17-летняя Макинтош из Канады с олимпийским рекордом получила 3 золото Олимпиады-2024

Канадская пловчиха 17-летняя Саммер Макинтош с олимпийским рекордом выиграла заплыв на 200 метров комплексом на Олимпийских играх 2024.

Она преодолела дистанцию за 2:06,56. Второй стала американка Дуглас Кейт, которая на этой Олимпиаде получила золото в 200-метровке брассом и серебро в эстафете 4х100 свободным стилем.

Тройку замкнула дважды золотая медалистка этих Олимпийских игр, Кейли Маккион из Австралии. 23-летняя пловчиха выиграла заплыв на 100 и 200 метров на спине.

1. 🥇 Саммер Макинтош (Канада) — 2:06,56;

2. 🥈 Дуглас Кейт (США) — 2:06,92;

3. 🥉 Кейли Маккион (Австралия) — 2:08,08.

Отметим, что для Макинтош это уже третье золото в Париже-2024. Раньше она стала лучшей в плавании на 200 метров баттерфляем и на 400 метров комплексом. Также на счету канадки серебро в заплыве на 400 метров вольным стилем.

Недавно наш сайт писал об удивительной истории канадки. Ее мама Джилл Горстед принимала участие в Летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе, где прошла в финал B на дистанции 200 метров баттерфляем среди женщин, показав время 2:13.49, и финишировав первой в утешительном заплыве (девятый в общем зачете).

А сестра Саммер, Брук, фигуристка в парах, участвовала в зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года и выиграла бронзовую медаль на Чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров 2022-го.

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