Единственная проблема – уже традиционная ротация координаторов нападения. Келлен Мур в 37 лет решил попробовать себя главным тренером и отправился поднимать "святых" из Нового Орлеана. Его место занял Кевин Патрулло. Для Иглз это уже пятый координатор за последние шесть сезонов.

Но наставник Ник Сириани не растерян и имеет серьезные амбиции:"Наша работа как футбольной команды – выигрывать каждую игру сезона".

Ну, каждую будет сложно, но показать 15-2 вполне реально. И этого более чем хватит, чтобы выиграть дивизион NFC East. Последний раз кто–то защищал здесь титул еще 20 лет назад – те же Иглз в 2004-м.

Главная звезда лиги, муж главной звезды Америки и опытный стратег

Канзас–Сити Чифс не смогли стать первой франшизой в истории, которая оформила три-пит. Однако в клубе есть главная звезда лиги – Патрик Махоумс. Активный, рискованный, невероятно качественный (нынешний Супербоул оставим за скобками) квотербек. Похоже, даже если бы его забросить в Каролину Пантерз – там бы наконец-то начали побеждать.

Руководит командой опытный Энди Рид. Да, до легендарности Билла Беличика ему еще не хватает, но и он и его коллектив точно не сказал последнего слова.

Отдельную мотивацию нашел и Трэвис Келси – один из лучших тайт–эндов лиги. Да и неудивительно: обрученный с Тейлор Свифт, он теперь играет не только для болельщиков Чифс, но и для миллионов фанатов поп-королевы. Но и на футбольном поле надо будет доказать, что продажи джерси с его фамилией выросли на 200% не зря.

В прошлом году Канзас часто "вытаскивал" матчи в последние минуты – то тачдауном, то филд-голом на последних секундах. Кто-то скажет, что это тревожный звоночек, но это ли не настоящий чемпионский характер?

Махоумс сейчас идет по графику Тома Брэди. У него уже есть три трофея Ломбарди, три награды MVP Супербоула и несколько титулов MVP регулярного сезона. И ему еще нет 30 (точнее, до этого рубежа остались лишь недели).

В первые пять сезонов он играл на нереальном уровне: в среднем 5155 ярдов пасом, 41,3 тачдауна, 330 ярдов ногами и менее одной потери за игру.

Последние два года статистика просела: 4309 ярдов пасом, 363 на ногах, 28,2 тачдауна и больше потерь. Да, это не космос, но все равно – мегаэлитный уровень.

Что это? Кризис среднего возраста? Потеря мотивации? Этот сезон и даст ответ. Тем более, что в прогнозах Чифс уже не выглядят безоговорочным фаворитом.

И все будет хорошо, наступит наше время

Святослав Вакарчук, когда писал эти строки, понятия не имел, что они появятся в тексте об НФЛ.

Кроме Иглз, выше Канзаса котируются еще две силы – Балтимор Рейвенс и Баффало Биллс. И у обеих команд есть все для борьбы за главную цель любой франшизы. Самое главное – звездные квотербеки.

Лидером Рейвенс является Ламар Джексон – двукратный MVP сезона. Его ростер слабее не стал. Наоборот, добавил глубины. А несколько недель назад тренировку "воронов" даже посетил Майкл Фелпс – давний фанат команды и символ спортивного величия Балтимора.

WHOLESOME: Legendary swimmer Michael Phelps teaching All-Pro #Ravens linebacker Roquan Smith how to swim.



👏👏👏



At 28 years old, Roquan has finally learned how to swim, which is really cool.pic.twitter.com/EJMnUFjxKh — MLFootball (@_MLFootball) August 12, 2025

Приход Деррика Генри в прошлом году сделал нападение более сбалансированным и разносторонним. Конечно, с ним без раздумий продлили контракт. Оборона выглядит монументально – 7 из 11 стартеров защиты были в разные годы выбраны в первом раунде драфта.

Джош Аллен, MVP прошлого сезона, остается настоящим мотором Баффало. Он уверенно руководит атакой и оправдывает каждый цент нового контракта (дай Бог чтобы без травм!). А контракт у квотербека "жирный".

Единственный минус Аллена – и он уже превратился в мем – это его бессилие против Махоумса в плей-офф. Статистика говорит сама за себя: 4-1 в регулярном сезоне и 0-4 в матчах на вылет.

