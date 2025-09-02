Тачдаун, филд-гол, корнербек и квотербек. Гайд в правилах американского футбола

Друг мой по ту сторону монитора или дисплея смартфона, надеюсь, ты сейчас сидишь удобно и комфортно, потому что тебя ожидает длительное, своеобразное, но увлекательное чтиво.

Мы будем погружаться в мир правил этого феномена заокеанского под знакомым нам названием "футбол", только с приставкой "американский".

Все мы видели десятки фильмов, где этот спорт вспоминается: где-то он двигатель сюжета, где-то просто деталь разговора или романтического свидания на стадионе. И казалось бы, суть проста: занеси мяч за линию – это тачдаун, а дальше благодаря удару набери еще очко в огромные ворота. Такие огромные как надежды украинских фанатов соккера перед матчами сборной.

Но вот беда – все гораздо сложнее. Но не нужно паниковать, как новичок в звездной команде. Подойдем спокойно, уверенно. Как праймовый Том Бреди.

Чтобы разобраться в американском футболе нужно знать не только правила, но и базу: где играют, чем играют и сколько на сколько.

И "Чемпион" сделает из тебя чемпиона по этому делу.

Американский футбол. Поле и мяч

Почти все командные игры на открытом воздухе проходят на поле. И нет, не на том, где ты в детстве у бабушки в деревне втихаря крал кукурузу у фермера… ой, флешбеки. Забудь. Возвращаемся к теме.

Поле в американском футболе длиной 120 ярдов. Один ярд – это 0,9144 метра.

Игровая зона – это 100 ярдов. Еще по 10 ярдов с каждой стороны – это зачетные зоны. Занес туда мяч – тачдаун! Здесь можно и прыгать, и танцевать, и позировать. Все как в соккере, но пафоса иногда даже больше. (Как именно можно сделать тачдаун – поговорим чуть позже).

Ширина поля – 53 ярда (примерно 49 м). Поперек поля через каждые 5 ярдов – линии. Каждые 10 пронумерованы от 10 до 50, чтобы было видно, сколько еще осталось пройти в мечтательный тачдаун.

А теперь главное украшение – ворота. Они почти как в регби: перекладина на высоте 3 м, расстояние между стойками – 5,7 м. На футбольных аренах эти ворота еще и красуются на высокой центральной опоре, как маяк для кикеров.

Арена Питтсбург Стилерс Facebook Pittsburgh Steelers

Мяч в американском футболе

Американский футбол появился в конце XIX столетия. Сначала мячи были странных форм и из разных материалов, но в 1920-х его стандартизировали – и форма сохранилась по сей день.

Длина: ~28 см

Окружность по длинной оси: 28-29 см

Окружность по короткой оси: 55-56 см

Вес: 397–425 г

Профессионалы играют исключительно кожаными мячами (коричневыми, с зернистой текстурой для лучшего захвата). Для тренировок часто берут композит или синтетику – дешевле и долговечнее.

Внутри – резиновая камера. Швы – из белого нейлона.

А форма? Удлиненный эллипсоид. Простыми словами – овал. Почему? Так как такая геометрия дает лучшую аэродинамику, обеспечивает непредсказуемые отскоки (а это еще и интрига на поле!) и более удобна для фиксации в руках во время бега.

Игрок Балтимор Рейвенс и мяч Facebook Baltimor Ravens

И еще пахнущий Америкой факт: все мячи NFL делают вручную в городе Ада, штат Огайо. А кожу снабжает легендарная Horween Leather Company из Чикаго. Классика!

Амуниция в американском футболе

Это контактный спорт, а значит – нужно защищаться. И нет, речь не о той защите, о которой рассказывал тебе учитель "Основы здоровья" в 9-м классе.

Здесь нужно защищать тело. И для этого используется все, что можно: шлем, нагрудники, защита паха, колен, ног и, конечно, молитвы правильной обуви.

Шлем

Его задача проста – защитить голову и шею. Но даже он не гарантирует полной безопасности – сотрясение мозга здесь, к сожалению, дело частое .

Шлем имеет жесткую оболочку из поликарбоната, внутри – амортизирующие подушки из пены или геля, решетку (face mask), иногда прозрачный узор.

