Открытие Олимпийских игр глазами Александра Гливинского

Открытие Олимпийских игр — это событие, которое всегда ожидают с интересом и определенным подъемом. Каждый раз интересно увидеть, какую программу подготовили организаторы, какие будут эффекты, какие исполнители, кто и как зажжет олимпийский огонь… Открытие — это всегда вызов для хозяев Олимпиад, и вызов крайне серьезный.

Сразу хочется сказать, что церемония была впечатляющей и произвела сильное впечатление, но для участников и зрителей погода подготовила на этот раз настоящее испытание: ливень, хоть и июльский, не прекращался и в 11 вечера, когда все закончилось все промокли до нитки.

Еще до начала Игр строгие меры безопасности заставили парижан чувствовать себя чужими в своем городе: перекрытые периметры превратили центр города в закрытую зону, куда никто не может заехать, а зайти можно только, если ты живешь в соответствующем районе, но при этом заранее подал прошение на получение QR-кода. Иначе лучше сидеть дома и никуда не выходить.

Когда мы с коллегами ехали к месту проведения церемонии, Елисейские поля, хотя и удивляли пустотой, но было понятно, почему здесь так пусто. Несмотря на то, что на входе в транспортную зону у каждого аккредитованного журналиста проверяют его пропуск на Игры, по прибытии в сады Трокадеро, где, собственно, и находились медиа-трибуны, журналистов ждали две границы проверки.

Через 100 метров после высадки из автобуса полицейские тщательно проверяли все содержимое медиа-рюкзака, после чего следовало пройти еще с 500 метров, где уже виднелся хвост достаточно длинной очереди непосредственно на вход в периметр арен. В этой "колейке" мы с коллегами провели час. Приближаясь ко второй границе, мы впервые почувствовали на себе летний дождь: он был короткий, но напомнил прогноз погоды, который обещал постоянные осадки на вечер.

Наконец, добравшись до места, мы поняли идею построения трибун в финальном месте церемонии. Трибуна почетных гостей была сооружена непосредственно на Трокадеро — смотровой площадке, с которой все фотографируются на фоне Эйфеловой Башни: на самом высоком уровне должны были сидеть высшие лица — президент Макрон, мэр Идальго, президент МОК Бах. Ниже менее уважаемые, но тоже высокие гости.

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Еще ниже — певцы и оркестр, а по обе стороны от главной трибуны в направлении Эйфеля были две довольно длинные трибуны, на одной из которых и была зона медиа, а на другой, противоположной, зрители (а может и приглашенные гости — сказать точно трудно). С каждой стороны было два больших экрана, поэтому присутствовавшие в Трокадеро могли спокойно наблюдать за телетрансляцией открытия, а только таким образом ее и можно было увидеть. Оригинальный план французов — провести открытие на Сене.

Подиум среди боковых трибун и перед главной был сделан в виде Эйфелевой башни: немного пофантазировав, можно было представить, что это как тень огромного сооружения. Именно сюда выходили атлеты после преодоления на лодках шестикилометрового маршрута от моста Аустерлиц, размещаясь так, как это происходит во время привычных церемоний открытия Олимпиад — на стадионе.

Об уходе от традиций французы довольно оригинально напомнили в начале церемонии, когда известный актер-комик Жамель Деббуз прибежал на пустой Стад де Франс и стал звать Олимпиаду. Тут его ударил по плечу Зинедин Зидан, появление которого на трибунах встретили громкой овацией (еще сильная овация была, когда Зизу непосредственно, а не на экране вышел на подиум финальной локации, чтобы получить олимпийский факел).

Фото: Getty Images

Здесь же знаменитый футболист и тренер (к слову единственный представитель футбола, принявший участие в церемонии) забрал факел у Жамеля и побежал, перепрыгивая машины с людьми в стиле фильма "Ла-ла-ленд", забежал в метро, в туннель, где передал факел детям, а те пронесли огонь на фоне крысы.

Не знаю было ли это упоминание о герое мультика "Рататуй" или французском чувстве юмора по поводу огромного числа крыс в Париже, с которыми, очищая Сену, боролась мерка Идальго, но их все равно не выведешь (через что французы с сарказмом воспринимали заплыв госпожи мэр на пару с префектом для демонстрации очищенной реки). Может, и здесь подкололи? Не совсем понял, почему в темных водах пронесся крокодил (недавно смотрел новую художественную фантазию об акулах в Сене, которые всех съели, может это из этой же оперы).

Фото: Getty Images

Одним словом, после крокодила трансляция перешла на главную сцену и во время церемонии представили присутствующих президентов — Эммануэля Макрона и Томаса Баха.

Детки в это время плыли в лодке, потом пламя на мосту продолжилось густым дымом в цветах французского флага: орнизаторы начали поражать эффектами. При этом они не забывали присущую Франции легкость, не забыв показать зрителей на балконах крыш, после чего первыми на лодке выехали прародители олимпийских соревнований — греки. А дальше — не знаю, как вы, а я это заметил, потому что помню эту музыку с детства: под мелодию из мега-популярного когда-то фильма "Бум" (первая роль Софи Марсо, если вы еще здесь, в кадр въезжали атлеты из экзотических Арубы, Багам, а за ними и другие.

И тут дождь, который до этого накрапал, сильно падали, журналисты начали приспосабливаться — накрывались зонтиками, целлофанами, пытаясь писать свои репортажи. Вай-фай исчез, но его через некоторое время восстановили. Коллеги отчаянно документировали хронологию событий под потоками воды, однако довольно быстро это стало терять смысл, поскольку риск залить ноутбук и потерять возможность освещать Игры на этом девайсе повысился до критического уровня.

