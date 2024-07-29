Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Олимпийские игры Олимпийские игры - 2024

Остается поединок за бронзу: Харлан уступила вице-лидерке мирового рейтинга в полуфинале Олимпиады-2024

Денис Шаховець — 29 июля, 20:16
Остается поединок за бронзу: Харлан уступила вице-лидерке мирового рейтинга в полуфинале Олимпиады-2024

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан провела очередной поединок в личном турнире саблисток на Олимпийских играх 2024.

В 1/2 финала звездная украинская саблистка уступила второму номеру мирового рейтинга FIE Саре Бальзер из Франции — 7:15.

В бронзовом финале, который начнется сегодня в 21:50 по киевскому времени, Харлан скрестит сабли с проигравшей в противостоянии между призерками Токио-2020 Манон Брюне из Франции и Чой Су Йон из Южной Кореи.

До этого 32-летняя украинка в 1/16 уверенно победила Шихоми Фукусиму из Японии, в 1/8 разгромила экс-россиянку Анну Башту, а в четвертьфинале без проблем одолела венгерку Анну Мартон.

Ольга Харлан является олимпийской чемпионкой Пекина-2008 (командный турнир), а также бронзовым призером Лондона-2012 и Рио-2016 (индивидуальные соревнования). Кроме того, у украинки есть серебряная медаль командного турнира в Рио-2016.

Напомним, в 1/16 финала Олимпиады-2024 партнерши Харлан по сборной Украины Елена Кравацкая и Алина Комащук потерпели поражение и прекратили борьбу за личные награды Парижа.

Чемпион проводит текстовую трансляцию третьего соревновательного дня Олимпийских игр 2024.

Париж-2024 Ольга Харлан Олімпійські ігри-2024 Олімпіада-2024 Україна на Олімпіаді-2024 Сара Бальзер

Париж-2024

Париж-2024. День 3. Текстовая трансляция
В полуфинале Олимпиады-2024 Харлан будет противостоять вице-лидеру мирового рейтинга FIE
Харлан без проблем победила венгерку Мартон и вышла в полуфинал Парижа-2024.
Костюк одолела француженку Бюрель во втором круге Олимпийских игр-2024
Подкок стал двукратным олимпийским чемпионом, Гудыма финишировал 32-м в маунтейнбайку

Последние новости