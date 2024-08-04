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Героини Парижа: Харлан и ее Команда. Репортаж с победного олимпийского турнира украинских саблисток

Олександр Гливинський — 4 августа, 06:00
Віталій Клюєв
Героини Парижа: Харлан и ее Команда. Репортаж с победного олимпийского турнира украинских саблисток

Большой дворец Парижа стал местом украинских триумфов. После невероятного камбэка, который Ольга Харлан совершила в бронзовом матче индивидуального первенства, сегодня наши легендарная спортсменка феерическим финальным поединком завершила работу всей замечательной четверки украинских саблисток, завоевав первое "золото" Украины на этой Олимпиаде.

Виталий Клюев

Полуфинал с Японией: ключевая замена

Командный турнир на Олимпиаде пробегает молниеносно по сравнению с чемпионатом мира. Сюда квалифицируются лучшие восемь команд по мировому рейтингу, а значит, все начинается уже с четвертьфинала, победа в котором гарантирует непосредственную борьбу за медали. В четвертьфинале у украинок не было проблем с итальянками (45:37), за исключением одного момента, о котором чуть ниже.

Алана Комащук (справа), Украина — Италия

Алана Комащук (справа), Украина Италия

Виталий Клюев

Полуфинальный матч с Японией наши провели очень уверенно и выиграли даже с большим преимуществом, чем четвертьфинал с Италией — 45:32.

Но в матче был один довольно неприятный момент, заставивший поволноваться. После первых трех поединков Украина вела 15:11. Выиграли свои дуэли Ольга Харлан и Алина Комащук (обе по 5:3), ничьей разошлась с оппонентом Елена Кравацкая. Однако в четвертом противостоянии матча Елена проиграла Такашими 2:9. Такой же провал произошел у нее и в матче с Италией, когда Кравацкая проиграла Векки 4:10, и счет 30:25 внезапно превратился в 34:35.

В четвертьфинале Комащук и Харлан, разгромив своих оппоненток 6:1 и 5:1, обеспечили нам уверенную победу. На этот раз ситуацию сразу же исправила Харлан, уже в следующем поединке деклассировав Фукушиму 8:2, дело продолжила Комащук, преодолев лидера японок Эмуру 5:3.

А потом в матч вошла Юлия Бакастова, которой наставник украинцев Андреа Теренцио заменил Елену Кровацкую. Учитывая два упомянутых поединка одесситки для этого были основания и, забегая вперед, стоит отметить интуицию и дальновидность тренера. Бакастовая свою дуэль с Озаки выиграла 5:4. После этого Комащук и Харлан сделали все блестяще: Алина победила Такашиму 5:2, а Харлан показала Эмуре, что лидерство в мировом рейтинге следует доказывать постоянно — 5:1.

Юлия Бакастова

Юлия Бакастова

НОК Украины

Французские крики: фоновый режим

Бурные французские эмоции на фехтовании в Гранд-пале сегодня сначала проходили мимо украинских саблисток. Все потому, что наш турнирный путь, к счастью, обходил встречи с хозяйками Олимпиады. Следовательно, в четвертьфинале и полуфинале украинские девушки уверенно побеждали итальянок и японок в сопровождении вскриков и криков французской публики, но для нас это был сугубо фоновый режим, потому что реагировали фаны не наши действия. Не чувствовать на себе весь этот безумный гул, топот и крик — это как одно из проявлений удовольствия. Как французы умеют деморализовать соперника, хорошо помню из ответного матча футбольной сборной Украины в плейоф Кубка мира — 2014. Тогда наши ребята вошли в раздевалку "Стад де Франс" под стрессом уже после предматчевой разминки. Что было дальше – не стоит и вспоминать. Конечно, когда при Тебе так безумно переживают — силы множатся в сто раз.

Провал фаворитов

Но, несмотря на такую поддержку, француженки (действующие чемпионки мира) проиграли в полуфинале кореянкам и при этом довольно однозначно — 36:45. Так что, как видите, не всегда безумие своих фанов помогает.

