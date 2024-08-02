Магучих и Геращенко вышли в финал Олимпиады-2024

Украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко преодолели квалификацию Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту.

22-летняя днепрянка с первой попытки взяла две высоты — 1,92, 1,95 метра и без проблем преодолела квалификационный этап.

29-летней киевлянке Геращенко с первой попытки покорились отметки 1,83, 1,88 и только со второй 1,92 и 1,95. Украинка со вторым лучшим результатом группы B вышла в финал. Отметим, что Ирина продемонстрировала свой лучший прыжок в сезоне.

Юлия Левченко не смогла принять высоту 1,83 метра из трех попыток и закончила квалификацию без результата.

Финал прыжков в высоту на Олимпиаде-2024 состоится 4 августа в 20:30 по киевскому времени.

Напомним, что в преддверии Олимпийских Игр Магучих побила мировой рекорд Стефки Костадиновой, который держался долгих 37 лет.

Чемпион ведет текстовую трансляцию седьмого дня Олимпийских игр-2024 в Париже.