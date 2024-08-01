Тропический бар, канадский лось, электрокары и байки. Как проводят досуг атлеты в олимпийской деревне

Олимпийская деревня расположена недалеко от знаменитой арены «Стад де Франс» в Сен-Дене. Приближаясь к месту, где на 5-4 гектарах в 82 домиках расположились атлеты всех стран-участниц, иду по пустым улицам парижского пригорода.

Одиночные автомобили, каким-то образом попавшие в этот закрытый периметр, останавливаются у полицейских границ и разворачиваются назад, поскольку охранники правопорядка пропускают только аккредитованный олимпийский транспорт с соответствующим пропуском.

Встречает Италия

О том, что я уже перед поселком понимаю, когда вижу на десятиэтажных зданиях, огороженных заборами с олимпийской символикой, длинные флаги сверху вниз с надписями команд-участниц. Первым моему глазу открывается итальянское жилище, обильно увешанное баннерами с указанием хозяев помещения –« Italian team».

Соседями итальянцев в поселке являются испанцы, далее венгерские и японские «общежития», а потом уже и меньшие команды, которые делят здание, скажем Уругвай и Вьетнам.

И уже за углом – вход в олимпийскую деревню для медиа. После проверки, как в аэропорту (с вытягиванием лэптопа из рюкзака), попадаем в крошечный медиацентр, где журналисты обменивают свои аккредитации на желтые нарукавники – именно они предоставляют временный доступ к месту жительства олимпийцев. Наручную повязку следует вернуть до указанного часа, после чего вам вернут вашу аккредитацию обратно, и тогда уже можно снова посещать все олимпийские объекты для того, чтобы освещать Игры.

Доротея Вирер – коллега по цеху

Получая свою пропускную повязку, отмечаю знакомое лицо: многократная чемпионка мира и олимпийский призер, биатлонистка Доротея Вирер как раз возвращает свой пас визитера олимпийской деревни. Как и говорила Доро на последнем чемпионате мира, на летних Играх она будет работать репортером на канале «Евроспорт-Италия».

Увидев меня, итальянка широко улыбается и говорит, что ей нравится работа журналиста: «И еще поселок довольно симпатичный, там классно, – говорит Вирер. К слову, Доро очень активно делает репортажи из Игр: каждый день вижу в соцсетях нарезки ее видеосюжетов – то поддерживает итальянских велосипедистов, то берет интервью у коллег из зимнего спорта Линдси Вон, то сама испытывает на себе летние дисциплины.

Международная зона

Первый периметр, в который попадает гость Олимпийского поселка называется международная зона: чтобы попасть сюда, не нужно специального приглашения от НОКа. Если у вас есть аккредитация Олимпиады, ее можно просто обменять на гостевой пропуск.

Здесь можно встретиться с атлетами, если у вас есть среди них знакомые, зайти в большой магазин олимпийских сувениров, где выбор достаточно богат. Наибольшее разнообразие – футболки, средняя стоимость которых – 30 евро. Такая же цена и за бейсболку. Чашка стоит 15 евро, значок – 10.

Также в международной зоне – официальные бутики олимпийских спонсоров, приготовивших для атлетов специальные подарки. Интересно, что в парижском поселке есть небольшой супермаркет – не помню, чтобы продуктовые магазины были в зоне проживания атлетов на предыдущих Играх, а это достаточно уместно. Потому что рано или поздно меню бесплатного ресторана надоедает, а в шопе всегда можно купить то, что хочется.

Экран, ротонда и полиция

Здесь же в международной зоне установлен довольно большой экран, на котором поочередно транслируются соревнования Олимпиады: перед экраном – удобные шезлонги, можно релаксировать, если в графике соревнований и тренировок пауза.

Напротив ротонда из колонн из папье-маше, на которых уже оставили свои автографы с пожеланиями и олимпийскими лозунгами жильцы поселка. По аналогии с Парижем, поселок расположен на берегах Сены, в фарватере которой постоянно курсирует лодка с полицейскими: безопасность превыше всего.

На этом границы международной зоны заканчиваются и дальше без визитерского нарукавника вас не пустят, а чтобы получить его, уже нужно приглашение от соответствующего национального комитета.

Тропический бар для олимпийцев

Почти сразу за границей основной зоны поселка бросается в глаза место отдыха атлетов под названием Village club. Внимание привлекает бар в тропическом стиле с соломенной крышей, вокруг шезлонги и ложе с большими подушками, кто-то из атлетов потягивает напиток, похожий на «Корону».

Уточняю – пиво на территории только безалкогольное, никакого «алко» здесь нет, что, в конце концов, неудивительно – поселок же олимпийский. Зато полежать, отдохнуть, помечтать можно. А рядом – в холле под кондиционерами, разнообразные игры – аэрохоккей, минибаскетбол, настольный футбол. Так что заскучать трудно.

Олимпийские кольца – в память

Традиционная локация для съемки фотографий в поселке – большие олимпийские кольца на фоне красивого пейзажа. Это место традиционно дает возможность атлетам задокументировать на благое упоминание свое участие в главном старте четырехлетия. Но чтобы сесть на одно из колец и сфотографироваться, жителям поселка обязательно придется подождать – здесь всегда есть люди.

Ну, возможно, на рассвете их нет, но журналисту, чтобы проверить это, в такое время на территорию не попасть. Поэтому проще поймать момент, когда желающие сделать снимки меняются: есть момент, чтобы поймать чистые кольца на своем фоне.

