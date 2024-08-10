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Украина стала седьмой в групповом многоборье по художественной гимнастике

Олександр Булава — 10 августа, 17:01
Украина стала седьмой в групповом многоборье по художественной гимнастике

Украинская сборная по художественной гимнастике стала седьмой в финале группового многоборья на Олимпийских играх-2024.

Украину представляли Кира Ширыкина, Диана Баева, Алина Мельник, Валерия Перемета, Мария Высочанская. Они заработали 65 700 баллов. Украинки шли вторыми после программы с обручами (36.550 баллов), однако из-за потерь предметов получили низкую оценку за упражнения с тремя лентами и двумя мячами (29.150 баллов).

Победу в финале впервые в истории одержал Китай, серебро одержали гимнастки из Израиля, бронза – в Италии.

1. 🥇 Китай - 69.800;

2. 🥈Израиль - 68.850;

3. 🥉 Италия - 68.100.

Отметим, что украинки преодолели квалификацию с третьим результатом – 68,950 баллов.

За всеми главными событиями 15 дня Олимпийских игр 2024 года удобно наблюдать в текстовой трансляции на Чемпионе.

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