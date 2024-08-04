Героини Парижа: Харлан и ее Команда. Репортаж с победного олимпийского турнира украинских саблисток

Большой дворец Парижа стал местом украинских триумфов. После невероятного камбэка, который Ольга Харлан совершила в бронзовом матче индивидуального первенства, сегодня наши легендарная спортсменка феерическим финальным поединком завершила работу всей замечательной четверки украинских саблисток, завоевав первое "золото" Украины на этой Олимпиаде.

Виталий Клюев

Полуфинал с Японией: ключевая замена

Командный турнир на Олимпиаде пробегает молниеносно по сравнению с чемпионатом мира. Сюда квалифицируются лучшие восемь команд по мировому рейтингу, а значит, все начинается уже с четвертьфинала, победа в котором гарантирует непосредственную борьбу за медали. В четвертьфинале у украинок не было проблем с итальянками (45:37), за исключением одного момента, о котором чуть ниже.

Алана Комащук (справа), Украина — Италия Виталий Клюев

Полуфинальный матч с Японией наши провели очень уверенно и выиграли даже с большим преимуществом, чем четвертьфинал с Италией — 45:32.

Но в матче был один довольно неприятный момент, заставивший поволноваться. После первых трех поединков Украина вела 15:11. Выиграли свои дуэли Ольга Харлан и Алина Комащук (обе по 5:3), ничьей разошлась с оппонентом Елена Кравацкая. Однако в четвертом противостоянии матча Елена проиграла Такашими 2:9. Такой же провал произошел у нее и в матче с Италией, когда Кравацкая проиграла Векки 4:10, и счет 30:25 внезапно превратился в 34:35.

В четвертьфинале Комащук и Харлан, разгромив своих оппоненток 6:1 и 5:1, обеспечили нам уверенную победу. На этот раз ситуацию сразу же исправила Харлан, уже в следующем поединке деклассировав Фукушиму 8:2, дело продолжила Комащук, преодолев лидера японок Эмуру 5:3.

А потом в матч вошла Юлия Бакастова, которой наставник украинцев Андреа Теренцио заменил Елену Кровацкую. Учитывая два упомянутых поединка одесситки для этого были основания и, забегая вперед, стоит отметить интуицию и дальновидность тренера. Бакастовая свою дуэль с Озаки выиграла 5:4. После этого Комащук и Харлан сделали все блестяще: Алина победила Такашиму 5:2, а Харлан показала Эмуре, что лидерство в мировом рейтинге следует доказывать постоянно — 5:1.

Юлия Бакастова НОК Украины

Французские крики: фоновый режим

Бурные французские эмоции на фехтовании в Гранд-пале сегодня сначала проходили мимо украинских саблисток. Все потому, что наш турнирный путь, к счастью, обходил встречи с хозяйками Олимпиады. Следовательно, в четвертьфинале и полуфинале украинские девушки уверенно побеждали итальянок и японок в сопровождении вскриков и криков французской публики, но для нас это был сугубо фоновый режим, потому что реагировали фаны не наши действия. Не чувствовать на себе весь этот безумный гул, топот и крик — это как одно из проявлений удовольствия. Как французы умеют деморализовать соперника, хорошо помню из ответного матча футбольной сборной Украины в плейоф Кубка мира — 2014. Тогда наши ребята вошли в раздевалку "Стад де Франс" под стрессом уже после предматчевой разминки. Что было дальше – не стоит и вспоминать. Конечно, когда при Тебе так безумно переживают — силы множатся в сто раз.

Провал фаворитов

Но, несмотря на такую поддержку, француженки (действующие чемпионки мира) проиграли в полуфинале кореянкам и при этом довольно однозначно — 36:45. Так что, как видите, не всегда безумие своих фанов помогает.