Несколько дней назад НФЛ обнародовала опрос среди журналистов, кто от конференции АФК выйдет в Супербоул. Из 26 опрошенных – 16 поставили на Рейвенс, 5 на Биллс, и только трое на Канзас. Кристиан Гонсалес отдал симпатию Цинциннати Бэнгэлс, а Адам Ренк вообще заявил, что второгодний Бо Никс выведет в Супербоул Денвер Бронкос. Верит ли он в это сам – вопрос, но "нитакусей" он себя точно показал.

Любимцы Леклера под стать Феррари

Накануне Гран–при Майами пилот Феррари Шарль Леклер заглянул в гости к Майами Долфинз.

Meet new Miami Dolphins kicker Charles Leclerc. He’s automatic from anything inside 20 yards. I think. pic.twitter.com/adFyUgEws0 — Will Manso (@WillManso) May 1, 2025

Ирония судьбы: "Скудерия" сейчас переживает те же времена, что и "дельфины" – только приятные воспоминания о великом прошлом. Если вы фанат Феррари, не грустите – в Майами период руины длится еще дольше.

"Дельфины" не выигрывали дивизион 16 лет и не одерживали ни одной победы в плей-офф уже 25. Сейчас черная шутка звучит так: единственная интрига вокруг команды – получит лиТуа Таговайлоа очередное сотрясение мозга. Хотя, признаем честно, форма у них действительно хорошая.

Игрушка Джерри Джонса

Миллиардер Джерри Джонс в 1987 году продал за 175 млн долларов свой нефтяной бизнес и через два года приобрел Даллас Ковбойз за 140 млн.

Веселье началось сразу: – назначил тренером Джимми Джонсона, своего бывшего товарища по университету Арканзас, который до того работал только с колледжами; – уволил легенду Тома Лэндри, который руководил Ковбойз с момента основания клуба (28 сезонов, два Супербоула, награда "Тренер года–1966"); – а еще и сам назначил себя генеральным менеджером. Результат: 1-15 в первом же сезоне.

Но в НФЛ все меняется так же быстро, как Сакуон Баркли избегает защитников, когда мчится с мячом. Вскоре "ковбои" под руководством Джимми Джонсона дважды выиграли Супербоул (1992, 1993), а в 1996-м снова стали чемпионами с Барри Швитцером.

Впрочем, после этого позитива было значительно меньше, чем негатива. Джонс постоянно вмешивался в жизнь команды, спорил с игроками о контрактах, ссорился с болельщиками и получал штрафы за критику судей. А прилететь на тренировку на вертолете для него – обычное дело.

Последняя громкая выходка – обмен Майки Парсонса. 26-летний лайнбекер был едва ли не единственным светлым лучом в защите Ковбойз в прошлом сезоне. За него Грин–Бэй отдал два пика первого раунда и текла Кенни Кларка.

Это, конечно, не обмен Дончича из другого Далласа в Лейкерс, но сомнений нет – на четвертой неделе фанаты техасцев устроят ему "теплый" прием, когда он приедет на "AT&T–Стедиум" в новых цветах.

Сам Парсонс вряд ли сожалеет: контракт от Грин-Бэй на 188 млн за 4 года сделал его самым высокооплачиваемым неквотербеком в истории НФЛ.

Брайан Шоттенхаймер, похоже, уже не рад, что согласился возглавить этот хаос в межсезонье. Грустят и Дак Прескотт с Си Ди Лембом, которым придется еще больше напрягать свои "пятые точки" в атаке.

Из плюсов – раньше уйдут в отпуск. Потому что матчи на вылет этому клубу точно не светят.

Команда–открытие

Грин–Бэй – своего рода эпохальная команда для всей лиги. На сегодняшний день именно "Пекерс" удерживают рекорд по количеству выигранных чемпионатов – 13. Среди них – 9 титулов NFL, добытых еще до эры Супербоула, и четыре победы в главном матче сезона: 1966, 1967, 1996 и 2010 годов.

В прошлом году "Пекерс" вышли в плей–офф с результатом 11–6. И сделали это самым молодым составом во всей лиге! Есть все основания верить, что прогресс будет постоянным. А приход настоящего монстра защиты – Майки Парсонса – намекает, что в этом году команда может сделать еще более серьезный рывок.

Сказка будет продолжаться?

Миннесота Уайкингз и Детройт Лайонс практически никогда не хватали звезд с неба. "Викинги" в середине 1970-х трижды выходили в Супербоул, но каждый раз оставались с ролью неудачников. Во все остальные годы – либо серость с единичными проблесками, либо еще более глубокое падение.

