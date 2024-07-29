Остается поединок за бронзу: Харлан уступила вице-лидерке мирового рейтинга в полуфинале Олимпиады-2024

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан провела очередной поединок в личном турнире саблисток на Олимпийских играх 2024.

В 1/2 финала звездная украинская саблистка уступила второму номеру мирового рейтинга FIE Саре Бальзер из Франции — 7:15.

В бронзовом финале, который начнется сегодня в 21:50 по киевскому времени, Харлан скрестит сабли с проигравшей в противостоянии между призерками Токио-2020 Манон Брюне из Франции и Чой Су Йон из Южной Кореи.

До этого 32-летняя украинка в 1/16 уверенно победила Шихоми Фукусиму из Японии, в 1/8 разгромила экс-россиянку Анну Башту, а в четвертьфинале без проблем одолела венгерку Анну Мартон.

Ольга Харлан является олимпийской чемпионкой Пекина-2008 (командный турнир), а также бронзовым призером Лондона-2012 и Рио-2016 (индивидуальные соревнования). Кроме того, у украинки есть серебряная медаль командного турнира в Рио-2016.

Напомним, в 1/16 финала Олимпиады-2024 партнерши Харлан по сборной Украины Елена Кравацкая и Алина Комащук потерпели поражение и прекратили борьбу за личные награды Парижа.

Чемпион проводит текстовую трансляцию третьего соревновательного дня Олимпийских игр 2024.