Полуфинал Франция - Корея. FIE

В матче за "бронзу" хозяйки после первых двух дуэлей вели в счете, однако потом японки переломили ход поединка, захватив лидерство в матче. Последний раз Франция вышла вперед (25:23) после пятого боя, когда Сара Нуча выиграла у недавнего первого номера мирового рейтинга сабли, уже упоминавшейся Мисаки Эмуры 7:3. Для понимания после индивидуального олимпийского турнира рейтинг саблисток возглавила Бальцер, Апити-Брюне — вторая, Харлан вышла на третье место, а японка теперь четвертая.

Поединок первых номеров

Именно в поединке текущих и недавних первых номеров мирового зачета и решалась судьба "бронзы".

Когда Бальцер вышла на финальный поединок с Эмурой, общий счет был 37:40 в пользу Японии (запомните этот момент). Лидер французской команды сумела сократить отставание до 40:41. Публика безумствовала, изливая весь водопад эмоций на голову японки. Но Мисаки показала, что такое японский характер, абстрагировавшись от всего океана эмоций, который грозил накрыть ее как девятый вал. И еще показала, что она не зря возглавляла рейтинг. Японка выиграла четыре атаки подряд и французская публика с разочарования вздохнула: на этот раз хозяйки, выступавшие здесь в статусе действующих чемпионок мира, совсем без медалей.

Финал начинает Харлан

Ольга Харлан (справа) в финальном поединке Виталий Клюев

По отработанной тактике почин в финале сделала наш лидер Оля Харлан, выиграв первый удар, а за ним и первый поединок — 5:3. Второй вышла наша джокерка — Юлия Бакастова. Юля сначала держалась на равных, однако затем уступила Джону Хайону, в целом проиграв представительнице Кореи 3:7.

Юлия Бакастова (дело) в финале Виталий Клюев

Комащук вступила в бой с Себин Чой агрессивно, выиграв три атаки подряд и вернув Украине лидерство в счете — 11:10, а после этого еще и увеличила преимущество — 13:11. Однако кореянка счет в матче сравняла, а затем вернула своей команде гандикап в два очка — 13:15 после трех первых поединков.

Критический момент

Самый трудный момент финала для нас — Юлия Бакастова выигрывает лишь одно очко в своем поединке с Джон Энхе (1:5), и отставание в счете становится угрожающим — 14:20. Ольга Харлан сразу же бросилась отыгрываться, сражаясь за каждое очко так, как она умеет, как львица. Счет сравнялся 23:23. Но ее недавняя соперница по бронзовому матчу Себин Чой сумела на этот раз устоять перед напором грозной соперницы, выиграв две заключительные атаки поединка - 23:25. Все же после "минус шести" — "минус два" уже не выглядели такими безнадежными.

Ольга Харлан FIE

Агрессия Комащук

И снова Алина Комащук демонстрирует правильно агрессию (на этом турнире она фехтовала просто блестяще, возможно лучше всего за всю свою карьеру) и сокращает отставание в матче до одного очка. Но кореянки держат выгодное расстояние, снова выигрывая два завершающих удара. По схожему сценарию происходит и поединок Юлии Бакастовой с Себин Чой: украинка сначала сравнивает 31:31, потом 32:32, но Себин снова "убегает" от нас на два очка -35:33.

Алина Комащук (справа) Виталий Клюев

На предпоследний поединок снова выходит Алина Комащук, которая только отфехтовала перед Юлией: понятно, что завершать Харлан. Качели продолжается: Алина уравнивает — 35:35, но Джон Энхе выигрывает свой поединок и теперь преимущество Кореи даже увеличивается - 40:37.

Фаворитка Большого дворца

Когда Оля вышла на финальный поединок, весь "Гран-пале" громко начал скандировать "Ольга, Ольга!". Собственно, так же как менее часа назад местный народ синхронно восклицал "Сара, Сара!", когда Бальцер вышла при таком же счете и с таким же мнением — выровнять положение в матче и победить. Теперь же французы болели за нашу чемпионку. Собственно, это свойство легендарных людей — обращать других на свою сторону. Это происходит не просто так — страсть, ежедневная тяжелая работа и преданность спорту выливаются в исключительное мастерство на площадке и влюбляют в себя всех вокруг. Ибо от того, как фехтует Харлан, захватывает дух и перехватывает дыхание.

