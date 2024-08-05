Ярослава – Великая. Вечер украинского триумфа на Стад де Франс. Репортаж с Олимпиады

В воскресенье вечером "Стад де Франс" встретил пением и плясками волонтеров, которые направляли болельщиков в соответствующие их билетам входы крупнейшей арены Франции. Одна из женщин через громкоговоритель включала танцевальные хиты, сидя на вышке, вроде таких, как на волейболе и теннисе, а другая зажигательно отбивала такты.

Фанаты легкой атлетики, многие из которых нанесли на щеки изображения флажков своих стран или завернулись в национальный флаг, танцевать не прекратили: они спешили на вечер легкой атлетики, который должен был вот-вот начаться. Сегодня в программе были три финала — прыжки в высоту, метание молота и "королевская дисциплина" — мужская стометровка.

Стад де Франс, соревнование по легкой атлетике на Олимпийских играх-2024 Getty Images

Аншлаг и разрозненный гул

На самом большом стадионе Франции (81 338 зрителей) аншлаг. Похоже, свободных мест почти нет. И это при том, что получить билет именно на легкую атлетику — задача крайне сложная, даже несмотря на высокую цену "тикетов". Билеты первой категории официально продавали за 1000 евро, самые дешевые были за 85, но их уже давно раскупили.

Разрозненный гул стадиона на атлетике — явление привычное. Здесь одновременно проходят соревнования в разных секторах, и даже несмотря на то, что на главный экран постоянно выводят попытки по разным дисциплинам, всегда имеет место концентрация определенных групп фанов на конкретном виде. Вечерняя программа началась с мужских квалификационных забегов на 400 метров, затем дорогу по прыгунам неоднократно "перебегали" участники женских полуфиналов на 800 метров и мужских на 1 500 — обычное дело для "Королевы спорта".

Магучих: весело прыгая

Представление участников соревнований — момент поднесенный. "Чемпионка мира и мировая рекордсменка из Украины Ярослава Магучих" — громко прозвучало на арене, где неоднократно выступали украинские футболисты, но до этого момента никогда не получали на этом легендарном стадионе победу над хозяевами. Почему-то эта параллель проскочила у меня в голове, когда Ярослава подарила всем воздушный поцелуй, радостно подняла руки над головой после объявления своего имени, и беззаботно прыгая с ноги на ногу, побежала к заранее подготовленному месту в секторе.

Ирина Геращенко берет высоту 1,95 м Getty Images

Нести улыбку и визуальное спокойствие — это настроение стало в современных женских прыжках в высоту, где главную борьбу от соревнования к соревнованию ведут украинки и австралийки, словно приоритетным "вайбом". Наиболее ярко показывать положительные эмоции удается именно Ярославе, а вне конкуренции здесь, конечно, Никола Олислагерс.

Никола Олислагерс Getty Images

Выделение претендентов на награды

Девушки начали прыгать с высоты 1,86 м, в том числе и австралийка Элеонор Паттерсон (чемпионка мира 2022) и наша Ирина Геращенко. Обе успешно прыгнули с первой попытки. Магучих и Олислагерс стартовали с 1,91м, которую преодолели без труда. Перед своим первым разбегом в финале Ярослава традиционно мило для себя улыбнулась и уверенно прыгнула. Как только украинка приземлилась, начали представлять участников второго полуфинала на 400 метров, поэтому прыжок Роси в повторе на большом экране не показали. Ничего не поделаешь — такова уж специфика легкой атлетики.

Следующую высоту — 1,95 все главные претенденты на медали взяли с первой попытки. Первой прыгнула Олислагерс, а за ней и остальные. Три прыгуна отсеялись, в борьбе за награды осталось восемь. Реальными претендентами на олимпийскую медаль, кроме австралиек и украинок, можно было бы считать американку Вашти Каннингем, которая в 2019-м брала "бронзу" на чемпионате мира. В этом сезоне ее "персонал бестом" были 1,97 в помещении, что выше, чем у Геращенко и Паттерсон, которые, правда, прыгали 1,95 на воздухе.

Ирина Геращенко берет высоту 1,95 м Getty Images

Метание молота — параллельным курсом

Между тем нельзя не обратить внимание на сектор с противоположной стороны поля. Михаил Кохан уверенно выполняет первую попытку, отправляя молот на 78,54 м и возглавляя зачет. Чемпион мира канадец Этан Катцберг отвечает в первой же попытке, отправляя снаряд за 80 метров — 84,12. Михаил пока второй.