"Львы" же завершили прошлый сезон в статусе победителя регулярки, и многие эксперты волнуются: а не был ли это их лучший шанс выиграть Супербоул? Далее, мол, дорога может вести только вниз. Особенно учитывая то, что сразу двое ключевых координаторов ушли работать главными тренерами – Аарон Гленн возглавил Джетс, а архитектор нападения Бен Джонсон ушел тренировать Чикаго Берс. Впрочем, состав команды остался практически неизменным.

Пятый год подряд во главе "Львов" будет Дэн Кэмпбелл. Он выделяется не только габаритами, но и харизмой, которая заряжает даже телевизионных зрителей. Есть ощущение, что под его руководством команда снова будет держать марку.

I love this freakin' team pic.twitter.com/FzyaMG2uEt — Detroit Lions (@Lions) October 21, 2024

Его коллега из Миннесоты Кевин О'Коннел имел совсем не такую яркую игровую карьеру. С 2008 по 2013 год он находился в системе Пэтриотс, Лайонс, Джетс, Чарджерс, но в основном – только в тренировочных составах офф-сизона. Всего в лиге отыграл всего два матча.

Карьеру завершил в 29 лет, а уже через год – в 2015-м – начал тренировать квотербеков. Сначала в Кливленд Браунс, затем в Вашингтон Коммандерс, где впоследствии дорос до координатора нападения. После двух сезонов на этой должности перешел в Лос–Анджелес Рэмс, а затем возглавил Миннесоту, которую тренирует уже четвертый год.

В прошлом году О'Коннел получил награду лучшего тренера лиги от Associated Press – невероятное признание для молодого специалиста.

В этом сезоне он наконец сможет рассчитывать на квотербека Джей Джея Маккартни. Именно его наставник хотел видеть в составе, потратив пик №10 на драфте–2024. Но тогда случилась беда – тяжелая травма и полностью пропущенный сезон.

Вряд ли Викинги повторят показатель 14-3, но шансов второй раз подряд зайти в постсезон более чем достаточно. А это было бы настоящим прорывом – такого у них не случалось уже 16 лет.

Патриоты не на первых ролях

Знаете, в соцсетях часто можно наткнуться на истории об "у$пешном у$пехе" 18-21-летних инфлюенсеров, которые уже успели купить квартиру в центре города и открыть собственный бизнес. А стоит копнуть глубже – оказывается, за всем этим стоят богатые родители.

В "Пэтриотс" такими "богатыми родителями" были Том Брэди и Билл Беличек. А в разные периоды состав пополняли то добрая бабушка, которая всегда подстрахует, то крестный, который взорвется тогда, когда никто не ждет.

Все это принесло почти два десятилетия доминации: за 20 сезонов клуб лишь трижды не выходил в плей-офф. В первый год, когда Том отыграл всего одну игру, в 2008-м, когда он получил травму и тоже провел лишь одну игру (тогда, кстати, свои два матча в карьере отыграл Кевин О'Коннел – нынешний наставник Уайкингз), и в 2002-м с результатом 9–7, когда династия только формировалась. Даже победу в Супербоуле–2001 тогда многие считали случайностью.

Последние два года же – это совсем другая история: Нью-Ингленд получал лишь по 4 победы при 13 поражениях. В прошлом сезоне команду возглавлял Джерод Мейо – бывший игрок Пэтриотс, который с 2008 по 2015 был в составе, а затем стал ассистентом Беличика.

Его заменили на Майка Врабела – еще одну легенду Пэтриотс 2000-х. Он выигрывал Супербоул в 2001, 2003 и 2004 годах. В отличие от Мейо, Врабел уже имел немалый опыт тренера: пять лет возглавлял Теннесси Тайтенс и трижды выводил команду в плей-офф.

На нынешнем драфте "патриоты" выбирали четвертыми. И под этим пиком забрали одного из лучших теклов NCAA – Уилла Кэмпбелла. Этот гигант (198 см, 145 кг) в прошлом году получил Jacobs Blocking Trophy и уже в этом сезоне может стать серьезным усилением для линии.

Том Брэди facebook.com/newenglandpatriots

Открытие статуи Тома Брэди возле "Джиллетт Стэдиум" стало важным шагом, но и другие решения межсезонья выглядят вполне добротно.

Будет ли прогресс ощутимым? Вряд ли. Но и откровенными мальчиками для битья недавний гегемон НФЛ уже не выглядит.

Я вижу, вас интересует тьма?

Вакарчук, теперь Илларион Павлюк... Ребята, свяжитесь со мной и хоть пару гривен бросьте – зря же я вас пиарю?