Ресторан на 60 тысяч обедов

Еще одно выгодное место для фотографий – аллея, ведущая к олимпийской столовой: она длинная и обрамленная флагами стран-участниц, позади надпись Paris 2024, поэтому фото выйдут памятные, если поймать момент, когда «трафик» на прием питания невелик.

Но, как говорят сами атлеты – есть они хотят постоянно, так что сюда, видимо, тоже стоит приходить с первыми лучами солнца. Организаторы декларировали, что 60 тысяч обедов будут предоставляться в олимпийском ресторане-столовой ежедневно.

Разговариваю с нашими атлетами, говорят, как правило, ждать в очереди до линии выдачи, недолго, минут 5-10, но совсем без очереди фактически не бывает: все-таки здесь живут до 14 500 атлетов.

Канадский лось и бразильские призывы

Презентация своей нации в олимпийской деревне – дело важное и распространенное. Фасад Канадского дома трудно не заметить, поскольку он достаточно массивный и окрашен в цвет канадского флага.

А если вы зазевали, рассматривая атлетов, которые проходят то справа, то слева от вас, можете запросто налететь на деревянного лося в цветах красно-белого флага с кленовым листом. Не знаете почему именно лось – это живой символ Канады!

Яркими и теплыми цветами привлекает внимание желто-зеленый фасад Бразилии, и надпись такова, что сразу не догадаешься о чем он: «Manda Brasa!» Значит это призыв к действию, типа «Сделай это!», «Вперед!», «Давай!»

На перекрестке за бразильским домом поворачиваем налево и уже видны родные сердцу цвета. Аллея из сине-желтых флагов делает подход к дому украинских олимпийцев особенно вдохновенным.

Сине-желтый дом с детскими рисунками

Все десятиуровневое сооружение отдано нашей олимпийской команде. Четыре флага с фасада на каждом из десяти этажей обрамляют два больших длинных баннера сине-желтого цвета с надписью «We stand for Ukraine». В самом центре фронтальной стороны – флаг НОК Украины.

Витрина входного этажа украшена детскими рисунками, которые на конкурс украинского олимпийского комитета направили дети со всей страны. В детской непосредственности и творчестве сильно чувствуется любовь и страсть.

«Несокрушимые не сдаются – к победе рвутся», «Поддержим наших», «Украина – победитель», «Я верю в вас», «Слава ВСУ!» – надписи на рисунках, на которых юные болельщики изобразили сюжеты, которые подсказало им сердце: украинских атлетов, талисманы игр, олимпийские кольца, виды спорта.

Довольно символически выглядит факел в окружении украинских и французских сердец. У этих рисунков постоянно останавливаются не только украинские олимпийцы, но и атлеты и тренеры из других стран.

Украинский дух – везде

Во входном холле украинского подъезда размещены журнальный столик и кресла-мешки, которые сразу же занимают коллеги-журналисты, приглашая во время своих визитов наших атлетов на интервью.

Украинский дух чувствуется почти на каждом сантиметре: над кнопкой лифта наклейка «Ukraine», под ней другая – в форме Украины. Только открываются автоматические двери и вы видите флаги Украины и НОК внутри лифта, а на каждом этаже – баннеры с надписью Team of Ukraine и графическое изображение нашей униформы.

Минимализм для удобства в комнатах атлетов

Пресс-атташе национального олимпийского комитета Максим Чеберяка показывает нам стандартные покои, в которых живут украинские атлеты. Блок может быть на двух или четырех жителей.

В комнату, в которую заходим, справа от входа – спальня, где отличаются цветом покрывала с надписью Paris 2024. К слову, покрывала атлеты могут унести с собой в качестве сувениров – предложение организаторов. Но только покрывала – подушки нет. На каждой из двух кроватей, собранных из картона, удобные матрасы. В углу – минималистические открытые полочки.

Из спальни можно выйти на длинный балкон, с которого снова войти в другую комнату – комнату отдыха: здесь три мягких кресла, столик, две картонные табуретки, роутер на картонной тумбочке. За углом – туалет с ванной в одной комнате сияют белизной. Рядом – мусорки для раздельного мусора: остаточные отходы и переработанная упаковка.

Без кондиционеров

И еще характерная особенность всех домов в олимпийской деревне – здесь нет кондиционеров. Совершенно. В течение дня организаторы советуют атлетам закрывать жалюзи и использовать вентилятор, мол стены здания сохраняют комфортную температуру, а вечером и ночью – проветривать комнаты. В конце концов, погода в эти дни резко меняется в Париже: сегодня ранним утром снова был сильный ливень, гром и молния.

Выходя из украинского дома, вижу, как велико движение на улицах олимпийского поселка. Многие атлеты ездят по территории на велосипедах, которые для жителей предоставляют на время пребывания бесплатно. Если не хочется ходить пешком или ездить на байке – есть электротранспорт, которого тоже достаточно много.

Дух спорта чувствуется в поселке незримо: встретить здесь легендарного атлета можно, даже его не ища. Спортсмены в формах своих стран активно перемещаются по улицам и ты осознаешь, что, наверное, именно олимпийский поселок является наиболее характерным признаком специфики Олимпийских игр, ведь только на Олимпиаде можно увидеть такую концентрацию представителей разных видов спорта в одном месте. Далее – двигаемся по аренам, чтобы встречать их уже в своей привычной среде.

Александр Гливинский, для Чемпиона