У девушек 1,98 становится водоразделом конкурентов на "золото" и остальных. Первой не берет высоту американка, Олислагерс успешно, Патерсон сбивает, Магучих с первой.

Снова переключение внимания — Кохан во второй попытке улучшает результат, вплотную приближаясь к "восьмидесятке" — 79,39.

Михаил Кохан Getty Images

"Соломоновая бронза"

Сразу после этого прыгает Ирина Геращенко, затрагивая планку в первой попытке на 1,98. Пока Магучих и Олислагерс проводят время в привычных ожиданиях (первая — лежа в спальнике, другая — заполняя блокнот), остальные девушки, одна за другой сбивают планку. Из двойки претендентов, которых смело можно было называть главными, на пьедестал первой прекращает борьбу Паттерсон. Она хватается за голову: очевидно, надежды у Элеанор были выше, но реальность такова, что выше 1,95 она в этом сезоне не прыгала. Затем уже через мгновение Паттерсон поднимает руки вверх, благодаря публике.

Через несколько минут такой же жест трибунам показывает и наша Ирина Геращенко. В этот момент становится понятно, что результаты Ирины и Элеонор — идентичны, а значит, если представительница Узбекистана, которая последней выполняет заключительную попытку на этой высоте, не "совершит" чуда, мы будем иметь дуэт бронзовых призерок.

Сафина Садулаева сбивает планку и бронзовый успех делят украинка с австралийкой. На самом деле это выглядит какой-то высшей справедливостью: для каждой из этих двух опытных атлеток эта олимпийская медаль — первая в карьере, каждая из них выступает на своей третьей Олимпиаде, и за каждую было бы очень досадно, если бы кто-то остался без награды. Обе девочки чисто прыгали до этой высоты, а потому именно они возглавили шестерку высотниц, прыгнувших в Париже 1,95.

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Главная дуэль

После получения «соломонового решения» сверху по бронзе, концентрируемся на разборке за «золото»: на 2 метрах их остается двое — Ярослава и Никола.

Никола, как обычно, улыбается на все 32, долго разговаривает с собой перед прыжком, потом резко бьет себя по бедрам, чуть-чуть меняется в лице, прыгает и… сбивает планку. Рося традиционно дарит всем нам короткую улыбку и исполняет все безупречно — важное преимущество в попытке. Остается вопрос: все закончится прямо сейчас или еще продолжится борьба. Во второй попытке Олислагерс снова трогает планку и падает.

Момент истины номер 1: интрига продолжается

Австралийка просит публику поддержать, берет разгон и сохраняет интригу, беря высоту! На радостях, высоко поднимая ноги и размахивая руками, прыжками возвращается к своему месту. Ярослава в это время потихоньку улыбается и тщательно зашнуровывает шиповки.

Олислагерс снова повторила свой "трюк": реализовала последнюю попытку. Сделать это удается единицам. Следовательно, интрига сохраняется – будут прыжки на 2,02. Да, Магучих в этом сезоне прыгала и рекордные 2,10, но, Олимпиада — это Олимпиада, у нее недаром особый статус: здесь нервы в карман не спрячешь.

Прыжки на 2,02

Олислагерс снова широко улыбается, призывает публику поддержать ее, но планка в первой попытке не подчиняется. Ярослава тоже не прочь призвать публику поаплодировать, разбегается, но высота впервые в этот вечер не покоряется украинке, которая немного затрагивает планку. Олислагерс начинает читать свои записи. Ярослава в спальнике идет к трибуне поговорить со своей тренершей Татьяной Степановой.

Олислагерс сбивает планку и во второй. Когда прыгает Ярослава, кажется, что высота уже покорена, но в последний момент, выравнивая стопы, Магучих затрагивает планку, как кажется в этот момент, пятками.

Момент истины номер 2: победа

Олислагерс на мощном кураже "штурмует" 2,02, но нет! Это все: Ярослава — олимпийская чемпионка! Она пока не сдерживает эмоции, что оттенок улыбки пробивается с края губ. Пока все остальные девушки (Олислагерс, Геращенко, Паттерсон) обнимаются, радуясь завершению соревнования, Магучих подходит к судьям и переводит последнюю попытку на 2,04, после чего снова натягивает спальник-одеяло на ноги.

Ярослава еще чуть-чуть лежит, пытаясь настроиться на заключительный прыжок. Однако взять 2,04 для дополнительного восклицательного знака не удалось. В конце концов, в воскресенье, это уже было совсем не принципиально. Принципиально и важно было то, что Ярослава Магучих в возрасте 22 лет получила титул олимпийской чемпионки, став третьей победительницей Олимпийских игр в истории украинской легкой атлетики (после Инессы Кравец и Натальи Добринской)! Вот это было самое главное и именно это приводило всех украинцев в эмоциональный экстаз — второй день подряд после невероятного триумфа саблисток!

