Насибов и Лузан понесут флаг Украины на церемонии закрытия Олимпиады-2024

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов и гребля Людмила Лузан будут знаменателями Украины на церемонии закрытия Олимпийских игр 2024 в Париже.

Об этом сообщает Общественное.

Церемония закрытия начнется сегодня, 11 августа, начало — в 22:00 по киевскому времени. Парвиз получил для Украины бронзу по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 килограммов, в финальной схватке он уступил Эсмаили Лейвеси из Ирана. Это второе серебро в карьере Насибова, первое он завоевал на Олимпийских играх в Токио-2020, состоявшихся в 2021 году из-за пандемии коронавируса.

Лузан вместе с Анастасией Рыбачок принесли стране серебряную медаль в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Добавим, что они завоевали серебряную награду в этой дисциплине на Олимпиаде-2020 в Токио, а Людмила тогда также стала бронзовым призером в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров. Что интересно, на церемонии закрытия Олимпиады в Токио именно Лузан была флагоносицей Украины.

Отметим, что на церемонии открытия Игр-2024 флагоносцами были теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук.

За всеми главными событиями завершающего, 16-го дня Олимпийских игр 2024 удобно наблюдать в текстовой трансляции на Чемпионе.