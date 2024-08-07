Насибов одержал невероятную победу и прошел в полуфинал греко-римской борьбы

25-летний украинский борец греко-римского стиля в весе до 67 кг Парвиз Насибов одолел киргизстанца Амантура Исмаилова в 1/4 финала Олимпийских игр 2024 в Париже.

На старте поединка соперник заработал 4 балла за бросок, поэтому период начался для украинца со счета 4:0, позже Парвиз получил 2 балла, пытаясь догнать Исмаилова, но тот держался до последнего и доминировал, поэтому первый период завершился со счетом 6:2 на польза кыргызстанца.

Во втором периоде Парвиз не давал сопернику никаких шансов, держал инициативу и получил 5 баллов, не отдав ни одного Амантура.

Отметим, что полуфинал состоится сегодня, 7 августа, в 19.15 по киевскому времени. Парвиз сойдется в поединке против азербайджанца Хасрата Джафарова. Медальные стычки в греко-римской борьбе состоятся в четверг, 8 августа.

Добавим, что Насибов — серебряный призер Олимпийских игр в Токио-2020, состоявшихся в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Ранее он в 1/8 финала победил чемпиона мира 2022 года, 31-летнего серба Мате Немеша.

Также Украину в греко-римской борьбе представляет олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк, вышедший в полуфинал в весовой категории до 87 килограммов.

Чемпион проводит текстовую трансляцию 12-го соревновательного дня Олимпиады-2024.