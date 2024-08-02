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Стал известен соперник Хижняка в полуфинале Олимпиады-2024

Микола Дендак — 2 августа, 23:36
Стал известен соперник Хижняка в полуфинале Олимпиады-2024

Украинский боксер Александр Хижняк узнал соперника в четвертьфинале Олимпийских игр-2024 в весовой категории до 80 кг.

Соперником Хижняка будет двукратный олимпийский чемпион кубинский боксер Арлен Лопез, одолевший Турабека Хабибуллаева из Узбекистана в 1/4 финала. Бой состоится 4 августа.

Напомним, Хижняк в 1/8 финала раздельным решением судей победил эксукраинца Филиппа Акилова из Венгрии, а в четвертьфинале единогласным решением одолел бразильца Вандерли Перейру.

Хижняк является серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио. В финале он проиграл бразильцу Эберту Консейсао техническим нокаутом в 3-м раунде. Отметим, что оба боксера уже гарантировали себе медаль в Париже-2024, поскольку в боксе нет бронзового финала.

Накануне Чемпиону стало известно, что Александр Усик встретился с олимпийской сборной Украины по боксу, раздал ребятам конверты с денежными премиями и пообещал заплатить из собственного кармана очень солидные призовые медали в Париже.

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