Шлем Баффало Биллс Facebook Buffallo Bills

Нагрудники

Они распределяют силу удара по всей площади и защищают плечи, ключицы, грудную клетку. Изготавливаются из пластика, пены и композитов. Для ресиверов и бегунов – легкие, чтобы не сковывали движение. Для лайнменов (кто такие ресиверы и лайнмены узнаешь позже) – тяжелые и крепкие, как настоящие доспехи.

Перчатки

Не стиль, а необходимость. Они с липкой поверхностью, поэтому мяч фиксируется как приклеенный. Окей, не всегда. Мастерство принимающего тоже важно. Плюс защищают пальцы от переломов и растяжений.

Нижнюю часть тела футболисты ограждают паховым протектором (cup). Такой же, как в хоккее или бейсболе. Но носят его далеко не все – кому-то удобно, а кто-то полагается на "нрав" и силу воли. Ну разумеется же, если ты играешь в амфут, то "мячи" твои крепки.

Кроме того, на ноги идут специальные колодки для колен и бедер, плюс разные бандажи для поддержки суставов.

Игроки Канзас-Сити Чифс в полной амуниции x.com/chiefs

И старая добрая капа – классика жанра. Она защищает от выбитых зубов и сломанных челюстей. Иногда ее укрепляют на спецоборудовании к шлему, чтобы не потерять в горячке игры. А еще можно увидеть компрессионные рукава – они скорее для удобства и комфорта, но кто верит, что добавляют ему +10 к стилю.

Ну и куда без чёрных полос под глазами? Это не просто украшение. Здесь все посерьезнее: во-первых, это традиция. Во-вторых, полосы отражают солнечные лучи и свет прожекторов. А в-третьих, они придают образу воинственности. Иногда там пишут инициалы родных, близких или даже цитаты из Библии. Это некий микс практики и личной философии прямо на поле.

Джейлен Хертс во время получения награды MVP Супербоула Getty images

Конечно, любая надпись подпадает под определенную цензуру, поэтому и не надейся написать на щеке что-то вроде: "Продам гараж! 0984303...". Поэтому действительно надписи это просто нечто символическое или эмоционально важное.

Американский футбол. Позиции и продолжительность игры

Теперь у нас есть поле, мяч, амуниция. Но амфут – командная игра. Наплевать, хикка ты, интроверт или банально – эгоист. Здесь без 5-6 гениальных менеджеров нескольких десятков человек не обойтись никак.

Игра разделяется на две главные стихии – нападение и защита. И, конечно, больше всего славы, денег и проданных джерси со своей фамилией достаются представителям линии нападения. Особенно – квотербек.

nike.com

Квотербек (QB, №1 на картинке) – мозг и сердце команды одновременно. Он управляет розыгрышами, отдает передачи, отдает мяч беговым, иногда даже сам убегает вперед. И когда QB сам пробивает защиту и делает тачдаун – это вау! Это как удачный аргумент в старшей школе при споре со строжайшей учительницей – респект от пацанов и влюбленные взгляды девушек твоих.

Казалось: беги и бросай, формально не надо толкаться или "валить" кого-то своими руками. Но это позиция не для маленьких габаритов. В среднем квотербек имеет рост под 190 см: Том Брэди – 193, Патрик Махоумс – 188, Аарон Роджерс – 188, Илай Мэннинг – 196, Джейлен Хертс – 185. У тебя есть судьбы секунды, чтобы решить: бросать, отдать или убегать самому.

Не успел – сек (sack). И респект от пацанов уже не тебе. Вот примеры секов:

HOW IS THIS ROUGHING THE PASSER!!!



🤬🤬



ITS CALLED A SACK pic.twitter.com/0uCoYfaNnP — Warren Sharp (@SharpFootball) September 15, 2024

Но QB не может все сам. Здесь появляются его верные помощники – ранинбеки (RB) и ресиверы (WR).

Ресивер (№6) – это тот, кто "открывается", ловит передачу и дальше делает любимое дело Форреста Гампа: бегущий, бегущий и еще раз бегущий. Главное – скорость и маневренность. Представь себе Салаха или Роббена с мячом, только не в ногах, а в руках.