Полуфинал Франция - Корея.
Полуфинал Франция - Корея.
FIE

В матче за "бронзу" хозяйки после первых двух дуэлей вели в счете, однако потом японки переломили ход поединка, захватив лидерство в матче. Последний раз Франция вышла вперед (25:23) после пятого боя, когда Сара Нуча выиграла у недавнего первого номера мирового рейтинга сабли, уже упоминавшейся Мисаки Эмуры 7:3. Для понимания после индивидуального олимпийского турнира рейтинг саблисток возглавила Бальцер, Апити-Брюне — вторая, Харлан вышла на третье место, а японка теперь четвертая.

Поединок первых номеров

Именно в поединке текущих и недавних первых номеров мирового зачета и решалась судьба "бронзы".

Когда Бальцер вышла на финальный поединок с Эмурой, общий счет был 37:40 в пользу Японии (запомните этот момент). Лидер французской команды сумела сократить отставание до 40:41. Публика безумствовала, изливая весь водопад эмоций на голову японки. Но Мисаки показала, что такое японский характер, абстрагировавшись от всего океана эмоций, который грозил накрыть ее как девятый вал. И еще показала, что она не зря возглавляла рейтинг. Японка выиграла четыре атаки подряд и французская публика с разочарования вздохнула: на этот раз хозяйки, выступавшие здесь в статусе действующих чемпионок мира, совсем без медалей.

Финал начинает Харлан

Ольга Харлан (справа) в финальном поединке

Ольга Харлан (справа) в финальном поединке

Виталий Клюев

По отработанной тактике почин в финале сделала наш лидер Оля Харлан, выиграв первый удар, а за ним и первый поединок — 5:3. Второй вышла наша джокерка — Юлия Бакастова. Юля сначала держалась на равных, однако затем уступила Джону Хайону, в целом проиграв представительнице Кореи 3:7.

Юлия Бакастова (дело) в финале

Юлия Бакастова (дело) в финале

Виталий Клюев

Комащук вступила в бой с Себин Чой агрессивно, выиграв три атаки подряд и вернув Украине лидерство в счете — 11:10, а после этого еще и увеличила преимущество — 13:11. Однако кореянка счет в матче сравняла, а затем вернула своей команде гандикап в два очка — 13:15 после трех первых поединков.

Критический момент

Самый трудный момент финала для нас — Юлия Бакастова выигрывает лишь одно очко в своем поединке с Джон Энхе (1:5), и отставание в счете становится угрожающим — 14:20. Ольга Харлан сразу же бросилась отыгрываться, сражаясь за каждое очко так, как она умеет, как львица. Счет сравнялся 23:23. Но ее недавняя соперница по бронзовому матчу Себин Чой сумела на этот раз устоять перед напором грозной соперницы, выиграв две заключительные атаки поединка - 23:25. Все же после "минус шести" — "минус два" уже не выглядели такими безнадежными.

Ольга Харлан

Ольга Харлан

FIE

Агрессия Комащук

И снова Алина Комащук демонстрирует правильно агрессию (на этом турнире она фехтовала просто блестяще, возможно лучше всего за всю свою карьеру) и сокращает отставание в матче до одного очка. Но кореянки держат выгодное расстояние, снова выигрывая два завершающих удара. По схожему сценарию происходит и поединок Юлии Бакастовой с Себин Чой: украинка сначала сравнивает 31:31, потом 32:32, но Себин снова "убегает" от нас на два очка -35:33.

Алина Комащук (справа)

Алина Комащук (справа)

Виталий Клюев

На предпоследний поединок снова выходит Алина Комащук, которая только отфехтовала перед Юлией: понятно, что завершать Харлан. Качели продолжается: Алина уравнивает — 35:35, но Джон Энхе выигрывает свой поединок и теперь преимущество Кореи даже увеличивается - 40:37.

Фаворитка Большого дворца

Когда Оля вышла на финальный поединок, весь "Гран-пале" громко начал скандировать "Ольга, Ольга!". Собственно, так же как менее часа назад местный народ синхронно восклицал "Сара, Сара!", когда Бальцер вышла при таком же счете и с таким же мнением — выровнять положение в матче и победить. Теперь же французы болели за нашу чемпионку. Собственно, это свойство легендарных людей — обращать других на свою сторону. Это происходит не просто так — страсть, ежедневная тяжелая работа и преданность спорту выливаются в исключительное мастерство на площадке и влюбляют в себя всех вокруг. Ибо от того, как фехтует Харлан, захватывает дух и перехватывает дыхание.

