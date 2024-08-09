Лайлс завоевал бронзу в беге на 200 метров с COVID-19

Американский легкоатлет Ноа Лайс соревновался в финале Олимпийских игр-2024 по бегу на 200 метров, болея COVID-19. В итоге представитель США завоевал бронзовую награду.

Об этом сообщает ESPN.

Болезнь Лайлса диагностировали во вторник, однако о ней рассказали только после забега. Как только он пересек финишную линию, Ноа лег на спину. Через мгновение его оцепили тренеры и медицинский персонал, которые отодвинули его к стене, чтобы оказать медицинскую помощь.

Позже американский бегун рассказал о причинах умалчивания своей болезни.

"Во-первых, мы не хотели, чтобы соперники впали в панику; мы хотели, чтобы они могли соперничать. А во-вторых, мы хотели сделать это как можно незаметнее. Вы никогда не хотите говорить своим конкурентам, что вы больны. Зачем давать им преимущество над собой?", — объяснил американец.

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Также Лайс заявил о завершении выступлений на Олимпиаде в Париже. Это значит, что он пропустит эстафету 4х100 метров.

"Я верю, что это будет концом моей Олимпиады 2024 года. Это не та Олимпиада, о которой я мечтал, но она оставила в моем сердце столько радости. Я надеюсь, что всем понравилось шоу. Независимо от того, болели вы за меня или против меня, вы должны признать, что смотрели меня, не правда ли?", — написал Ноа в Instagram.

Напомним, что Лайлс уже трехкратный призер на Олимпийских играх. На его счету две бронзы на дистанции 200 метров, а также золото Парижа-2024 в 100-метровке. В драматическом финале Ноа преодолел дистанцию за 9,784 секунды, что является его персональным рекордом, и обошел своего соперника Кишейна Томпсона из Ямайки на 0,005 секунды.