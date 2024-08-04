Ус квалифицировалась в 1/4 финала каяк-кросса на Олимпиаде-2024

Украинская слаломистка Виктория Усс преодолела квалификацию и прошла в 1/4 финала каяк-кросса на Олимпийских играх 2024.

Украинка стала второй в квалификационном заплыве, до этого она была второй на отборе в 1/8 финала.

Четвертьфинал Олимпиады-2024 в каяк-кросе состоится завтра, 5 августа, начало — в 16:30 по киевскому времени. Соперницами украинки будут британка Мэлори Франклин, представительница Бразилии Анна Сатила и француженка Анжель Юг.

Напомним, ранее Усс не смогла получить олимпийскую медаль в гребном слаломе, а перед этим не сумела пройти в финал на байдарке. Для Виктории Игры-2024 стали третьими подряд. В 2016 году она прошла в полуфинал в байдарке-одиночке, а в 2021-м в Токио финишировала в топ-8 на байдарке и каноэ.

Чемпион проводит текстовую трансляцию девятого соревновательного дня Олимпийских игр 2024 года.