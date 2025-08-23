Речь Аль Пачино, Сэндлер в роли заключенного, невероятный Уолберг: лучшие фильмы об американском футболе
Совсем скоро, 4 сентября, в США стартует новый сезон Национальной футбольной лиги 2025.
Многие недооценивают популярность этого заокеанского зрелища. А зря. Американский футбол – как нынешний президент США: непредсказуемый, яркий, динамичный, порой ужасный и немного непонятный. Но именно в этом его шарм. В стране, где этот спорт возведен в культ, даже лидера в овальный кабинет выбирают под стать игре с овальным мячом.
Но кроме зрелищности, футбол – это еще и сила характера, вознаграждение за труд и настоящие драмы франшизы, игроков, отдельного персонажа.
"Чемпион" постепенно втягивается в сезон. Поэтому начнем с базового кик-офа (подборка лучших фильмов об американском футболе), дальше будем атаковать и защищаться (разбор правил) и таки занесем тачдаун (превью сезона).
Но это не все! Будут и филд-голы (новости и результаты матчей), а на десерт – яркий Hail Mary (анонс Супербоула).
Но это уже далекая перспектива. Потому что знатоки знают: за один розыгрыш разрешен только один пас вперед. Используем его на кинематограф.
"Каждое воскресенье" ("Any Given Sunday"), 1999 год
Откровенно говоря, Оливер Стоун пошатнул свои позиции в пантеоне величайших режиссеров работами 2010-х годов. Спойлер: если не знаете, то лучше не гуглите.
Тем не менее, были и светлые моменты. Более того – яркие. "JFK. Выстрелы в Далласе", "Уолл-Стрит" и конечно же "Взвод". Все таки бесталанный человек не получит 3 "Оскара" и 5 "Золотых глобусов". Популярность ему принесли батальные или политические ленты.
Но в 1999-м Стоун решил ударить не артиллерией, а шлемом по шлему. Так родился фильм "Каждое воскресенье". Бюджет – 55 млн, касса – 100,2 млн. Для спорта, который тогда был мало понятным за пределами США (ни Бразилия, ни Англия, ни Германия, которые сейчас прекрасно вовлечены в этот вид спорта, на тот момент не имели такой любви к "чисто американской забаве") невероятный показатель.
Сначала НФЛ должна была помогать со съемками, финансированием, промо. Но когда боссы лиги прочитали сценарий, резко передумали: денег не дадим, названия клубов не используйте, да и вообще – удачи вам с вашими "Майами Шаркс" и "Альбукерке Ацтекс". Так в фильме и появились команды-призраки, которых в реальной лиге никогда не существовало.
Почему такое сопротивление? Потому что Стоун снял слишком правдиво. Конфликты в коллективе, равнодушие медиков к здоровью игроков ради результата здесь и сейчас, вмешательство владельцев клубов в работу тренеров. Реализм – он пугает.
И главное – в центре фильма легендарная речь Аль Пачино. Ее тренер говорит так, что мурашки идут по коже.
Жизнь и футбол – это борьба за каждый дюйм. Сделал шаг раньше или позже – и проиграл.
Актер подарил миру и спич в "Справедливость для всех", и призыв к честности в "Запахе женщины", и триксерские вопли в "Адвокате Дьявола". Там он играет с тоном, эмоциями, переходит на крик. Здесь – настоящий, реальный, понятный, "свой дядька", который знает многое в этой жизни.
Список актеров: Аль Пачино, Камерон Диаз, Джейми Фокс, Деннис Куэйд, Аарон Экхарт
Рейтинг IMDb: 6,9.
"Все или ничего" ("The Longest Yard"), 2004
Адам Сэндлер в своих фильмах нередко демонстрирует любовь к спорту: то он в гольфистов играет, то в баскетбольных скаутов перевоплощается, то в человека, который фанатеет от бейсбола. Не обошел он вниманием и главное спортивное божество США – американский футбол.
"Все или ничего" – ремейк культового фильма 1974 года, адаптированный под реалии середины 2000-х.
Пол Кроу – бывший звездный квотербек Питтсбург Стилерс. Судебная тяжба за подозрения в договорных матчах, сокрушительная критика со стороны прессы – и вот уже от спортивной славы остаются лишь вечеринки, гульки и самозабвенное расточительство. Такой себе американо-футбольный Артем Милевский.
Естественно, такой стиль жизни приводит к проблемам с законом. Кульминация – арест за управление авто в нетрезвом состоянии. Тюрьма – совсем другой мир, далекий от сияния, в котором жил когда-то звездный квотербек.
И чтобы раньше "отмотать" срок, Пол соглашается на авантюру: собрать команду заключенных для выставочной игры против команды охранников – лучших в своем штате.
Здесь есть все: формирование коллектива, жесткие тренировки, тактические задумки и, конечно, фирменный юмор. Смеяться придется часто, но и подсмотреть что-то о самом футболе тоже можно.