Ольга Харлан в финале против Южной Кореи Виталий Клюев

Ударное начало, но снова "минус 2"

Корейцы попытались изменить тактику: на последнее сражение вышла уже не Себин Чой, которая уже здесь проигрывала решающий бой украинцы, а Джон Хайон. Но Оле безразлично: она сразу пошла в атаку и тремя четкими атаками сравняла счет 40:40! Но опять та же история: как только мы сравниваем, кореянки снова выиграют два следующих удара и теперь от общей победы их отделяют всего три очка. Только? Когда речь о Харлане — то это "аж три очка". На этой Олимпиаде украинская фехтовальщица показывает, как может вытягивать, казалось бы, безнадежные ситуации, а здесь только два балла отставания.

Кураж и чемпионское соло Харлан

Дальше на дорожке в Большом Дворце была только Ольга Харлан. 5 выигранных ударов. Один за другим. Четкие атаки, агрессивность, напор, уверенность, и, как следствие, полная деморализация соперницы. Уже потом во время интервью она скажет, что в отличие от бронзового матча с кореянкой Себин Чой на этот раз был холодный расчет. Смотреть, как фехтует Оля в такие моменты – это не просто удовольствие, это какой-то нереальный кайф от осознания того, что ты это видишь (не важно где – здесь, в зале, или в онлайне). От того, как она победно наносит удар по удару, в теле возникает непостижимый кураж. Тот кураж, с которым феерила на олимпийской площадке наша чемпионка. 45:42 — завершающая атака бросила в экстаз весь импровизированный стадион во дворце и, конечно, всю Украину!

Ольга Харлан (справа) FIE

Триумфальные эмоции

Хотелось кричать полной грудью, слезы сами текли из глаз, и то забытое ощущение большой спортивной победы просто распирало грудь!

Ольга Харлан - двукратная Олимпийская чемпионка Виталий Клюев

Ольга Харлан FIE

П-О-Б-Е-Д-А!!! Ч-Е-М-П-И-О-Н-К-И!!! Это стало правдой, в которую трудно было сразу поверить. Но это да! Мы будем возвращаться в этот момент снова и снова, сегодня и завтра, а потом еще долго, вспоминая этот триумф. Не хочу перебрать с эпитетом "легендарная", но какое еще слово вы подберете для того, чтобы описать то, что совершила Ольга Харлан и ее команда - Алина Комащук, Юлия Бакастова, Елена Кравацкая здесь, в Большом дворце Парижа? Это легендарно, феноменально и уникально! И еще триумфально!

Виталий Клюев

Украинский флаг и славень в честь Победы

Девушки выбежали с сине-желтым флагом на победную дорожку, обнимались, целовались, закутались во флаг: они плакали от счастья и не могли поверить в то, что сделали. А потом Харлан, держа наш флаг в руке, начала танцевать в такт "Freed from desire", и с ней танцевал весь дворец. И как иначе это назвать, как ни легендарно!

Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Елена Кровацкая и Алина Комащук Виталий Клюев

И уже несколько минут наш национальный славень впервые прозвучал в Париже в честь украинской победы на Олимпиаде. С рукой на сердце наши золотые чемпионки пели гимн громко и гордо. Потому что с ними пела вся нация, разбросанная по миру, но объединенная и сплоченная в любви к Украине. И в этой фразе нет лишней патетики или преувеличения, потому что таким триумфом атлеты способны объединять всех украинцев, вне зависимости от часто раздирающих нас противоречий.

Награждение Виталий Клюев

Слава нашим героиням Парижа! И Слава Украине!