Джокович одолел Алькараса в затяжном матче финала теннисного турнира на Олимпиаде-2024

Сербский теннисист Новак Джокович (2) одолел испанца Карлоса Алькараса (3) в финале теннисного турнира одиночного мужского разряда на Олимпийских играх 2024.

Игра длилась 2 часа 54 минуты и завершилась со счетом 7:6(3), 7:6(2). В двух сетах теннисисты постоянно сравнивали счет, но на тайбрейках Джокович не оставил шансов своему сопернику. Оба финалиста по одному разу подали навылет и отыграли все брейкпойнты (8/8 у Новака, и 6/6 у Карлоса).

Олимпийские игры-2024 - Париж, Франция

Одиночный разряд

Финал, 4 августа

Новак Джокович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания) 7:6(3), 7:6(2)

Джокович в решающий матч пробился после победы над Лоренцо Музетти. Ранее по турнирной сетке серб прошел Стефаноса Циципаса, Доминика Кепфера, Рафаэля Надаля и Мэттью Эбдена.

Испанец вышел в финал Олимпиады в Париже, обыграв Фелик Оже-Альясима. Ранее турнирной сеткой он прошел Томми Пола, Романа Сафиуллина, Таллона Грикспура и Хади Хабиба.

Отметим, что для Новака это пятая Олимпиада в карьере и первое золото. До этого у него была бронза Игр-2008 в Пекине. Для Карлоса эти олимпийские игры стали дебютными. В июне он выиграл Ролан Гаррос, после чего защитил титул чемпиона Уимблдона, где одолел именно Джоковича. Ранее он вылетел из олимпийского парного турнира, в котором играл в команде с Рафаэлем Надалем.

Напомним, накануне 21-летняя китаянка Чжэн Циньвен (7) обыграла хорватку Донну Векич (21) в финале одиночного женского разряда Олимпиады-2024.