Актеры: Адам Сэндлер, Берт Рейнольдс, Крис Рок, Джеймс Кромвелл
Рейтинг IMBD: 6,4
"Непобедимый" ("Invincible"), 2006
Классическая голливудская история: простолюдин получает шанс своей мечты – в 30 лет попробовать стать профессионалом.
Но за этой сказочной оберткой стоит реальная история Винса Папале. В студенческие годы он был легкоатлетом-прыгуном с шестом, однако так и не сумел добиться успеха. На 30–м году жизни его буднями стали работа бармена и дворовые матчи с друзьями, где он блистал.
Тем временем любимцы Филадельфии – команда Игзл – переживали кризис. Чтобы вернуть доверие фанатов, новый тренер Дик Вермейл пошел на нестандартный шаг: пообещал отдать одно из мест в составе специальных команд любому "самородку" с улицы. И именно здесь на авансцену выходит Папале.
Слоган фильма: "Мечты не живут на обочине". И он прекрасно описывает эту историю, показывая, как иногда одна смелая идея меняет жизнь навсегда.
Актеры: Марк Уолберг, Грег Киннир, Элизабет Бэнкс
Рейтинг IMDB: 6,9
"Невидимая сторона" ("The Blind Side"), 2009 год
В американском футболе "невидимая сторона" (the blind side) – это термин, означающий часть поля, с которой квотербек не видит защитников, готовясь к броску. Именно поэтому левый тэкл (left tackle) – ключевая позиция, ведь он отвечает за защиту "слепой" стороны от опасных рывков соперников. Его роль ценится больше всего в нападении, и соответственно именно эти игроки получают одни из самых высоких зарплат.
Впрочем, в фильме футбол – лишь фон. Главное здесь – семья, тепло, человечность. Это история о том, что каждый, даже в чем-то израненный или несовершенный, заслуживает шанс. Заслуживает на опору, веру и любовь, которые способны раскрыть его потенциал.
Фильм основан на реальных событиях, и от того воспринимается еще эмоциональнее.
Сандра Буллок насколько чутко передала свою роль, что получила и "Оскар", и "Золотой глобус". Согласитесь, редко такие награды забирают за фильмы о спортивной тематике.
Актеры: Сандра Буллок, Куинтон Аарон, Кэти Бейтс
Рейтинг IMDb: 7,6
"День драфта" ("Draft Day"), 2014
В США день драфта NFL – это как у нас жеребьевка Лиги чемпионов (окей, знаю, что не в этом сезоне, подловили) для Динамо или Шахтера: интрига, нервы, пот и безумные эмоции фанатов.
Если вы следите за американскими лигами, то окунуться в закулисный хаос, узнать о работе скаутов и менеджера лента поможет еще и как.
В центре событий – Сонни Уивер (Кевин Костнер), генеральный менеджер Кливленд Браунс, которому за одни сутки нужно принять решение, которое изменит все: и его карьеру, и будущее команды. Звонки, кулуарные договоренности, попытки обмануть конкурентов. Немного перефразирую известный аформизм: "В день драфта все средства хороши".
Актеры: Кевин Костнер, Дженнифер Гарнер, Фрэнк Ленджела
Рейтинг IMBD: 6,8
"Дублеры" ("The Replacements"), 2000
Представь себе ситуацию: футболисты бастуют, потому что хотят больших зарплат. Команда без игроков. Что делать? Правильно – набрать "дублеров", фактически случайных ребят с улицы.
Именно так начинается история в "The Replacements". Тренер (Джин Хэкмен) и новый квотербек (Киану Ривз) собирают пестрый коллектив: бывших игроков, чудаков, неудачников и тех, кто просто хочет шанс. И вдруг эта "солянка" начинает давать результат.
И что более интересно, набор сбитых летчиков, людей, которые толком не играли, происходит не для какого-то турнира на
район округ или область штат, а в саму НФЛ.
В 1987 году игроки имели разногласия с лигой. Конечно, причина в деньгах – доход рос, а зарпллаты – нет. И до конца регулярного сезона за профессиональный клуб будут играть водолаз, бывший борец сумо, бывший игрок в соккер и другие.
Список актеров: Киану Ривз, Джин Хэкман, Брук Лэнгтон
Рейтинг IMDb: 6,6
Джерри Магуайр ("Jerry Maguire"), 1996
"Show me the money!" – эта фраза стала крылатой во всем мире. Но за ней стоит история о том, что в спорте главное не только деньги, но и люди.
Джерри Магуайр (Том Круз) – успешный спортивный агент, который внезапно решает работать честно: думать не о миллионах контрактов, а о судьбах игроков. Его шаг кажется самоубийством в мире, где правила диктует бизнес. Но рядом с ним оказываются несколько человек, которые верят в нечто большее.
Человек против системы. Это всегда интересно.
Список актеров: Том Круз, Куба Гьюдинг-младший, Рене Зелвегер
Рейтинг IMDb: 7,3
Можно выставить претензию, а где же "Вспоминая Титанов", "Мы одна команда" и другие. Все просто – во внимание брались фильмы связанные с НФЛ напрямую или косвенно.