Но теперь без шуток. Хотя, если уж говорить серьезно, без шуток не обойтись, потому что Джетс, Сейнтс и Пантерз – это настоящее посмешище последних лет. Абсолютные аутсайдеры лиги, а в случае с клубами из Нью–Йорка и Северной Каролины – еще и аутсайдеры десятилетий.

Факт, что первый пик драфта-2023 Брайс Янг в составе Пантерз вместо прогресса лишь теряет место в старте... Или отчаянная попытка "реактивных" спасти все подписанием Аарона Роджерса, будто за окном до сих пор 2000-е, а не 2024-й. Все это выглядело как хаос без всякой стабильности.

Мудрые люди еще два тысячелетия назад сказали: aut bene, aut nihil. Поэтому скажу хорошее – ниже 32-го места ни одна из этих франшиз уже точно не опустится.

Самые интересные противостояния сезона–2025

Первая неделя: Баффало Биллс – Балтимор Рейвенс

Претенденты на выход в финал конференции сойдутся уже в стартовый уикенд. Are you kidding me? Такое пропускать просто преступление.

MVP vs. MVP on SNF 🍿



BALvsBUF– Sunday 8:20pm ET on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/DcbNeVkSeq — NFL (@NFL) September 3, 2025

Вторая неделя: Канзас–Сити Чифс – Филадельфия Иглз

Ремейк Супербоула. Патрик Махоумс против Джейлена Хертса. Очередная дуэль Энди Рида против команды, где он тоже стал легендой.

Третья неделя: Балтимор Рейвенс – Детройт Лайонс

На старте сезона трудно назвать любую игру ключевой. Но именно здесь "Львы" покажут, кто они на самом деле – хищники или просто Симба.

Восьмая неделя: Питтсбург Стилерз – Грин–Бэй Пекерс

От Стилерз ожиданий немного, их стартером будет 41-летний Аарон Роджерс. И именно это делает матч особенным: он – легенда Пэкерс, которая в свое время подарила клубу Супербоул.

Девятая неделя: Баффало Биллс – Канзас–Сити Чифс

Да, Махоумс уже четыре раза побеждал Джоша Аллена в плей–офф. Но это регулярка – здесь перевес на стороне Аллена. Интрига будет невероятная!

Десятая неделя: Грин–Бэй Пекерс – Филадельфия Иглз

Молодые и амбициозные Пекерс дома против действующего чемпиона – это шанс проверить, насколько их сказка может стать реальностью.

Четырнадцатая неделя: Баффало Биллс – Цинциннати Бэнгэлз

Криптонитом для Аллена является не только Махоумс. Против Джо Бэрроу он тоже имеет удручающую статистику – 0:3 (дважды в регулярке и один раз в плей-офф). Выше мы писали, что в опросе НФЛ 26 журналистов выделили трех фаворитов: Рэйвенс, Биллс и Чифс, но и был один, кто верит в Бэнгелз. Ну что, это хоть и не плейоф, но заставит задуматься, что фаворитов на Супербоул действительно не три.

Формат НФЛ

Национальная футбольная лига – это не только спорт, но и одна из самых продуманных шоу–машин в мире. 32 клуба разделены на две конференции – Американскую (AFC) и Национальную (NFC), в каждой из которых есть четыре дивизиона по четыре команды. Каждый коллектив проводит по 17 матчей регулярного чемпионата, имея только одну выходную неделю.

В плейофф выходят 14 команд: по семь от каждой конференции. Это победители дивизионов и три коллектива с лучшим балансом побед и поражений. Плейоф происходит по олимпийской системе – проиграл и до свидания. Сперва – раунд вайлд-кард, далее дивизиональный раунд, финалы конференций и, наконец, Супербоул.

Такой формат обеспечивает максимальное напряжение. Здесь нет права на серию ошибок, как в НБА или НХЛ – один матч может обнулить весь год подготовки. Именно поэтому каждая игра в НФЛ превращается в настоящий праздник, а Супербоул давно стал глобальным событием, которое смотрят даже те, кто в футболе разбирается мало.

Где смотреть НФЛ в Украине

Стриминговый сервис DAZN предоставляет возможность пользователям из Украины просматривать матчи Национальной футбольной лиги следующего сезона бесплатно.

Информацию о бесплатном доступе к матчам NFL в сезоне–2025 в Украине подтвердил Телеграм–канал RedZone | Все о NFL журналиста Алексея Борисовского. Подписчики в комментариях подтвердили, что DAZN прислал и им подтверждение того, что трансляции для украинских пользователей будут бесплатными после регистрации.