Итальянские шпажистки в драматическом матче завоевали золото на Олимпиаде-2024, Украина — шестая

Женская сборная Италии по фехтованию на шпагах завоевала золотую медаль на Олимпийских играх-2024.

Финальный поединок между Францией и Италией оказался удивительно драматичным. Долгое время хозяйки дорожки лидировали, и каждый их укол публика встречала таким шумом, как гол своей футбольной сборной на многотысячном стадионе.

Итальянки долго не могли привыкнуть, но в конце поединка сравняли счет и даже вышли вперед. Однако хозяйкам удалось сравнять счет и перевести матч в добавленную минуту.

Причем именно у француженок был приоритет (когда команда при равном счете после добавленной минуты объявляется победителем — ред.), поэтому итальянкам нужно было рисковать. Переполненный зал гнал француженок вперед, но Альберта Сантуччо смогла с третьего удачного укола (два первых были обоюдными) сломить сопротивление французской оппонентки и завоевать золото для своей команды (30:29).

А бронзовую награду получили польки, одолевшие Китай (32:32). Отметим, что украинскую команду, за которую выступали Джоан Фейби Бежура, Елена Кривицкая, Влада Харькова и Дарья Варфоломеева, в четвертьфинале выбили именно китаянки.

В конце концов, в борьбе за 5 место Украина сперва победила Египет (45:31), однако затем проиграла Южной Корее (38:45) и заняла 6 строчку, что является лучшим результатом Украины в шпаге.

1. 🥇 Италия

2. 🥈 Франция

3. 🥉 Польша

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6. Украина

Напомним, ранее 32-летняя украинская саблистка Ольга Харлан выиграла для Украины первую и пока единственную медаль на Олимпиаде-2024.

В Париже у Харлан будет шанс выиграть еще командную награду. Турнир женских сборных в сабле начнется 3 августа в 14:00 по Киеву, в четвертьфинале украинкам будут противостоять итальянки.

Чемпион проводит текстовую трансляцию четвертого дня соревнований Олимпийских игр в 2024 году.