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Ткач минимально уступил французу Мавему и не прошел в четвертьфинал скалолазания на скорость.

Андрій Яросименко — 6 августа, 15:03
Ткач минимально уступил французу Мавему и не прошел в четвертьфинал скалолазания на скорость.

Украинский спортсмен Ярослав Ткач не прошел в четвертьфинал скалолазания на скорость среди мужчин на Олимпийских играх 2024.

В забеге против француза Басси Мавема он проиграл всего 0.01 секунды (5,16 и 5,17 секунды соответственно), но не стал лучшим среди вторых мест. Отметим, что в 1/4 финала попадают победители каждого забега и не прошедший спортсмен, но показал лучшее время. Так что с результатом 5.26 секунды прошел иранец Алипур Реза, ведь он показал лучшее время в отборочном этапе.

Также добавим, что среди женщин в этой дисциплине Украину представляет Евгения Казбекова, ранее занявшая 14 строчку в первой части квалификации скалолазания на Олимпиаде-2024.

За всеми главными событиями 11 дня Олимпийских игр 2024 удобно наблюдать в текстовой трансляции на Чемпионе.

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