Ранинбеки бывают двух типов:

Halfback (HB, №3) – ловкий, быстрый, прорывается через любые щели.

Fullback (FB, №4) – более массивный, сильный, часто блокирует соперников, но иногда и сам пробивает оборону.

Есть еще тайт-энд (TE, №5) – универсальный солдат. Он может ловить передачу, может блокировать, может выбивать. Настоящий мультитул в амфуте. Самый яркий пример – Тревис Келси (да, тот самый, который завоевал сердце Тейлор Свифт ).

Но команда защиты не идиоты же. Они очевидно захотят "спрятать" QB. Поэтому на пути им стоит Offensive Line (OL, №2) – линия нападения. И хотя называется линия нападения для них главное защитить. Эту линию составляют величайшие игроки команды, часто 140+ кг, сильные, с мощным хватом.

Этот пас на квотербека называет снеп (snap). Его отдает игрок на позиции центра (Center, C). Ему помогают защитники (Left Guard, Rigth Guard). Они блокируют в центре.

Теклы блокируют крайних (Left Tackle, Rigth Tackle). Если квотербек правша, то LT защищает "невидимую сторону" QB, а если левша – то RT. Да-да, оскароносный фильм "Невидимая сторона" не зря был назван именно так, ведь главный герой играл на позиции именно текла.

Ну а задача защитной одиннадцатки не дать команде нападения набрать очки.

nike.com

В начале стоит линия защиты (Defensive Line, DL, №1). Защитные теклы (Defensive Tackles, DT) – крупные игроки в центре, прорывают блоки, останавливают ранеров. Defensive Ends (DE) – крайние, атакующие QB. И иногда выходит очень ярко. Уже вспоминали, что сек – не менее зрелищно, чем тачдаун. Они как и их оппоненты очень массивны – 130-150кг.

(№2) Лайнбекеры (Middle LB (MLB) и Outside LB (OLB) либо прикрывают ресиверов либо атакуют квотербека. Также нужно иметь мышцы, но при этом дружить с бегом.

Секондари или вторая линия – название группы игроков, выступающих в тылу защиты. Стандартный бэкфилд защиты состоит из четырех игроков: правого и левого корнербеков (Cornerbacks (CB), стронг-сейфтов и фри-сейфтов (Safeties (FS, SS)).

Секондари – последний рубеж обороны, он расположен за линейными защитами и лайнбекерами. Игроков, входящих в секондари, называют ди-беками (буквально, защитниками тыла – прим) или DBs. В основном, их задача состоит в том, чтобы захватить линию защиты, которую прорвали, или же защищаться против ременных передач.

Корнербек (№3), он же фланговый защитник, как правило, самый быстрый из всех дибеков. Идеальный по меркам НФЛ корнербек должен пробегать 40 ярдов в 4.4 секунды, весить от 81 до 86 килограммов и иметь не менее 183 сантиметров. И хотя скорость и ловкость остаются жизненно важными факторами игры корнербека, высокий рост также приобретает все большее значение из-за появления высоких ресиверов.

В большинстве случаев защита использует двух страхующих игроков – сильного сейфти и свободного сейфти. Сейфти (№4) часто называют квотербеками защиты. Они должны распознавать построения нападения и инструктировать товарищей по секондарю, какой тип прикрытия играть.

Из двух подвидов сейфте стронг-сейфти обычно больше, сильнее и медленнее.

Сильный сейфти, как правило, располагается со стороны тайт-энда (ее также называют сильной/усиленной стороной, отсюда и название позиции). В 99% случаев ответственность стронг-сейфта в поясном прикрытии – это тайт-энд или раннинбек, выбежавший из тыла приступа.

Фри-сейфти (FS), как правило, более подвижен и менее силен, чем стронг-сейфти. Он встает в 12-15 ярдах от линии схватки.

Будучи последним рубежом обороны против длинных передач, фри-сейфт должен уметь принимать быстрые и взвешенные решения. Говорят, что лучшие из фри-сейфт умеют читать по глазам квотербека, то есть определять, в какую сторону квотербек планирует бросать мяч. Фри-сейфти – единственный ди-бэк, которого учат все время ориентироваться на квотербека. Именно квотербек действительно подсказывает ему, куда пойдет мяч.