Ольга Харлан в финале против Южной Кореи

Ольга Харлан в финале против Южной Кореи

Виталий Клюев

Ударное начало, но снова "минус 2"

Корейцы попытались изменить тактику: на последнее сражение вышла уже не Себин Чой, которая уже здесь проигрывала решающий бой украинцы, а Джон Хайон. Но Оле безразлично: она сразу пошла в атаку и тремя четкими атаками сравняла счет 40:40! Но опять та же история: как только мы сравниваем, кореянки снова выиграют два следующих удара и теперь от общей победы их отделяют всего три очка. Только? Когда речь о Харлане — то это "аж три очка". На этой Олимпиаде украинская фехтовальщица показывает, как может вытягивать, казалось бы, безнадежные ситуации, а здесь только два балла отставания.

Кураж и чемпионское соло Харлан

Дальше на дорожке в Большом Дворце была только Ольга Харлан. 5 выигранных ударов. Один за другим. Четкие атаки, агрессивность, напор, уверенность, и, как следствие, полная деморализация соперницы. Уже потом во время интервью она скажет, что в отличие от бронзового матча с кореянкой Себин Чой на этот раз был холодный расчет. Смотреть, как фехтует Оля в такие моменты – это не просто удовольствие, это какой-то нереальный кайф от осознания того, что ты это видишь (не важно где – здесь, в зале, или в онлайне). От того, как она победно наносит удар по удару, в теле возникает непостижимый кураж. Тот кураж, с которым феерила на олимпийской площадке наша чемпионка. 45:42 — завершающая атака бросила в экстаз весь импровизированный стадион во дворце и, конечно, всю Украину!

Ольга Харлан (справа)

Ольга Харлан (справа)

FIE

Триумфальные эмоции

Хотелось кричать полной грудью, слезы сами текли из глаз, и то забытое ощущение большой спортивной победы просто распирало грудь!

Ольга Харлан - двукратная Олимпийская чемпионка

Ольга Харлан - двукратная Олимпийская чемпионка

Виталий Клюев
Ольга Харлан

Ольга Харлан

FIE

П-О-Б-Е-Д-А!!! Ч-Е-М-П-И-О-Н-К-И!!! Это стало правдой, в которую трудно было сразу поверить. Но это да! Мы будем возвращаться в этот момент снова и снова, сегодня и завтра, а потом еще долго, вспоминая этот триумф. Не хочу перебрать с эпитетом "легендарная", но какое еще слово вы подберете для того, чтобы описать то, что совершила Ольга Харлан и ее команда - Алина Комащук, Юлия Бакастова, Елена Кравацкая здесь, в Большом дворце Парижа? Это легендарно, феноменально и уникально! И еще триумфально!

Виталий Клюев

Украинский флаг и славень в честь Победы

Девушки выбежали с сине-желтым флагом на победную дорожку, обнимались, целовались, закутались во флаг: они плакали от счастья и не могли поверить в то, что сделали. А потом Харлан, держа наш флаг в руке, начала танцевать в такт "Freed from desire", и с ней танцевал весь дворец. И как иначе это назвать, как ни легендарно!

Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Елена Кровацкая и Алина Комащук

Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Елена Кровацкая и Алина Комащук

Виталий Клюев

И уже несколько минут наш национальный славень впервые прозвучал в Париже в честь украинской победы на Олимпиаде. С рукой на сердце наши золотые чемпионки пели гимн громко и гордо. Потому что с ними пела вся нация, разбросанная по миру, но объединенная и сплоченная в любви к Украине. И в этой фразе нет лишней патетики или преувеличения, потому что таким триумфом атлеты способны объединять всех украинцев, вне зависимости от часто раздирающих нас противоречий.

Награждение

Награждение

Виталий Клюев

Слава нашим героиням Парижа! И Слава Украине!

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