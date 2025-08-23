Речь Аль Пачино, Сэндлер в роли заключенного, невероятный Уолберг: лучшие фильмы об американском футболе

Совсем скоро, 4 сентября, в США стартует новый сезон Национальной футбольной лиги 2025.

Многие недооценивают популярность этого заокеанского зрелища. А зря. Американский футбол – как нынешний президент США: непредсказуемый, яркий, динамичный, порой ужасный и немного непонятный. Но именно в этом его шарм. В стране, где этот спорт возведен в культ, даже лидера в овальный кабинет выбирают под стать игре с овальным мячом.

Но кроме зрелищности, футбол – это еще и сила характера, вознаграждение за труд и настоящие драмы франшизы, игроков, отдельного персонажа.

"Чемпион" постепенно втягивается в сезон. Поэтому начнем с базового кик-офа (подборка лучших фильмов об американском футболе), дальше будем атаковать и защищаться (разбор правил) и таки занесем тачдаун (превью сезона).

Но это не все! Будут и филд-голы (новости и результаты матчей), а на десерт – яркий Hail Mary (анонс Супербоула).

Но это уже далекая перспектива. Потому что знатоки знают: за один розыгрыш разрешен только один пас вперед. Используем его на кинематограф.

Читайте также : Видео Фото Сколько стоит самое дорогое спортивное шоу мира? Почему все смотрят Super Bowl

"Каждое воскресенье" ("Any Given Sunday"), 1999 год

Откровенно говоря, Оливер Стоун пошатнул свои позиции в пантеоне величайших режиссеров работами 2010-х годов. Спойлер: если не знаете, то лучше не гуглите.

Тем не менее, были и светлые моменты. Более того – яркие. "JFK. Выстрелы в Далласе", "Уолл-Стрит" и конечно же "Взвод". Все таки бесталанный человек не получит 3 "Оскара" и 5 "Золотых глобусов". Популярность ему принесли батальные или политические ленты.

Но в 1999-м Стоун решил ударить не артиллерией, а шлемом по шлему. Так родился фильм "Каждое воскресенье". Бюджет – 55 млн, касса – 100,2 млн. Для спорта, который тогда был мало понятным за пределами США (ни Бразилия, ни Англия, ни Германия, которые сейчас прекрасно вовлечены в этот вид спорта, на тот момент не имели такой любви к "чисто американской забаве") невероятный показатель.

Сначала НФЛ должна была помогать со съемками, финансированием, промо. Но когда боссы лиги прочитали сценарий, резко передумали: денег не дадим, названия клубов не используйте, да и вообще – удачи вам с вашими "Майами Шаркс" и "Альбукерке Ацтекс". Так в фильме и появились команды-призраки, которых в реальной лиге никогда не существовало.

Почему такое сопротивление? Потому что Стоун снял слишком правдиво. Конфликты в коллективе, равнодушие медиков к здоровью игроков ради результата здесь и сейчас, вмешательство владельцев клубов в работу тренеров. Реализм – он пугает.

И главное – в центре фильма легендарная речь Аль Пачино. Ее тренер говорит так, что мурашки идут по коже.

Жизнь и футбол – это борьба за каждый дюйм. Сделал шаг раньше или позже – и проиграл.

Актер подарил миру и спич в "Справедливость для всех", и призыв к честности в "Запахе женщины", и триксерские вопли в "Адвокате Дьявола". Там он играет с тоном, эмоциями, переходит на крик. Здесь – настоящий, реальный, понятный, "свой дядька", который знает многое в этой жизни.

Список актеров: Аль Пачино, Камерон Диаз, Джейми Фокс, Деннис Куэйд, Аарон Экхарт

Рейтинг IMDb: 6,9.

"Все или ничего" ("The Longest Yard"), 2004

Адам Сэндлер в своих фильмах нередко демонстрирует любовь к спорту: то он в гольфистов играет, то в баскетбольных скаутов перевоплощается, то в человека, который фанатеет от бейсбола. Не обошел он вниманием и главное спортивное божество США – американский футбол.

"Все или ничего" – ремейк культового фильма 1974 года, адаптированный под реалии середины 2000-х.

Пол Кроу – бывший звездный квотербек Питтсбург Стилерс. Судебная тяжба за подозрения в договорных матчах, сокрушительная критика со стороны прессы – и вот уже от спортивной славы остаются лишь вечеринки, гульки и самозабвенное расточительство. Такой себе американо-футбольный Артем Милевский.

Естественно, такой стиль жизни приводит к проблемам с законом. Кульминация – арест за управление авто в нетрезвом состоянии. Тюрьма – совсем другой мир, далекий от сияния, в котором жил когда-то звездный квотербек.

И чтобы раньше "отмотать" срок, Пол соглашается на авантюру: собрать команду заключенных для выставочной игры против команды охранников – лучших в своем штате.

Здесь есть все: формирование коллектива, жесткие тренировки, тактические задумки и, конечно, фирменный юмор. Смеяться придется часто, но и подсмотреть что-то о самом футболе тоже можно.

Актеры: Адам Сэндлер, Берт Рейнольдс, Крис Рок, Джеймс Кромвелл

Рейтинг IMBD: 6,4

"Непобедимый" ("Invincible"), 2006

Классическая голливудская история: простолюдин получает шанс своей мечты – в 30 лет попробовать стать профессионалом.