Фри-сейфт также должен быть способен сыграть персонально против принимающего, поскольку приступы часто выставляют трех ресиверов (первых двух прикрывают корнербеки).

Да, это вам не "вратарь – защитник – полузащитник – форвард". А знаете что? Это еще не всё. Есть еще специальные команды (Special Teams).

Выходят в ситуациях ударов.

Kicker (K, 1) – выполняет пробитие field goal (тот удар после тачдауна, или во время игры, чтобы хоть какие-то очки набрать) и kickoff. Должен уметь отлично и точно бить ногами.

Punter (P, 2) выбивает мяч при панте. Пант – это удар из рук. Обычно его делают на 4 дауне, когда ярдов к своей зачетной зоне ближе, чем к зачетной зоне соперника. Поэтому, чтобы не рисковать банально передают (но надеются сохранить атаку за собой) мяч оппонентам.

Kick returner / Punt returner (3) – быстрые игроки, пытающиеся вернуть мяч как можно дальше.

nike.com

Long snapper – специалист, делающий длинные передачи мяча при ударах.

Gunner – спринтер, летящий первым, чтобы остановить возвращение соперника.

Если коротко : На поле всегда 11 на 11 . У каждой команды в заявке более 50 игроков – из-за огромной специализации. Каждая позиция имеет свой идеальный тип тела: от 170 см/80 кг (корнербек) до 200 см/150 кг (лайнмен).

Правила игры в американский футбол. Продолжительность, ярды, дауны и набор очков

Устал, чемпион? Может, черлидерша Юля таки выбрала не тебя, а Степана из Kyiv State University? Ну ничего, держи хвост пистолетом – ты сам знаешь суть и даже собрал сорок казаков в команду. Сейчас мы быстренько узнаем азы игры, переманим Билла Беличика к себе и разорвем этот KSU в финале украинского Супербоула!

В раздевалке нашей команды горячо. Объяснять буду быстро и просто, но так, чтобы запомнилось. Начнем с азов.

Матч состоит из четырех четвертей по 15 минут. После первой и третьей – короткая пауза в 5 минут. А вот после второй четверти ждет большой перерыв – 15 минут отдыха и переосмысления. А поскольку у нас супербоул Украины, то ожидается Half-Time Show. Ради такого Дантес и Дорофеева согласились выступить вместе.

Если после основного времени ничья – играем овертайм. Он длится 10 минут и идет к первому результативному действию. То есть, кто первый набрал очки – тот и победил. Ничьи в НФЛ – это редкость. В сезоне-2024 их не было, в 2023-м – тоже. А вот в 2022-м случилось целых две: Джаянтс и Коммандерс выдали 20:20, а Кольтс из Тексанса сыграли с таким же счетом.

Да ладно, хватит болтовни – бежим на поле. Те проклятые KSU уже разогревают мышцы.

Итак, честь провести кик-офф выпала им. Мяч при ударе стоит на 35-ярдовой линии пробивающей команды. Пролететь он должен не менее 10 ярдов.

Если кикер KSU зарядит так, что мяч перелетит нашу зачетную – не паникуй. Начнём атаку с 20 ярдов своей половины.

А если мяч упадет в нашей зачетной, можно просто принять его и упасть на одно колено. Это тоже даст старт с 20 ярдов. Такой момент называется тачбек. В НФЛ это делают часто: и безопаснее, и шансов пробежать немного. Ибо какое дело, если ты пролетел 12 или 15 ярдов, а во время столкновения получил травму?

Теперь представим, что удар был нормальным, и наш игрок таки поймал мяч. Здесь без вариантов – нужно бежать!

Желательно вот так:

Не выйдет? Не страшно, главное – надежно зафиксируй мяч и старайся набрать побольше ярдов. Но, брат, без глупых ошибок.

Потому что это не шахматы, где ты спокойно чередуешь "нападение-защиту". Здесь все меняется мгновенно, а цена ошибки – космическая. Уронил мяч? Соперник подбирает и уже сам может стать "Энеем моторным парнем". А ты с ребятами будешь отчаянно тушить пожар возле собственного зачетного.

