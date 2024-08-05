Последний шанс гимнастов: расписание выступления украинцев 5 августа

5 августа, в десятый день Олимпийских игр-2024, украинские спортсмены будут соревноваться за медали в 2 видах программы.

Всего сегодня выйдут на старты 9 представителей Укпаины.

Олимпийские игры-2024: календарь, расписание соревнований

Расписание украинских атлетов 5 августа

🥇10:30. Пулевая стрельба, мужчины. Мелкокалиберный пистолет, 25 г. Финал. Павел Коростылев.

11:00. Прыжки в воду, женщины. Вышка, 10 м. Предыдущий этап. София Лыскун.

11:50. Легкая атлетика, женщина. Бег на 400м с барьерами. Отрадные забеги. Анна Рыжикова, Виктория Ткачук.

12 часов. Легкая атлетика, мужчины. Бег на 400 м. Отрадные забеги. Александр Погорилко.

🥇 12:45. Спортивная гимнастика, мужчины. Параллельные брусья. Финал. Илья Ковтун, Олег Верняев.

16:00. Борьба женщины (68 кг). 1/8 финала. Татьяна Сова – Ниша Ниша (Индия).

16:30. Гребной слалом, женщина. Каяк-кросс. 1/4 финала. Виктория Ус.

Накануне наши спортсмены завоевали сразу три награды: Ярослава Магучих — золотую в прыжках в высоту, Ирина Геращенко — бронзовую в этом же виде, а Михаил Кохан — бронзовую в метании молоти.

Всего в копилке Украины 6 медалей: 2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые. В медальном зачете Украина занимает 17-е место.

5 августа в Париже разогреют 18 комплектов медалей по 8 видам олимпийской программы.