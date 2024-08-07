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Насибов перенесет медицинскую процедуру перед финалом Олимпиады-2024

Микола Дендак — 7 августа, 23:43
Насибов перенесет медицинскую процедуру перед финалом Олимпиады-2024

Украинскому борцу греко-римского стиля Парвизу Насибову проведут медицинскую процедуру перед финальным боем на Олимпийских играх 2024.

Об этом сообщает Общественное Спорт.

Отмечается, что борец не пришел на комментарий после полуфинального поединка. Вместо него на вопросы журналистов отвечал главный тренер сборной Украины Владимир Шацких.

Он рассказал, что Насибов отправился на медицинскую процедуру, которую ему проведут на глазу, поскольку после поединка состояние его глаза ухудшилось.

Напомним, Насибов вышел в финал в весовой категории до 67 кг после победы над чемпионом Европы 2023 года Хасратом Джафаровым из Азербайджана. Финальное сражение украинец проведет завтра, 8 августа.

Также другой борец Жан Беленюк в полуфинале уступил иранскому борцу Алирезу Мохмадипиане. Он сразится за бронзу завтра, 8 августа.

За всеми главными событиями 12 дня Олимпийских игр-2024 удобно наблюдать в текстовой трансляции на Чемпионе.

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