Да, фамбл (потеря мяча) еще не всегда означает тачдаун, но согласись: если вместо собственного нападения тебе приходится защищаться в пределах своих первых 20 ярдов, то оптимизма в команде точно станет меньше.

Вот мы после кик-офа завладели мячом. В зачетную зону соперника 80 ярдов. Смотрел "Властелина колец"? Если миниатюрные Фродо и Сэм прошли в Мордор, то мы эти 70+ метров тоже сможем.

Наш драйв будет состоять из четырех (а то и больше!) даунов, чтобы реализовать нашу задачу. Если ты проходишь больше 10 ярдов – поздравляю, у тебя все те же 4 попытки (дауны).

Например: стартуем с отметки 80 ярдов в зачетную зону соперников.

1 даун: прошли 8 ярдов

2 даун: прошли 3 ярда

3. даун: прошли 9 ярдов

4 дауна: прошли 11 ярдов.

Опа, у нас снова 4 попытки. Обычно если за три ярда удается набрать мизер (и то, не всегда вообще можно пойти в плюс: наказание за нарушение правил "-5 ярдов", защитники прорвали оборону и завалили квотербека), то тренеры выпускают пантера – а тот делает свою работу.

Почему? Ну смотри, если в четвертом дауне мы пройдем условно 5 ярдов (в общем: 8+3+9+5=25) то соперник будет начинать атаку в 45 ярдах от наших ворот.

Поэтому лучше пульнуть тот мяч как дальше. Пусть наш оппонент из KSU стартует чуть ли не от своей зачетки.

Но допустим мы за три "дауна" преодолеем 40-50 ярдов. Черт может рискнуть и попытаться пройти. А если не получится? А если фамбл да еще такой, что защита перехватит и убежит?

95 yard fumble recovery for a touchdown by Colorado, holy shit 😂 pic.twitter.com/X5Z3w88NX3 — Austin 🦆 (@deviousduck_) September 28, 2024

Не беда, можно заработать не 6 очков (как за тачдаун), а вдвое меньше. Для этого нужно выбросить филд-гол. Выглядит он вот так:

Дело также рисковое. Но в большинстве случаев выигрышная. Рекорд филд-гола – 64 ярда. Конечно, когда до ворот 40+ ярдов забить сложно, но 25–35 – это практически всегда гарантированные 3 очка.

Но команда соперника даже здесь может помешать. Ну как это так: смотреть как соперник выполняет удар и надеяться на "попадет/не попадет". Где здесь спорт? И блоки филд-голов тоже выглядят эффектно.

Представим, что мы сразу занесли тачдаун. 6 очков в копилку и уже черлидерша Юля понемногу жалеет, что выбрала Степана. И это не всё. Можно добавить еще 1 балл. После тачдауна выполняется удар, который называется "экстра-пойнт".

На поле выходит кикер, и мяч вводится в игру с 15-ярдовой линии. Кикер бьет по мячу, пытаясь забить его в ворота соперника, аналогично филд-голу. Удачный удар приносит команде одно дополнительное очко.

Ясно, что и здесь игроки-оппоненты могут проявить свои скилы.

Я тебя предупреждал, что хоть в игре и много пауз, но сами розыгрыши в игре очень динамичны.

Теперь о зачислении экстра-пойнт или филд-гол.

TYLER BASS 61-YARD FIELD GOAL WITH 5 SECONDS LEFT. pic.twitter.com/PZWTOebKnJ — NFL (@NFL) November 3, 2024

Филд-гол считается удачным, если мяч прошел между штангами и над перекладиной. При касании штанги или перекладины и попадании мяча в ворота гол засчитывается, а если мяч попадает в поле, то гол не засчитают.

Если мяч прошел мимо ворот, гол не будет засчитан. Также гол не засчитают, если во время пробивания было совершенно нарушение правил. Бывает, что при попытке удара защита нарушает правила. Если это происходит, команда атаки имеет право отказаться от удара (даже если он удачен) и принять первый даун.

Если удар блокирован происходит следующее:

Если мяч пересекает линию розыгрыша (скримеджа), его может подобрать только защита. Чаще защита отказывается подбирать мяч.

