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Ярослава – Великая. Вечер украинского триумфа на Стад де Франс. Репортаж с Олимпиады

Олександр Гливинський — 5 августа, 12:00
Getty Images
Ярослава – Великая. Вечер украинского триумфа на Стад де Франс. Репортаж с Олимпиады

В воскресенье вечером "Стад де Франс" встретил пением и плясками волонтеров, которые направляли болельщиков в соответствующие их билетам входы крупнейшей арены Франции. Одна из женщин через громкоговоритель включала танцевальные хиты, сидя на вышке, вроде таких, как на волейболе и теннисе, а другая зажигательно отбивала такты.

Фанаты легкой атлетики, многие из которых нанесли на щеки изображения флажков своих стран или завернулись в национальный флаг, танцевать не прекратили: они спешили на вечер легкой атлетики, который должен был вот-вот начаться. Сегодня в программе были три финалапрыжки в высоту, метание молота и "королевская дисциплина"мужская стометровка.

Стад де Франс, соревнование по легкой атлетике на Олимпийских играх-2024

Стад де Франс, соревнование по легкой атлетике на Олимпийских играх-2024

Getty Images

Аншлаг и разрозненный гул

На самом большом стадионе Франции (81 338 зрителей) аншлаг. Похоже, свободных мест почти нет. И это при том, что получить билет именно на легкую атлетику — задача крайне сложная, даже несмотря на высокую цену "тикетов". Билеты первой категории официально продавали за 1000 евро, самые дешевые были за 85, но их уже давно раскупили.

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Разрозненный гул стадиона на атлетике — явление привычное. Здесь одновременно проходят соревнования в разных секторах, и даже несмотря на то, что на главный экран постоянно выводят попытки по разным дисциплинам, всегда имеет место концентрация определенных групп фанов на конкретном виде. Вечерняя программа началась с мужских квалификационных забегов на 400 метров, затем дорогу по прыгунам неоднократно "перебегали" участники женских полуфиналов на 800 метров и мужских на 1 500 — обычное дело для "Королевы спорта".

Магучих: весело прыгая

Представление участников соревнований — момент поднесенный. "Чемпионка мира и мировая рекордсменка из Украины Ярослава Магучих" — громко прозвучало на арене, где неоднократно выступали украинские футболисты, но до этого момента никогда не получали на этом легендарном стадионе победу над хозяевами. Почему-то эта параллель проскочила у меня в голове, когда Ярослава подарила всем воздушный поцелуй, радостно подняла руки над головой после объявления своего имени, и беззаботно прыгая с ноги на ногу, побежала к заранее подготовленному месту в секторе.

Ирина Геращенко берет высоту 1,95 м

Ирина Геращенко берет высоту 1,95 м

Getty Images

Нести улыбку и визуальное спокойствие — это настроение стало в современных женских прыжках в высоту, где главную борьбу от соревнования к соревнованию ведут украинки и австралийки, словно приоритетным "вайбом". Наиболее ярко показывать положительные эмоции удается именно Ярославе, а вне конкуренции здесь, конечно, Никола Олислагерс.

Никола Олислагерс

Никола Олислагерс

Getty Images

Выделение претендентов на награды

Девушки начали прыгать с высоты 1,86 м, в том числе и австралийка Элеонор Паттерсон (чемпионка мира 2022) и наша Ирина Геращенко. Обе успешно прыгнули с первой попытки. Магучих и Олислагерс стартовали с 1,91м, которую преодолели без труда. Перед своим первым разбегом в финале Ярослава традиционно мило для себя улыбнулась и уверенно прыгнула. Как только украинка приземлилась, начали представлять участников второго полуфинала на 400 метров, поэтому прыжок Роси в повторе на большом экране не показали. Ничего не поделаешь — такова уж специфика легкой атлетики.

Следующую высоту — 1,95 все главные претенденты на медали взяли с первой попытки. Первой прыгнула Олислагерс, а за ней и остальные. Три прыгуна отсеялись, в борьбе за награды осталось восемь. Реальными претендентами на олимпийскую медаль, кроме австралиек и украинок, можно было бы считать американку Вашти Каннингем, которая в 2019-м брала "бронзу" на чемпионате мира. В этом сезоне ее "персонал бестом" были 1,97 в помещении, что выше, чем у Геращенко и Паттерсон, которые, правда, прыгали 1,95 на воздухе.

Ирина Геращенко берет высоту 1,95 м

Ирина Геращенко берет высоту 1,95 м

Getty Images

Метание молота — параллельным курсом

Между тем нельзя не обратить внимание на сектор с противоположной стороны поля. Михаил Кохан уверенно выполняет первую попытку, отправляя молот на 78,54 м и возглавляя зачет. Чемпион мира канадец Этан Катцберг отвечает в первой же попытке, отправляя снаряд за 80 метров — 84,12. Михаил пока второй.