Круг почета и трибьют тренерам

Ярослава с Ириной сразу же схватили сине-желтые флаги и побежали к своим тренерам — Татьяне Степановой и Ирине Пустовойт. Воздать честь и респект людям, которые столько лет вели их к этому олимпийскому триумфу — яркая иллюстрация взаимоотношений между этими рабочими тандемами и одновременно квинтэссенция успеха. Дальше была масса объятий и точно не один круг, который "намотали" девушки на "Стад де Франс".

Ярослава Магучих и Ирина Геращенко Getty Images

"Бронза" Кохана

В какой-то момент они пробежали за сектором, где готовился к своей пятой попытке Михаил Кохан. Как потом он сказал в ответ на мой вопрос "Не помешало ли это его концентрации на попытке?" - "Только вдохновило". И широко улыбнулся. Несмотря на то, что улучшить результат Михаилу в заключительных попытках не удалось (в третьей попытке опередил его венгр Бенце Халас), 23-летний атлет получил "бронзу" Олимпиады. И хотя сам Кохан говорит, что мог бы побороться за серебро, и что результатом он недоволен, потому что хотел метнуть молот в 80 метров, все эти слова вызывают сомнение, глядя на широкую улыбку Мишки и огонь в его глазах. Эта бронзовая медаль является однозначным успехом Кохана в этом возрасте: он сам знает свой большой потенциал и мы все верим, что удивит еще не раз.

Михаил Кохан Getty Images

Душевная пресс-конференция

На пресс-конференции после соревнований, которая стоит отдельного материала, был поражен открытостью и искренностью австралиек. Паттерсон говорила комплименты всем трем своим оппоненткам в секторе, Олислагерс увлеченно рассказывала о значении Бога, ведущего ее в жизни, и о том, что именно ощущение его зова и пути, который она преодолевает, является для нее победой. Философия довольно распространена в спорте — Никола не первая, кто так объясняет сущность вещей, но эта улыбка и сияние, которое не исчезает с ее лица — это, конечно, что-то особенное.

Шоу на 100 метрах

Завершением легкоатлетического вечера был королевский забег на 100 метров, который организаторы подали как десерт. Прожекторы на арене выключили для того, чтобы устроить световое шоу с появившимся на большом экране диджеем, живо крутя диски. Дальше было мега-представление финалистов — гораздо мощнее, чем презентовали участников других дисциплин. Потом бешеная концентрация внимания на бегунах, когда они уже были в стартовых колодках: игра света, музыкальное наращивание напряжения и дальше сплошная тишина. Это был контраст звука, который резал ухо после всего этого "птичьего базара", жившего своей жизнью на стадионе во время параллельных соревнований в разных секторах.

Тут же стадион замер: был слышен звук лопастей вертолета, зависшего над стадионом. Выстрел, старт, понеслись вихрем в синхроне с эмоциональным взрывом публики… Меньше десяти секунд – и на табло семь из восьми фамилий, у которых надпись «ФОТО».

Судьбу золотой медали решал фотофиниш Getty Images

Действительно, после финиша трудно понять, кто победил. Еще мгновение и объявляют, что "золото" получает американец Ноа Лайлс, опередивший Кишейна Томпсон на 5 ТЫСЯЧНЫХ! Представляете, тысячных! Чемпион Токио итальянец Джейкобс — только пятый! Лайлс, кажется, на той же скорости, что и во время забега, обежал стадион, держа перед собой только что сорванный стартовый боб. Потом, к слову, размахивал им и в микс-зоне.

Ноа Лайлз (в центре) Getty Images

Главная звезда вечера – Ярослава

Но для нас все это было фоновое. Потому что главная победа не только в этот вечер, но и всего сезона в легкой атлетике и, не только в ней, это, безусловно, триумф Ярославы Магучих. В свои 22, преодолевая вершину за вершиной, побив мировой рекорд, который держался значительно дольше, чем ей самой лет, Ярослава подтвердила то, что все от нее ждали, и чего она сама стремилась с того первого момента, когда задумалась, что может стать профессиональной спортсменкой.

Ярослава Магучих Getty Images

Ярослава, это драгоценность! И ты — наша драгоценность! Второй день подряд — браво, Украинским женщинам на Олимпиаде!