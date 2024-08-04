Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Олимпийские игры Олимпийские игры - 2024

Ус квалифицировалась в 1/4 финала каяк-кросса на Олимпиаде-2024

Андрій Яросименко — 4 августа, 18:28
Ус квалифицировалась в 1/4 финала каяк-кросса на Олимпиаде-2024

Украинская слаломистка Виктория Усс преодолела квалификацию и прошла в 1/4 финала каяк-кросса на Олимпийских играх 2024.

Украинка стала второй в квалификационном заплыве, до этого она была второй на отборе в 1/8 финала.

Четвертьфинал Олимпиады-2024 в каяк-кросе состоится завтра, 5 августа, начало — в 16:30 по киевскому времени. Соперницами украинки будут британка Мэлори Франклин, представительница Бразилии Анна Сатила и француженка Анжель Юг.

Напомним, ранее Усс не смогла получить олимпийскую медаль в гребном слаломе, а перед этим не сумела пройти в финал на байдарке. Для Виктории Игры-2024 стали третьими подряд. В 2016 году она прошла в полуфинал в байдарке-одиночке, а в 2021-м в Токио финишировала в топ-8 на байдарке и каноэ.

Чемпион проводит текстовую трансляцию девятого соревновательного дня Олимпийских игр 2024 года.

веслуванння Париж-2024 Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024 Вікторія Ус Україна на Олімпіаді-2024

Вікторія Ус

Магучих, Геращенко и Кохан в финалах: расписание выступления украинских спортсменов 4 августа на Олимпийских играх-2024
Первое золото! Итоги выступления украинских спортсменов 3 августа на Олимпийских играх-2024
Усс прошла в 1/8 финала каяк-кросса на Олимпиаде-2024
Магучих, Бех-Романчук и Костевич: расписание выступления украинских спортсменов на Олимпийских играх 2 августа
Роковые 0,2 балла Ковтуна: итоги выступления украинцев на Олимпийских играх 31 августа

Последние новости