У девушек 1,98 становится водоразделом конкурентов на "золото" и остальных. Первой не берет высоту американка, Олислагерс успешно, Патерсон сбивает, Магучих с первой.

Снова переключение внимания — Кохан во второй попытке улучшает результат, вплотную приближаясь к "восьмидесятке" — 79,39.

Михаил Кохан

Михаил Кохан

Getty Images

"Соломоновая бронза"

Сразу после этого прыгает Ирина Геращенко, затрагивая планку в первой попытке на 1,98. Пока Магучих и Олислагерс проводят время в привычных ожиданиях (первая — лежа в спальнике, другая — заполняя блокнот), остальные девушки, одна за другой сбивают планку. Из двойки претендентов, которых смело можно было называть главными, на пьедестал первой прекращает борьбу Паттерсон. Она хватается за голову: очевидно, надежды у Элеанор были выше, но реальность такова, что выше 1,95 она в этом сезоне не прыгала. Затем уже через мгновение Паттерсон поднимает руки вверх, благодаря публике.

Через несколько минут такой же жест трибунам показывает и наша Ирина Геращенко. В этот момент становится понятно, что результаты Ирины и Элеонор — идентичны, а значит, если представительница Узбекистана, которая последней выполняет заключительную попытку на этой высоте, не "совершит" чуда, мы будем иметь дуэт бронзовых призерок.

Сафина Садулаева сбивает планку и бронзовый успех делят украинка с австралийкой. На самом деле это выглядит какой-то высшей справедливостью: для каждой из этих двух опытных атлеток эта олимпийская медаль — первая в карьере, каждая из них выступает на своей третьей Олимпиаде, и за каждую было бы очень досадно, если бы кто-то остался без награды. Обе девочки чисто прыгали до этой высоты, а потому именно они возглавили шестерку высотниц, прыгнувших в Париже 1,95.

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Главная дуэль

После получения «соломонового решения» сверху по бронзе, концентрируемся на разборке за «золото»: на 2 метрах их остается двое — Ярослава и Никола.

Никола, как обычно, улыбается на все 32, долго разговаривает с собой перед прыжком, потом резко бьет себя по бедрам, чуть-чуть меняется в лице, прыгает и… сбивает планку. Рося традиционно дарит всем нам короткую улыбку и исполняет все безупречно — важное преимущество в попытке. Остается вопрос: все закончится прямо сейчас или еще продолжится борьба. Во второй попытке Олислагерс снова трогает планку и падает.

Момент истины номер 1: интрига продолжается

Австралийка просит публику поддержать, берет разгон и сохраняет интригу, беря высоту! На радостях, высоко поднимая ноги и размахивая руками, прыжками возвращается к своему месту. Ярослава в это время потихоньку улыбается и тщательно зашнуровывает шиповки.

Олислагерс снова повторила свой "трюк": реализовала последнюю попытку. Сделать это удается единицам. Следовательно, интрига сохраняется – будут прыжки на 2,02. Да, Магучих в этом сезоне прыгала и рекордные 2,10, но, Олимпиада — это Олимпиада, у нее недаром особый статус: здесь нервы в карман не спрячешь.

Прыжки на 2,02

Олислагерс снова широко улыбается, призывает публику поддержать ее, но планка в первой попытке не подчиняется. Ярослава тоже не прочь призвать публику поаплодировать, разбегается, но высота впервые в этот вечер не покоряется украинке, которая немного затрагивает планку. Олислагерс начинает читать свои записи. Ярослава в спальнике идет к трибуне поговорить со своей тренершей Татьяной Степановой.

Олислагерс сбивает планку и во второй. Когда прыгает Ярослава, кажется, что высота уже покорена, но в последний момент, выравнивая стопы, Магучих затрагивает планку, как кажется в этот момент, пятками.

Момент истины номер 2: победа

Олислагерс на мощном кураже "штурмует" 2,02, но нет! Это все: Ярослава — олимпийская чемпионка! Она пока не сдерживает эмоции, что оттенок улыбки пробивается с края губ. Пока все остальные девушки (Олислагерс, Геращенко, Паттерсон) обнимаются, радуясь завершению соревнования, Магучих подходит к судьям и переводит последнюю попытку на 2,04, после чего снова натягивает спальник-одеяло на ноги.