Если мяч не пересекает линию розыгрыша, мяч может подобрать любую команду.

Бывает, что защита не только блокирует удар, но возвращает мяч в тачдаун. Были случаи, такие как Kick Six, что команда выигрывала матч, заблокировав удар и вернув его в тачдаун.

Но что делать, если до истечения основного времени очень мало времени (пусть 30 секунд), мы занесли тачдаун, но проигрываем 12:14. Какой смысл он этого экстра-пойнта? Не беда, можно заработать и 2 очка.

Есть такое понятие, как "конверсия". После тачдауна атака начинается с 15 ярдов до сорта соперника. Суть проста: вместо удара попытаться занести мяч в зачетную зону.

И все бремя ложится на подходящего (QB). Нет, он не должен получить пас и самостоятельно прорваться – достаточно видеть напарника, который сделает это, или вообще поймает (и удержит!) мяч в залочной зоне.

Но и это не все способы набрать очки. Допустим, после кик-офу, или так случилось, что команда начинает атаку в "ред-зон" (это часть поля в американском футболе между энд-зоной и 20-ярдовой линией) и мяч оказался у тебя в руках, а ты сам в своей зачетной зоне. Моли Бога, чтобы соперник тебя в ней не "припарковал". Это называется сейфти. Если "припаркует" – то им дадут 2 очка.

Интересные детали об американском футболе

Базу для любопытного просмотра и даже самостоятельной игры с друзьями мы изучили. Теперь углубимся в детали.

Во-первых, здесь нет желтых карточек, как у соккера – здесь есть желтые флажки , которыми арбитры швыряют прямо на поле, когда видят фол.

Штрафы и нарушения

Судья увидел нарушение – бросает желтый флажок прямо на газон. И это не какой-то эпитет. Он действительно достает его из кармана и бросает. Команда-нарушитель теряет ярды: чаще всего -5, -10 или -15 ярдов .

Нарушения бывают разными.

Фольстарт (False Start)

Когда нападающий (особенно лайнмен) занервничал и дернулся раньше, чем центер отдаст мяч во время снопа. Судьи сразу: минус 5 ярдов.

Оффсайд / Нейтральная зона (Offside / Neutral Zone Infraction)

Защитник полез вперед раньше, чем положено. Тоже -5 ярдов, но уже в пользу атаки.

Холдинг (Holding)

Когда ты не блокируешь соперника как джентльмен, а просто хватаешь его за футболку и держишь, как в очереди у АТБ. Да, да, в американском футболе можно толкать открытыми ладонями, немного (а за всеми игроками судьи не уследят) придерживать, но если схватил игрока, открывавшегося под пас еще до получения мяча, ну друг, это холдинг.

Нападающий схватил – 10 ярдов.

Защитник схватил ресивера перед пасом – это "defensive holding", автоматический первый даун для атаки.

Пасс-интерференс (Pass Interference)

Защитник сбил ресивера еще до того, как мяч прилетел. Это если бы в баскетболе ты сбил соперника еще до броска. Наказывают очень жестко: мяч ставят на место фола.

Рафинг с квотербеком (Roughing the Passer)

Коснуться квотербека можно, но бить/валить его после того, как он уже выбросил мяч – это нарушение. Штраф: 15 ярдов для атаки и автоматический первый даун.

Рафинг с кикером (Roughing the Kicker/Punter)

Коснешься ногами пробивающего – и вся страна смеется над тобой. Также +15 и автоматический первый даун.

Незаконный хит по беззащитному игроку (Unnecessary Roughness/Targeting)

Это когда ты ударил соперника по шлему или ударил его, когда он уже не может защищаться. Часто вылетает еще и дисквалификация.

Delay of Game (Затягивание игры)

Атака имеет 40 секунд, чтобы начать новую раздачу. Проморозился – минус 5 ярдов. Выглядит так, будто тренер забыл, какой у него плейбук.

Illegal Formation / Illegal Motion

В нападении на линии должно стоять минимум 7 человек. Не выставил – штраф.