Но за этой сказочной оберткой стоит реальная история Винса Папале. В студенческие годы он был легкоатлетом-прыгуном с шестом, однако так и не сумел добиться успеха. На 30–м году жизни его буднями стали работа бармена и дворовые матчи с друзьями, где он блистал.

Тем временем любимцы Филадельфии – команда Игзл – переживали кризис. Чтобы вернуть доверие фанатов, новый тренер Дик Вермейл пошел на нестандартный шаг: пообещал отдать одно из мест в составе специальных команд любому "самородку" с улицы. И именно здесь на авансцену выходит Папале.

Слоган фильма: "Мечты не живут на обочине". И он прекрасно описывает эту историю, показывая, как иногда одна смелая идея меняет жизнь навсегда.

Актеры: Марк Уолберг, Грег Киннир, Элизабет Бэнкс

Рейтинг IMDB: 6,9

"Невидимая сторона" ("The Blind Side"), 2009 год

В американском футболе "невидимая сторона" (the blind side) – это термин, означающий часть поля, с которой квотербек не видит защитников, готовясь к броску. Именно поэтому левый тэкл (left tackle) – ключевая позиция, ведь он отвечает за защиту "слепой" стороны от опасных рывков соперников. Его роль ценится больше всего в нападении, и соответственно именно эти игроки получают одни из самых высоких зарплат.

Впрочем, в фильме футбол – лишь фон. Главное здесь – семья, тепло, человечность. Это история о том, что каждый, даже в чем-то израненный или несовершенный, заслуживает шанс. Заслуживает на опору, веру и любовь, которые способны раскрыть его потенциал.

Фильм основан на реальных событиях, и от того воспринимается еще эмоциональнее.

Sandra Bullock as Leigh Anne Tuohy in 2009's 'The Blind Side.' Bullock's performance earned her the Best Actress Oscar at the 82nd Academy Awards.



Sandra Bullock also received a Best Actress nomination for her performance as Ryan Stone in 2013's 'Gravity.' pic.twitter.com/lyTSjvAI5J — The Academy (@TheAcademy) July 26, 2022

Сандра Буллок насколько чутко передала свою роль, что получила и "Оскар", и "Золотой глобус". Согласитесь, редко такие награды забирают за фильмы о спортивной тематике.

Актеры: Сандра Буллок, Куинтон Аарон, Кэти Бейтс

Рейтинг IMDb: 7,6

"День драфта" ("Draft Day"), 2014

В США день драфта NFL – это как у нас жеребьевка Лиги чемпионов (окей, знаю, что не в этом сезоне, подловили) для Динамо или Шахтера: интрига, нервы, пот и безумные эмоции фанатов.

Если вы следите за американскими лигами, то окунуться в закулисный хаос, узнать о работе скаутов и менеджера лента поможет еще и как.

В центре событий – Сонни Уивер (Кевин Костнер), генеральный менеджер Кливленд Браунс, которому за одни сутки нужно принять решение, которое изменит все: и его карьеру, и будущее команды. Звонки, кулуарные договоренности, попытки обмануть конкурентов. Немного перефразирую известный аформизм: "В день драфта все средства хороши".

Актеры: Кевин Костнер, Дженнифер Гарнер, Фрэнк Ленджела

Рейтинг IMBD: 6,8

"Дублеры" ("The Replacements"), 2000

Представь себе ситуацию: футболисты бастуют, потому что хотят больших зарплат. Команда без игроков. Что делать? Правильно – набрать "дублеров", фактически случайных ребят с улицы.

Именно так начинается история в "The Replacements". Тренер (Джин Хэкмен) и новый квотербек (Киану Ривз) собирают пестрый коллектив: бывших игроков, чудаков, неудачников и тех, кто просто хочет шанс. И вдруг эта "солянка" начинает давать результат.

И что более интересно, набор сбитых летчиков, людей, которые толком не играли, происходит не для какого-то турнира на район округ или область штат, а в саму НФЛ.

В 1987 году игроки имели разногласия с лигой. Конечно, причина в деньгах – доход рос, а зарпллаты – нет. И до конца регулярного сезона за профессиональный клуб будут играть водолаз, бывший борец сумо, бывший игрок в соккер и другие.

Список актеров: Киану Ривз, Джин Хэкман, Брук Лэнгтон

Рейтинг IMDb: 6,6

Джерри Магуайр (" Jerry Maguire"), 1996

"Show me the money!" – эта фраза стала крылатой во всем мире. Но за ней стоит история о том, что в спорте главное не только деньги, но и люди.

Джерри Магуайр (Том Круз) – успешный спортивный агент, который внезапно решает работать честно: думать не о миллионах контрактов, а о судьбах игроков. Его шаг кажется самоубийством в мире, где правила диктует бизнес. Но рядом с ним оказываются несколько человек, которые верят в нечто большее.

Человек против системы. Это всегда интересно.

Список актеров: Том Круз, Куба Гьюдинг-младший, Рене Зелвегер

Рейтинг IMDb: 7,3

Можно выставить претензию, а где же "Вспоминая Титанов", "Мы одна команда" и другие. Все просто – во внимание брались фильмы связанные с НФЛ напрямую или косвенно.