Фото: Getty Images

Оставалось прятать лэптоп под столом, а записывать события на телефоне, чтобы потом их описать. В этот момент подумалось, что организаторы точно не думали о дожде в контексте работы медиа: навес был только над трибуной, где сидел Макрон. И дело не в дополнительных удобствах, просто под проливным дождем существование медиа-трибуны само по себе сомнительное. Мой коллега из Мальты выжимал струи воды из насадки своего микрофона, с другой стороны коллега из Португалии время от времени ныряла под целлофан к лэптопу, чтобы писать репортаж, но потом сдалась, спрятав комп в сумку.

Собственно, это, видимо, единственное негативное впечатление от церемонии открытия. Понятно, что с погодой не договоришься, но сконструировать навес при таких расходах на шоу и очистку Сены не кажется фантастическим планом. Но это такое, как говорят у нас. Ноутбук и телефон выжили, и хорошо.

На фоне дождя дождаться наших было настоящим испытанием: реально дождь начал напоминать водопад. Мой мальтийский коллега, не выдержав злой судьбы, дождался своих и ушел. Но разве мог я покинуть пост? И вот они — наши родные, с гордо поднятым флагом в руке Михаила Романчука. Все такие улыбающиеся и счастливые, по крайней мере, снаружи. Но что еще бросилось в глаза — все насквозь мокрые. Подумалось "лишь бы не заболели". Вечер, конечно, теплый, но на воде всегда есть ветер.

Фото: Getty Images

На самом деле, поражали постановки — "Отверженные" Гюго, "Золотые женщины" (так организаторы назвали появление героинь французской истории). Золотые статуи выходили из Сены под звуки "Марсельезы", как из тени на свет... Такова идея режиссера-постановщика. Оригинально и красиво — разве нет? Интересно показали и выплавку олимпийских медалей, в каждой из которых есть частица металла из Эйфелевой башни.

Из артистических моментов запомнился рок на фоне горящего дома, пианист за роялем, на котором отражали свой такт массивные капли дождя, что никак не было слышно. А еще поразили невероятные танцовщицы на длинных шестах: до сих пор поражен, как они балансировали — фантастика какая-то! А еще фантастические аналогии пронеслись в голове, когда Сеной мчался металлический конь со всадницей, которая мне почему-то напомнила героев фильма "Дюна". Может быть, это только мне?

Леди Гага выбрала стиль "Мулен Руж", что вполне подходит имиджу, который обычно выбирает певица. Поэтому выглядела органично в роли примы кабаре в розовых красках, из которых символически сложилось сердце.

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Самое сильное впечатление — выступление Селион Дион, что, борясь с болезнью, четыре года не выходила на сцену. Эмоциональное исполнение песни Эдит Пиаф "Hymne A L'Amour" (Гимн любви) — настоящий шедевр, который вчера услышали все, кто смотрел трансляцию.

Сцена была на первом этаже Эйфеля, но своими глазами исполнительницу, разумеется, видело немного людей. Но отличный звук и изображение дали возможность насладиться хитом, несущим в себе очень мощную символику. Прежде всего "Гимн любви" Эдит Пиаф посвятила любви всей своей жизни, французскому боксеру Марселю Сердану, трагически погибшему в авиакатастрофе по дороге из Парижа в Нью-Йорк, чтобы увидеть ее.

Селин продолжает носить обручальное кольцо после смерти своего мужа, поэтому посвящение ощутимо само по себе. Вне пения, платье Селион Дион, расшитое бисером, роскошно сияло в свете софитов. И в это же время сияла Эйфелева башня, а после завершения пения Дион поразительное шоу света на Эйфеле длилось, видимо, минут 10, пока выдающиеся атлеты, трехкратная олимпийская чемпионка легкоатлетка Мари-Жозе Перек и двукратный победитель Игор дзюдоист Игор Тедди Ринер, не запалили огонь Игор.

Фото: Getty Images

И этот сценарий тоже удивил — наверное, никто не ожидал, что олимпийский огонь поднимется в небо! Вот удивили, так удивили! Так, как сверкала светом Эйфелева башня, я уже подумал, что огонь загорится на ее верхушке, хотя и были сомнения возможно ли это. А тут воздушный шар поднял пламя Олимпиады над Парижем и видно его будет, видимо, чуть ли не отовсюду. Но это позже, потому что как не оглядывался я с медиа-трибуны и после завершения церемонии, увидеть огненный воздушный шар на месте происшествия не смог.

Фото: Getty Images

Следует сказать о параде выдающихся звезд, которые несли олимпийский факел на завершающие стадии. Про выход Зидана я уже вспомнил: теплой была передача им факела другой легенде — Рафаэлю Надалю. Было интересно увидеть Амели Моресмо, Надю Коменеч, Серену Уильямс, Тони Паркера и всех остальных. Выбор атлетов, которые зажигали огонь, вполне справедлив, ведь Перек и Ринер — самые выдающиеся французские спортсмены именно по олимпийским триумфам, поэтому здесь вопросов — никаких.

Открытие Парижа-2024, без преувеличения, можно назвать поразительным, крутым, увлекательным. Французы, и мы таки этого ожидали, сделали классное шоу, а дождь лишь добавил шарма для миллионов, смотревших трансляцию в мире (возможно, другие ощущения у тех, кто заплатил 2 тысячи евро за билет и смотрел церемонию под ливнем, хотя все же зависит от восприятия).

Фото: Getty Images

А после свершения праздника все снова вернулись в мир перекрытых проходов и закрытых станций метро, но это уже последующие истории. Главное теперь, что пламя горит, и Олимпиада началась!

Александр Гливинский, эксклюзивно для Чемпиона