Taunting / Unsportsmanlike Conduct

Пошутил над соперником после розыгрыша, показал жест "ты ноль" или начал танцевать ламбаду перед его носом – +15 ярдов против твоей команды. Это уж если занесете тачдаун, заблокируете филд-гол – празднуйте, танцуйте, а в игровом плане будьте вежливы.

Дополнительные интересные нюансы:

Challenge Flag : тренер имеет красный флажок. Если ему кажется, что судьи топали, он бросает этот флажок и эпизод просматривают на видео. Если тренер ошибся – его команда теряет тайм-аут.

Too Many Men on the Field: если на поле более 11 игроков – минус 5 ярдов. Это как в хоккее, когда при неудачной смене на льду 6 игроков и вратарь, а не "невероятная пятерка и вратарь".

Intentional Grounding : когда квотербек выбросил мяч, чтобы избежать сека. Если рядом не было ресивера – штраф и потеря дауна.

Safety через фол : иногда штраф может дать даже 2 очка сопернику (например, если фол был в твоей зачетной зоне).

И еще интересные нюансы

Ох, ты хочешь играть в американский футбол, но эти столкновения – это не твое. Не беда (но спойлер: ну вряд ли всегда удастся избегать борьбы).

Снова моделируем ситуацию: Ты получил пас, бежишь, в зачетную зону 20 ярдов, но на тебя уже бегут 3 соперника, а рядом нет партнеров, которые помешают им. Если ты близко к линии поля, то просто выйди в аут или стань на колено. Этим ты просигнализируешь, что "даун" твоей команды завершен.

Автоматические тачдауны

Ты знаешь правила и стало интересно. А если нам в зачетную зону соперника 11 ярдов. У нас четвертый даун. Делать филд-гол тупо – действительно можно занести и заработать 6 очков.

Соперник прорывает и совершает нарушения. Например, рафинг с квотербеком, это получается, что мы автоматически заработали тачдаун, ведь мы были в 11 ярдах, а их наказывают на "-15".

Нет.

Если твоя команда стоит на 11 ярдах от зачетной зоны соперника и защитники делают Roughing the passer (брутальный удар по квотербеку), то арбитры назначают штраф в 15 ярдов и автоматический первый даун.

Но немаловажный момент: в футболе есть правило, что мяч не может оказаться дальше, чем в зачетной зоне . То есть в твоем случае эти "+15 ярдов" конвертируются в первый даун на 1-ярдовой линии соперника , а не в автоматический тачдаун.

Если бы нам было 17 ярдов, то стартовали на 2-ярдовой линии соперника. Если бы 18 ярдов – на 3-ярдовой.

Но ведь не забывай, что кроме этого еще и автоматический первый даун. То есть, за 4 попытки преодолеть такое расстояние – это в 99,9% тачдаун.

"Радий, Мария!" в американском футболе

Это не обращение к сестре, маме или жене от футболиста, сделавшего тачдаун.

Чтобы узнать, что такое Hail Mary нам на помощь снова приходит воображение.

Итак, мы проигрываем 5/6 очков. Короче говоря, такое количество, которое можно отыграть за один тачдаун. На секундомере очень мало секунд. Да будет 3 или 4.

Мы находимся где-то в 40 ярдах от энд-зон соперника. Идеальное расстояние для филд-гола, но толку-то, все равно проигрываем. Значит, будем играть. Но ведь 3/4 секунды. Ничего страшного, время получится, но игра продолжится, пока мяч будет в игре (мы не потеряем его, нас не остановят соперники, мы не сделаем фол).

Лучший хейл-мэри в прошлом сезоне провели игроки Вашингтон Коммандерс. Невероятное спасение.

Это одна из самых редких комбинаций. Ресиверы бегут вперед на 35-70 ярдов и чаще всего в зачетную зону соперника. Квотербек бросает мяч наугад, примерно в то место, где, по его мнению, у игроков его команды больше шансов поймать мяч. Но даже если квотербек даст хороший пас, вероятность ловли невелика.

Хэйл Мэри – это комбинация отчаяния, которая используется (чаще всего) в конце матча командой, отстающей на 1-8 очков, а позиция на поле не позволяет пробить филд гол. Но увидеть ее вживую или в прямом эфире – кайф.