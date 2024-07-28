Украина — Аргентина: онлайн-трансляция
Олимпийская сборная Украины сыграет с Аргентиной в рамках третьего тура группового этапа Олимпийского футбольного турнира в Париже.
Встреча состоится во вторник, 30 июля, на стадионе "Лион Стадиум" в одноименном городе. Начало в 18:00 по киевскому времени.
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Напомним, что в первой игре Олимпиады-2024 подопечные Руслана Ротаня потерпели досадное поражение от сборной Ирака, после чего в невероятном матче одолели Марокко.
Заметим, что, по мнению бейтингового оператора Favbet, украинская команда имеет гораздо меньше шансов на победу. Фавбет на этот матч дает коэффициенты:
- Победа Украины - 4,60;
- Ничья - 4,00;
- Победа Аргентины - 1,65.
Футбольный турнир на Олимпиаде-2024 будет принимать сразу семь городов Франции. Кроме Парижа, Игры будут проходить в Нанте, Бордо, Лионе, Сент-Этьене, Марселе и Ницце.
Регламент соревнований предполагает, что участвующие в турнире футболисты должны родиться после 1 января 2001 года. Однако каждая сборная может внести в заявку до трех игроков старше этого возраста.
Впервые в истории на олимпийском футбольном турнире выступит прошедшая сито квалификации Украина, став полуфиналистом молодежного Евро-2023. Кроме Украины, Европа представлена командами Испании, Израиля, а также Франции, являющейся хозяйкой турнира.
Две лучшие команды из каждого квартета выйдут в плей-офф. Далее они проведут игры в четвертьфинале, победители которого выходят в полуфинал. Победители полуфиналов разыграют в финале золотые и серебряные награды Олимпиады-2024, а неудачники 1/2 финала сыграют в матче за бронзовые медали.
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