Ярослава еще чуть-чуть лежит, пытаясь настроиться на заключительный прыжок. Однако взять 2,04 для дополнительного восклицательного знака не удалось. В конце концов, в воскресенье, это уже было совсем не принципиально. Принципиально и важно было то, что Ярослава Магучих в возрасте 22 лет получила титул олимпийской чемпионки, став третьей победительницей Олимпийских игр в истории украинской легкой атлетики (после Инессы Кравец и Натальи Добринской)! Вот это было самое главное и именно это приводило всех украинцев в эмоциональный экстаз — второй день подряд после невероятного триумфа саблисток!

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Круг почета и трибьют тренерам

Ярослава с Ириной сразу же схватили сине-желтые флаги и побежали к своим тренерам — Татьяне Степановой и Ирине Пустовойт. Воздать честь и респект людям, которые столько лет вели их к этому олимпийскому триумфу — яркая иллюстрация взаимоотношений между этими рабочими тандемами и одновременно квинтэссенция успеха. Дальше была масса объятий и точно не один круг, который "намотали" девушки на "Стад де Франс".

Ярослава Магучих и Ирина Геращенко

Ярослава Магучих и Ирина Геращенко

Getty Images

"Бронза" Кохана

В какой-то момент они пробежали за сектором, где готовился к своей пятой попытке Михаил Кохан. Как потом он сказал в ответ на мой вопрос "Не помешало ли это его концентрации на попытке?" - "Только вдохновило". И широко улыбнулся. Несмотря на то, что улучшить результат Михаилу в заключительных попытках не удалось (в третьей попытке опередил его венгр Бенце Халас), 23-летний атлет получил "бронзу" Олимпиады. И хотя сам Кохан говорит, что мог бы побороться за серебро, и что результатом он недоволен, потому что хотел метнуть молот в 80 метров, все эти слова вызывают сомнение, глядя на широкую улыбку Мишки и огонь в его глазах. Эта бронзовая медаль является однозначным успехом Кохана в этом возрасте: он сам знает свой большой потенциал и мы все верим, что удивит еще не раз.

Михаил Кохан

Михаил Кохан

Getty Images

Душевная пресс-конференция

На пресс-конференции после соревнований, которая стоит отдельного материала, был поражен открытостью и искренностью австралиек. Паттерсон говорила комплименты всем трем своим оппоненткам в секторе, Олислагерс увлеченно рассказывала о значении Бога, ведущего ее в жизни, и о том, что именно ощущение его зова и пути, который она преодолевает, является для нее победой. Философия довольно распространена в спорте — Никола не первая, кто так объясняет сущность вещей, но эта улыбка и сияние, которое не исчезает с ее лица — это, конечно, что-то особенное.

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Шоу на 100 метрах

Завершением легкоатлетического вечера был королевский забег на 100 метров, который организаторы подали как десерт. Прожекторы на арене выключили для того, чтобы устроить световое шоу с появившимся на большом экране диджеем, живо крутя диски. Дальше было мега-представление финалистов — гораздо мощнее, чем презентовали участников других дисциплин. Потом бешеная концентрация внимания на бегунах, когда они уже были в стартовых колодках: игра света, музыкальное наращивание напряжения и дальше сплошная тишина. Это был контраст звука, который резал ухо после всего этого "птичьего базара", жившего своей жизнью на стадионе во время параллельных соревнований в разных секторах.

Тут же стадион замер: был слышен звук лопастей вертолета, зависшего над стадионом. Выстрел, старт, понеслись вихрем в синхроне с эмоциональным взрывом публики… Меньше десяти секунд – и на табло семь из восьми фамилий, у которых надпись «ФОТО».

Судьбу золотой медали решал фотофиниш

Судьбу золотой медали решал фотофиниш

Getty Images

Действительно, после финиша трудно понять, кто победил. Еще мгновение и объявляют, что "золото" получает американец Ноа Лайлс, опередивший Кишейна Томпсон на 5 ТЫСЯЧНЫХ! Представляете, тысячных! Чемпион Токио итальянец Джейкобс — только пятый! Лайлс, кажется, на той же скорости, что и во время забега, обежал стадион, держа перед собой только что сорванный стартовый боб. Потом, к слову, размахивал им и в микс-зоне.

Ноа Лайлз (в центре)

Ноа Лайлз (в центре)

Getty Images

Главная звезда вечера – Ярослава

Но для нас все это было фоновое. Потому что главная победа не только в этот вечер, но и всего сезона в легкой атлетике и, не только в ней, это, безусловно, триумф Ярославы Магучих. В свои 22, преодолевая вершину за вершиной, побив мировой рекорд, который держался значительно дольше, чем ей самой лет, Ярослава подтвердила то, что все от нее ждали, и чего она сама стремилась с того первого момента, когда задумалась, что может стать профессиональной спортсменкой.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих
Getty Images

Ярослава, это драгоценность! И ты — наша драгоценность! Второй день подряд — браво, Украинским женщинам на Олимпиаде!

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