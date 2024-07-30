Легендарная победа Харлана в Большом дворце Парижа

Фехтование на Олимпиаде в Париже — это нечто особенное… Что-то, что ломает Ваши представления о виде спорта, сформировавшихся в предыдущие десятилетия. Уже в тот момент, когда ты даже слышишь, что соревнования саблистов, шпажистов и рапиристов будут проходить в Гранд Паласе (Большом дворце), осознание выхода за шаблоны приходит само собой.

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Большой Дворец искусств был построен в Париже почти 130 лет назад — в 1897 году, для Всемирной выставки, состоявшейся в 1900 году, на месте разобранного Дворца индустрии. «Здание посвящено Республикой славе французского искусства» - можно прочесть на одном из фронтонов, первоначально предназначавшемся для проведения официальных культурных мероприятий столицы. За более 100 лет существования в Большом Дворце состоялось немало международных выставок, часть крыла здесь занимает художественная галерея, а в другом крыле – Музей открытия и изобретений.

Гранд Палє Миколи Синельников/НОК України

И вот ты заходишь в это столетнее сооружение в ожидании увидеть древние стены и гигантские металло-оконные своды и неожиданно слышишь фановское скандирование, как на стадионе в Марселе, которое настолько сильно, что кажется окна на потолке Grand Palais сейчас выпадут прямо на головы атлетов. У тебя — нестыковка представления и аудио эффекта и ты как можно скорее пытаешься увидеть это своими глазами, чтобы убедиться, не включили ли случайно, здесь запись фанатов со стадиона.

Но нет — это французские ценители олимпийского спорта прыгают на временно сооруженных на время Олимпиады трибунах, поя "Марсельезу" и крича "A llez les bleus!" ("Вперед, синие!"), неистово поддерживая своих фехтовальщиков. Когда в четвертьфинале на параллельных дорожках с Ольгой Харлан, уверенно побеждавшей венгерку Анну Мартон, проводили свои поединки Сара Бальцер и Манон Апити-Брюне, в большом зале бушевал мощный вихрь эмоций. Каждое удачное действие хозяек дорожек оказывало такое психологическое давление на их оппоненток, что трудно было представить, как они смогут не потерять самообладания. Второй номер мирового рейтинга Бальцер, ранее уверенно побеждавшая оппонентов, на этот раз получил в лице венгры Люки Сюч очень серьезное противодействие: поединок шел «укол в укол». И публика позволила Саре дожать соперницу: скандирование «Сара, Сара!» и громкие призывы сделали свое дело – 15:12. При этом французы одновременно кричали и «Манон, Манон», поддерживая соперничавшую на параллельной дорожке Апити-Брюне, которая тоже сумела переломить ход поединка с гречанкой Теодорой Гунтурой (15:13).

Ольге Харлан французский шум в предыдущих раундах не мешал, он шел как в параллельной колонке реальности. В четвертьфинале она быстро разобралась с венгеркой, разгромив ее 15:7 и закончив свой бой еще до того, как у француженок начались качели. Ранее также была деклассирована россиянка Анна Башта, которая с 2018 года выдает себя за азербайджанку (15:6). В начале соревновательного дня Оля не оставила шансов японке Шихоми Фукусими.

Ольга Харлан Микола Синельников/НОК України

Полуфиналы, традиционно для фехтования, проходят вечером. Решающие поединки всегда проходят по одному, для чего в центре площадки быстро была сооружена дорожка на подиуме, обрамленная неоновыми огнями. Атмосферу усиливало световое шоу и ведущий вечера, который начал раскачивать публику за 20 минут до начала женских полуфиналов.

Поединок с Сарой Бальцер ожидался с напряжением и повышенным сердцебиением: последние четыре очных поединка француженка у Оли выиграла, до этого трижды подряд торжествовала Харлан. Следовательно, 3:4 по личным победам в олимпийский полуфинал в пользу 29-летней уроженки Страсбурга.

В том, что французы постоянно ищут оригинальные идеи, мы снова убедились перед полуфинальными поединками. К соревновательной дорожке фехтовальщицы спустились по длинной широкой лестнице древнего дворца — от всего этого антуража захватывало дух. Саблистки будто выходили на бой в каком-то историческом фильме. Конечно, овации местной фехтовальщицы были в разы больше. Когда обе спортсменки уже стояли в начальной стойке, зрители отразили громкими аплодисментами финальный отсчет перед стартом боя.

Бальцер начала с первого удачного укола и сумела вырваться в счете — 3:0. Несмотря на бешенство местной публики, Оля выровняла ситуацию, выиграв три последующих атаки — 3:3. Но дальше – снова два очка за француженкой, которой сначала был присужден и третий балл, однако Харлан взяла челлендж и бал присудили ей: счет сократился до минимального 4:5. Перехватить инициативу не удавалось, Сара все перехватывала руку Оли, которая пыталась атаковать, и два очка против одного, после чего Бальцер снова первой «уколола» оппонентку: на перерыв ушли при счете 8:5. Все было очень близко, однако поддержка публики и эмоциональное преимущество были на стороне француженки, а сохранять холодную голову и находить новые варианты атак при таких обстоятельствах крайне тяжело.

Оли никак не удавалось изменить тактику ведения боя. Во второй части поединка Сара Бальцер лишь увеличила преимущество и изменить ход поединка нашей опытной фехтовальщице не удалось — 7:15 и оставался матч за "бронзу" с кореянкой Себин Чой, которая в напряженном матче уступила другой представительнице Франции Манон Апити-Брюне.

То, что сделала Оля в бронзовом матче, иначе как эпически не назовешь. Она выиграла первое очко в поединке, но затем кореянка реваншировалась и повела вперед. 2:2, 3:3, а потом кореянка ушла в отрыв. Первая половина матча завершилась не обнадеживающими 3:8.

Начало второй части боя не особо увеличило надежды — 4:9, 5:11… И тут наша чемпионка показала свой характер, выиграв 6 очков подряд и второй раз в матче повела — 12:11. Было видно, что Ольга психологически переломила ход боя. Публика в Гранд Паласе, поймав смену настроения поединка, начала активнее поддержать нашу атлетку: громко зазвучало "Ольга, Ольга!"

Однако Себин не казалась, каждый раз выравнивая счет — 12:12, 13:13, 14:14. Когда пришел момент розыгрыша решающего очка, все украинцы, присутствующие в зале, видимо, боялись дышать и только тайком надеялись, а может, и молились о себе – сегодня украинцы слишком часто теряли медаль.

И Оля не подняла: ее финальный выпад был острым и точным. Да что сдерживать эмоции — феноменальным! Момент, который мы каждый раз ждем с такой жаждой: Харлан резко снимает маску, понимая, что ее укол был первым! Оля опустилась на дорожку и поцеловала ее, а потом посмотрела в камеру, посчитав на пальцах пять своих олимпийских медалей за карьеру (на пяти Олимпиадах).

Ольга Харлан одразу після перемоги в матчі за бронзову медаль Олімпійських ігор-2024 Getty Images

То, в каком стиле Ольга Харлан завоевала эту пятую награду, не оставит никого равнодушным и запечатлеется в истории украинского спорта — не бронзовыми, а золотыми буквами!

Легендарная победа от нашей легенды! У нас есть первая медаль на Играх, и это придает всей стране огромную долю позитива перед очередной неопределенной ночью.

Олександр Гливинський з Парижа