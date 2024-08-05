Рыжикова вышла в полуфинал Олимпиады в беге на 400 метров с барьерами

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова квалифицировалась в полуфинал бега на 400 м с барьерами на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Украинка пробежала дистанцию за 54,95 секунды и повторила свой рекорд сезона. Этот результат стал вторым, что позволило ей получить последнюю квоту в полуфинал в этом забеге.

Выиграла этап француженка Шана Гребо. Отметим, что полуфиналы бега на 400 метров с/б состоится завтра, 6 августа. Начало соревнований — в 21:07 по киевскому времени.

Для Рыжиковой это уже третья Олимпиада в карьере. Она является бронзовым призером Лондона-2012 в эстафете 4х400. Также она стала пяткой в Токио-2020 в беге на 400 метров с барьерами.

Ранее выступления на Играх в Париже завершила другая украинская бегунья Виктория Ткачук, занявшая последнее место в своем утешительном забеге.

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